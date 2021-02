Chisme del Pueblo, 17 de febrero, 2021

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

Donaciónes discrecionales por el Condado de Garfield



Más de $30,000 fueron aprobados por los comisionados del Condado de Garfield en el primer cuarto de donaciones discrecionales a organizaciones locales sin fines de lucro. El Rifle Elks Lodge recibió $4,000 para reemplazar su unidad de horno/aire acondicionado; radio comunitaria KSUN recibió $5,000 para transmisión y otro equipo; Colorado Mountain College recibió $2,000 para un fondo de becas; YouthEntity recibió $5,000 para programas de educación financiera y desarrollo de carreras; el Rifle Masonic Lodge recibió $4,000 para ayudar con restauración del edificio; West Elk Trails recibió $1,500 para el costo de una motonieve para trabajar/asear; Carbondale Arts recibió $2,000 para operaciones y colecciones históricas del 50º Mountain Fair; Roaring Fork Leadership fue premiado $5,000 por su programa de desarrollo de liderazgo; y el Glenwood Springs Art Council recibió $2,000 para programación y becas. Un total de $120,000 fue presupuestado para donaciones trimestrales en el 2021.

Condado de Pitkin se mueve al amarillo

La mesa de salud del Condado de Pitkin votó el jueves 11 de febrero para aceptar la marca 2.0 de COVID del estado, moviendo al condado hacia el “nivel amarillo” segun nuevas estructuras de métrica. Capacidad interior para restaurantes, oficinas, gimnasios, tiendas de venta, y a otros servicios se les permitirá operar a un 50 por ciento. El tamaño para reuniones personales permanecerá a un máximo de 10 personas para no más de dos hogares.

Dosis de arte

The Arts Campus at Willits tiene un nuevo director de programación. Kendall Smith ha revivido laa tradición de compartir boletines especiales destacando talento artístico por Internet. Puedes unirte a la lista de correo electrónico en tacaw.org.

Entregando aplicaciones

La exposición de arte de la juventud del Aspen Art Museum está aceptando aplicaciones de artistas locales entre los grados k-12. Temas incluyen “algún lugar o alguien que extrañes,” “tu objeto favorito o un cuarto de tu casa,” y “una comida que disfrutes comer.” La exhibición estará abierta el 27 de febrero y continuará hasta el 14 de marzo. Para más información, visite aspenartmuseum.org.

Valley Settlement

Valley Settlement le da una bienvenida a Maria Tarajano Rodman como la nueva directora ejecutiva de la organización sin fines de lucros. Rodman ha venido al valle desde Farmington, New Mexico, donde guió el grupo de niños y niñas del Farmington por los últimos cinco años. De acuerdo con Rodman, el trabajo de su vida se ha centrado en ayudar a los sueños de las familias y la educación de sus niños. “Como una pequeña niña refugiada emigrando de Cuba, no podría estar aquí si no hubiese sido por esas personas y organizaciones que ayudaron a mi crecer y a conectarme con oportunidades de educación.” La llegada de Rodman coincide con reubicación de Valley Settlement a Glenwood Springs, en el segundo piso del edificio de U.S. Bank el 22 de febrero.

Inscripción reabierta

Individuos sin seguro médico pueden inscribirse en una cobertura ahora a través de Connect for Health Colorado hasta el 15 de mayo. Cobertura de seguro médico comenzará el primer día del mes siguiendo un plan de selección.

Dicen que es su cumpleanos

Amigues celebrando otra vuelta alrededor del sol esta semana incluyen: Wendy Moore (Feb. 18); Jess Pedersen (Feb 20); Pati Edquist, Wyatt Farris, Max Herriott-Frank, Mike Lemmer y Collin Stewart (Feb. 21); Lucas Leone (Feb. 22); David Ackerman, Sophia Clark y Rachael Schultz (Feb. 23); Quentin Farris, Toni Gross, Nuria Moya, Steve Skinner y Kyle Watts (Feb. 24).

Calendario comunitario

JUEVES 18 DE FEBRERO

MÚSICA EN VIVO

Randal Utterback y Smokin’ Joe Kelly se presentaran en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

VIERNES 19 DE FEBRERO

MÚSICA EN VIVO

Chris Bank y Mark Johnson tocaran en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

SABADO 20 DE FEBRERO

REIKI JAM

Un Centro Espiritual en Third Street Center ofrece “Wake up! Reiki” A la 1 p.m.

MÚSICA EN VIVO

Damian Smith y Dennis Jung se presentaran en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

DOMINGO 21 DE FEBRERO

DEFIENDE

Wilderness Workshop organizará una caminata bilingüe de fauna de invierno en Garfield Creek State Wildlife Area cerca de New Castle a las 2.30 p.m. Registracion en wildernessworkshop.org.

MARTES 23 DE FEBRERO

MÚSICA EN VIVO

Suzzanne Paris tocara en Heather’sen Basalt a las 6 p.m.

MÁS ADELANTE

VIERNES 26 DE FEBRERO

BLACK HISTORY MONTH

Las bibliotecas del Condado de Garfield organizará una presentación virtual con Dr. Rosemarie Allen, profesora asociada en Metropolitan State University of Denver, explorado la historia racial de América. El evento virtual comienza a las 6 p.m. con interpretación simultánea en español. Para más información visite gcpld.org.

DOMINGO 28 DE FEBRERO

LEAH SONG

Rising Appalachia’s Leah Song se presentara en True Nature a las 5 p.m. y 7 p.m.

EN CONTINUIDAD

JUEVES DE KARAOKE

The Black Nugget ofrece karaoke los jueves a las 7 p.m.

LIFT-UP

La distribución móvil de comida continuará como un evento de una vez por semana por comunidad de 2 p.m. a 4 p.m. Sirviendo en Carbondale en Third Street Center los lunes, Parachute en 201 1st street los martes, New Castle en Cristo la Roca los miércoles, Glenwood Springs en Church of Christ los jueves, Rifle en Church of Jesus Christ of Latter-day Saints los viernes, en Lift-up’s Aspen Pantry por cita. Para más información visite liftup.org.

SHOW DE ARTE VISUAL DEL VALLE

El 42º Show Anual de Arte Visual del Valle continuará en The Launchpad en Carbondale hasta el 28 de febrero. Todas la obras de arte estarán disponibles en venta y también visibles por Internet en carbondalearts.com

MOMENTOS DE LUZ

Una exhibición explorando luz y paisajes continuará en The Ann Korologos Gallery en Basalt hasta el 6 de marzo.

COMPLEJIDADES

Un grupo de exhibición de artistas cerámicos de América del Norte será mostrado en Carbondale Clay Center hasta el 27 de marzo.

CAMINOS FELICES

En asociación con Roaring Fork Outdoor Volunteers, el Aspen Chapel Gallery mostrará pinturas y esculturas de acuarela celebrando el aire libre hasta el 11 de abril.