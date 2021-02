El Sol siga brillando

Email

Publicado originalmente en inglés el 11 de febrero, 2021

Traducción por Jacquelinne Castro

El 12 de febrero 2021, The Sopris Sun completa su doceavo año informando, inspirando y conectando a la comunidad. Para estudiantes de numerología, este es nuestro “cumpleaños dorado,” año reflejando el día del mes, mientras nuestro papel comunitario emerge a través de sus años “pre-adolescentes.” Es también la fecha del año nuevo chino, inaugurando el Año del Buey de Metal y todo el buen trabajo que implica.

Muchos cambios han ocurrido durante las última docena de años, pero las circunstancias no fueron tan diferentes cuando The Sopris Sun se levantó de las cenizas de su precursor, The Valley Journal, en febrero del 2009. Era un tiempo de desafíos económicos, con la gran recesión devastando negocios, y era un tiempo de avance tecnologíco muy rápido. Swift Newspapers, haber comprado The Valley Journal de Morris Communications en mayo del 2003, decidió terminar la publicación antes de navidad, así completando 34 años de contar nuestra historia local.

Agradecidamente, siete interpides residentes de Carbondale se rehusaron dejar ir a su pueblo sin su propio periódico, diciéndole a Los Angeles Times y otros medios que explorar un modelo independiente no lucrativo “beat the dickens out of sitting around and whining.” (era mucho mejor que sentarse a lloriquear.) Dentro de solo seis semanas, The Sopris Sun estaba en circulación haber ya imprimido desde entonces 600 ediciones únicos.

“Estoy feliz de que lo hicimos,” refleja el miembro fundador de la mesa Colin Laird, “ en esperar que un modelo basado en la comunidad para un periódico funcionaria en Carbondale.” Laird recuerda que su hija, la cual tenía 8 años en el momento, lloró cuando fue anunciado que The Valley Journal se iba doblar. Con la ayuda de varios miembros de la junta expertos en periódicos, incluyendo Allyn Harvey y Becky Young, The Sopris Sun fue so ado a fruición debajo de la sombrilla de la Roaring Fork Community Development Corporation (Corporación de Desarrollos de la Comunidad de Roaring Fork).

Reconociendo que depender solamente en publicidad no podría revivir un periódico semanal, estos pioneros de media independiente decidieron perseguir un modelo sin fines de lucro, algo virtualmente no conocido para periódicos en esos tiempos. Mientras tanto, la economía estaba sufriendo y el periodismo estaba tomando golpes duros con noticias migrando al internet. “No es como que la situación se haya cambiado ahora”, continuó Laird, “a lo mejor, se ha nivelado.”

El antiguo editor Lynn Burton le manda gratitud a cada miembro de la mesa que entreg el tiempo, esfuerzo y la energía necesaria para mantener el periódico a flote. Como aficionado de noticias, Burton considera sus “años de Sopris Sun” entre los mejores de su vida y está feliz de ver “el espíritu y la vibra” de The Valley Journal sobrevivir atrevez de The Sopris Sun. l cita un reciente artículo de James Steindler acerca de el Carbondale Historic Preservation Commission (comisión de preservación histórica de Carbondale) como un ejemplo perfecto de la relevancia continuada de The Sun, entregando una “información bien escrita, bien sincronizada para la gente del pueblo saber.”

De acuerdo con Terri Ritchie, quien sirvió como artista de diseño del periódico por una década y recientemente se sumó a la mesa de directivos, el papel es instrumental al mantenernos en contacto con lo que pasa en el pueblo, en nuestras escuelas y con nuestros vecinos.” Ritchie afectuosamente recuerda haber colaborado con “varios editores y fotógrafos talentosos” como Trina Ortega, Terray Sylvester, Lynn Burton, Will Grandbois, John Colson, Jane Bachrach, Sue Rollyson, y “correctora extraordinaria” Lee Beck. “A veces nos poníamos con garra cuando se acercaban fechas de plazo, mandando archivos a la prensa.” Ritchie recuerda que las finanzas eran especialmente escarzas y está agradecide de ver las oportunidades expandirse para el periódico.

La primera impresión de Burton cuando The Sopris Sun fue lanzado era que tal empresa sería imposible. Después de un tiempo, observó como agarraba impulso, como la mesa desarrolló mecanismos de recaudación de fondos para aumentar ventas de anuncios. Pronto, Jim y Connie Calaway encabezan el programa de “publicadores honorarios” y, en su fallecimiento, matriarca del pueblo Mary Lilly designó un legado generoso a The Sopris Sun. A finales del 2020, la orgnaización inició una nueva estrategia al contratar a Todd Chamberlin como su primer director ejecutivo. “Si lo sumas, todo el periodico está en buenas condiciones para continuar por otros 12 años y más,” supone Burton.

En cuanto nos aventuramos en nuestro treceavo año desafiandonos para más efectivamente contar las historias de Carbondale y sus alrededores, The Sopris Sun lanzará una publicación semanal comenzando a principios de marzo. El Sol del Valle, una nueva sección, será metida en el medio del periodico presentando contenido traducido al español, incluyendo boletines de noticias semanales, así como columnas originales y reportajes culturalmente sensibles. Es nuestra esperanza que esta iniciativa no solo ayude a informar, inspirar y conectar más a la comunidad, sino que también sirva como herramienta educacional para profundizar nuestro entendimiento de uno a otro y ambos lenguajes.

Este proyecto es inicialmente posible gracias a MANAUS, una organización sin fines de lucro local responsable de lanzar programas como Valley Settlement, Mountain Voices Project, y LaMedichi Savings Club. De acuerdo con la directora ejecutiva Sydney Schalit, “The Sopris Sun está tomando un paso muy necesitado en crear y publicar noticias en español semanal para que toda la gente en nuestra comunidad tenga acceso a la información que nos afecta, mientras todos los aspectos de nuestra comunidad esten informados, nuestra comunidad será más fuerte y segura. Es el honor de MANAUS poder ayudar en este esfuerzo hacia la equidad lingüística.”

Para mas informacion de como ayudar a lanzar el Sol del Valle, contacte todd@soprissun.com