Dólares, Presupuestos y Amigues de Cuatro Patas

Por Tom Mercer,

Traducción por Jacquelinne Castro

De acuerdo con Wes Boyd, director ejecutivo de C.A.R.E. (Rescate de animales de Colorado), su albergue de animales está operando normal a pesar de la reciente eliminación del programa control animal del alguacil del condado de Garfield. La pérdida de fondos para el control animal del alguacil del condado significa que ya no habrán oficiales de control animal del condado disponibles de encargarse y capturar mascotas perdidas, atrapar animales extraviados, transportar animales a albergues, o proveer asistencia en esterilización, castración o fondos para vacunaciones de animales recuperados de locaciones no incorporadas en el condado de Garfield. Servicios municipales del control animal están esperando continuar incesantemente. El único otro albergue de animales actualmente proporcionando servicios en el condado de Garfield es Rifle Animal Shelter, el cual también se ha beneficiado del programa de control animal del alguacil del condado de Garfield previamente. Heather Grant, directora del Rifle Animal Shelter anima a los ciudadanos a ser más conscientes de sus propias seguridades al transportar animales a albergues desde zonas no incorporadas en el condado de Garfield. Actualmente hay un total de 58 animales en el cuidado de los dos albergues de animales del condado de Garfield: 33 en C.A.R.E. y 25 en Rifle Animal Shelter.

Director ejecutivo de C.A.R.E. Boyd reporta que, “por el momento estamos confiando exclusivamente en la buena voluntad de los ciudadanos y voluntarios para informarnos de animales extraviados en el condado, conectarlos con sus dueños y, cuando sea necesario, brindarles un albergue. Nuestro presupuesto del 2021 ha disminuido comparado con años anteriores. La reciente eliminación del programa control animal del alguacil del condado de Garfield significa que no recibiremos tarifas por animal para los animales extraviados del condado de Garfield. Esto, combinado con la disminución en fondos de la junta de comisionados del condado de Garfield, representa un 10%, o una disminución de un total de $80,000 en presupuestos anuales.” A pesar de las circunstancias terribles, Boyd nota que C.A.R.E. “permanece concentrado en permanecer activo con la comunidad, protegiendo animales extraviados, y evitando que mascotas pierdan sus hogares.”

Boyd no solo se está refiriendo a nuestros amigos caninos y felinos. El dice que residentes animales de C.A.R.E. también incluyen hurones, conejos, conejillos de Indias, dragones barbudos, serpientes, loros, y gallinas. El recuerda que pasados residentes también incluía un pequeño cocodrilo. Recientemente una gran, colorida iguana llamada “Godzilla” se unió a la colección. Preguntamos por un extraviado que llegó recientemente a C.A.R.E. y Boyd contó la historia de un perro llamado Peat. Boyd recuerda que, “Peat fue encontrado en Four Mile Road. Estaba subsocializado, no podía caminar en correa, y tenía miedo de conocer gente nueva. Nadie llegó por Peat, después de 5 días, fue castrado y considerado sano suficiente para adopción.” Peat “salió de su caparazón” con ayuda del equipo de comportamiento canino de la organización y fue adoptado después de 12 días en C.A.R.E. Boyd le da el crédito de la exitosa historia de Peat a el ya inexistente programa de control animal, y a los donantes cuales ayuda le permitió al personal guiar a Peat por el proceso de socialización.

Boyd declaró que “el futuro de nuestro albergue dependerá del compromiso de municipales y del gobierno local en proveer fondos continuos para programas y servicios del bienestar animal. Este trabajo, a través de la nación, ha demostrado ser vital para el bienestar de la nación. Con el amor hacia animales de nuestra comunidad y deseo por ciudadanos sanos, confió que nuestros oficiales electos continuarán priorizando y ajustaran cuentas de fondos para nuestros albergues de animales.”

En cuanto al panorama de Boyd en el futuro de C.A.R.E., el espera que “nuestra comunidad continúe viendo el valor añadido de un albergue de animales local con adecuados fondos. Con la ayuda de ciudadanos activos, fondos permanecerán e incrementaran.” Continúa diciendo que “vemos un futuro firme para nuestra organización y estamos confiados que las mascotas en el Valle de Roaring Fork y el condado de Garfield continuarán seguros y amados mientras contribuyen a una comunidad sana.”

Este año, quizás más que en cualquier otro, es fácil de ver la lógica que conecta la compañía de nuestros animales con el bienestar de los humanos que los aman. Para más información acerca de C.A.R.E., llame 970-947-9173. El Rifle Animal Shelter puede ser contactado al 970-625-8808.