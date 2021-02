Chisme del Pueblo, 10 de febrero, 2021

A partir de febrero 8, Colorado abrió la elegibilidad de vacuna a las persona de 65-69 años de edad, a educadores de K-12 y trabajadores de cuidado de niños, a primeros respondedores y trabajadores esenciales. Esta es la fase 1b2 del plan de vacunación del estado. La expansión le permite a más de un cuarto de adultos en Colorado recibir la vacuna.

5 Estrellas en pausa

Ajustes en métricas de marcado de COVID-19 del estado han puesto a el condado de Garfield en nivel amarillo. Con posteridad, el condado esta “poniendo pausa” en su programa de certificación de 5 estrellas para restaurantes y otros negocios. El comité le agradece a todos involucrados en el programa y en conseguirlo ser aprobado para que pueda ser usado en el futuro si es necesario.

Luz del sol

El Sopris Sun le da una bienvenida a Vanessa Porras y Eric Smith a nuestra mesa directiva. Eric Smith es un adobado jubilado de derechos de autor y comercio. El ha servido en las mesas directivas de Washington DC Chamber Symphony, Thunder River Theater Company, y actualmente sirve en la junta de Aspen International Mountain Foundation. Artista local Vanessa Porras es una educadora de arte en el Aspen Art Museum y ha trabajado con VOICES por varios años. ¡Bienvenides!

Contratando

Wilderness Workshop está buscando un asociado de campaña temporal para sumarse a su equipo por seis meses. Personas interesadas en trabajar ayudando a proteger tierras y ríos en nuestra región pueden visitar wildernessworkshop.org. , KDNK está buscando contratando por un asistente de operaciones para ayudar a la toda estación y sus operaciones, desde programación hasta recaudación de fondos. Esta posición de nivel básico está diseñada para un buen inicio de carrera en medios de comunicación. Para más información visite kdnk.org.

Mes del corazón

En celebración de febrero como el mes del corazón, Dr. Greg Feinsigner está ofreciendo consultas médicas gratis por cita en Third Street Center. Para hacer una cita, se puede marcar 970-379-5718. El Dr. Feinsigner también está ofreciendo consultas gratis el tercer sábado del mes para la comunidad Latine. Para citas y preguntas, contacte a Judith Alvarez al 970-989-3513.

Si las horas del sábado no funcionan, t se puede contactar a Judith para organizar otra fecha y hora.

Bolsa de empleos

Valley Settlement esta enfocadando en proveer ayuda a la comunidad Latine con publicar y buscar trabajos fácilmente. Su “bolsa de empleos” permite a la comunidad navegar por trabajos disponibles, los cuales han sido publicados en una página de internet. Para más información visite valleysettlement.org/es/recursos/empleo/

Día de abogacía para los Latines

Este evento virtual es para asesorar a la comunidad Latine sobre derechos inmigrantes, derechos reproductivos, derechos de ambiente, derechos criminales y derechos económicos. Estará disponible domingo 14 de marzo y lunes 15 de marzo de 9 a.m. a 1 p.m. Para registrarse, visite secure.everyaction.com/MaEc3Ds1wUqeHO0H8kXYVg2.

Dicen que es suu cumpleaños

Amigos celebrando otra vuelta alrededor del sol esta semana incluyen: Georgia Chamberlain, Linda Criswell, Anne Goldberg, Thomas Mack y Sydney Courier McBrayer (Feb. 11); Raleigh Burleigh, Sam Hayes, Ciara Low, Faith Magill, Meghan Murphy, Sarah y Laura Nelson, Jamie Ramge y Gene Schilling (Feb. 12); Amy Rota (Feb. 13); Gabriela Meijia y Andrea Stewart (Feb. 14); Jennifer Moss, Scott Levine, Dave Plumb y Megan Tackett (Feb. 15); Jen Moss, Jessie Murillo y Dale Will (Feb. 16); Emma Scher y Jade Wimberley (Feb. 17).

Calendario de la comunidad

JUEVES FEB. 11

MÚSICA EN VIVO

Hugh Phillips tocara en Heather’s Savory Pies and Tapas en Basalt a las 6 p.m.

KARAOKE

El Black Nugget ofrece karaoke todos los jueves a las 7 p.m.

VIERNES FEB. 12

MÚSICA EN VIVO

Valle Músico tocara en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

SABADO FEB. 13

LUZ EN LA NOCHE CON AMOR

El Distrito Creativo de Carbondale presentará una caminata de arte interactiva a lo largo del Río Grande Trail con todos los beneficios hacia el American Heart Association. Los Kits de Faloritos también estarán disponibles para decorar en The Launchpad. El evento también continuará el domingo. Para tickets y mas información por favor visite carbondalearts.com.

MÚSICA EN VIVO

Rodrigo Arregin tocara en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

DOMINGO FEB. 14

MÚSICA EN VIVO

Feeding Giants entretenera en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

TALLER DE INTIMIDAD

True Nature ofrece un taller en persona para la parejas enseñando mezclas taoísta y tántrico.

CITA ESPECIAL

El Glenwood Vaudeville Revue ofrece un show a las 5 p.m.

LUNES FEB. 15

PRESIDENT’S DAY

MARTES FEB. 16

GARCO COMMISS

Comisionados del condado de Garfield se reunirán a las 8 a.m

TIEMPO DE CUENTOS PARA LLEVAR

Todas las bibliotecas del condado de Garfield ofrecerán “storytime kits” gratis a todos los niños pequeños y preescolares. Estos incluyen libros de niños, actividades artesanales, y una guía de cuentos bilingüe imprimida. Para más información visite gcpld.org/winter-reading.

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

Se reunirá a las 6:30 p.m. más información en meetingplacecarbondale.org.

MIERCOLES FEB. 17

RASTOS FELICES

Aspen Chapel Gallery muestra arte inspirado en la naturaleza en asociación con Roaring Fork Outdoor Volunteers. La galería estará abierta todos los días de 1 a 5 p.m. y la exhibición estará disponible hasta abril 11.

PUNTO LEGAL

Abogado Ted Hess contesta preguntas legales en vivo al aire en La Nueva Mix,94.5 FM en Glenwood Springs, de 5 a 6 p.m. en español e inglés.

MAS ADELANTE

JUEVES FEB. 18

MÚSICA EN VIVO

Randal Utterback and Smokin’ Joe Kelly tocaran en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

VIERNES FEB. 19

MÚSICA EN VIVO

Chris Bank y Mark Johnson tocaran en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

EN CONTINUACIÓN

LIFT-UP

La distribución de comida móvil continuará una vez por semana por comunidad de 2 a 4 p.m. sirviendo Carbondale en Third Street Center los lunes, en Parachute en 201 1st Street los martes, New Castle en Cristo La Roca los miércoles, Glenwood Springs en Church of Christ los jueves, Rifle en Church of Jesus Christ of Latter-day Saints los viernes, y en el Aspen Pantry por cita. Más información en liftup.org.

SHOW DE ARTE VISUAL DEL VALLE

El 42º Show Anual de Arte Visual del Valle continuará en The Launchpad en Carbondale hasta febrero 28. Todas las obras de arte estarán disponibles en venta y visibles por internet en carbondalearts.com

MOMENTOS DE LUZ

Una exhibición explorando luz y paisajes continuará en The Ann Korologos Gallery en Basalt hasta marzo 6.

COMPLEJIDADES

Un grupo de exhibición de artistas cerámicos de América del Norte será mostrado en Carbondale Clay Center hasta marzo 27.