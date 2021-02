Chisme del Pueblo, 24 de febrero, 2021

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

Contratando artistas

VOICES está contratando miembros de la comunidad creativa latina para sus presentaciones y exhibiciones de verano en un pequeño espacio móvil de arte y teatro. Si eres un artista interpretativo(a), visual, músico(a), bailarín o bailarina, y vives en el Valle del Roaring Fork (entre Aspen y Parachute), ¡les encantaría aprender más de ti y amplificar tu trabajo! Esta es una oportunidad pagada. Ponte en contacto enviando un correo electrónico a: cassidy@amplifyingvoices.org

Starlink

¿Has visto una línea de satélites en marcha a través de la noche estrellada? Residentes locales han sido informados que Starlink, Internet desde el espacio, ya está disponible a usuarios limitados en nuestra área. Suscriptores son informados que la velocidad de datos puede variar entre 50 y 150 megabytes por segundo. Breves momentos de no conexión son previstos mientras el sistema sigue siendo mejorado con más satélites y estaciones locales. Los planes parecen tener un promedio de $99 por mes, con un $499 por pago de equipo más el envío. Para más información visite starlink.com

Solarizando el condado de Garfield

Comenzando el primero de marzo, Garfield Clear Energy y CLEER (Clean Energy Economy for the Region) le darán a dueños de casa y dueños de negocios acceso a precios debajo del mercado y rebajas locales especiales a sistemas de energía solar, además de ayuda y consejos en energía solar. Aquellos que se inscriban al programa serán elegibles para una evaluación gratis de sitio remoto, seguido de una evaluación sin costo, sin compromiso en su propiedad de instalación. En cualquier punto están libres de decidir si quieren firmar un contrato o no. Visite garfieldcleanenergy.org/solarize para más información e inscripción para un seminario web introduciendo el tema el 4 de marzo. O llame al CLEER al 970-704-9200, ext. 1101.

Tablero de vacunación

El condado de Pitkin ha lanzado un nuevo tablero por Internet con resúmenes semanales de primeras y segundas dosis administradas a residentes del Condado de Pitkin, además de actualizaciones de la fase actual de vacunaciones ofrecidas de COVID y requerimiento de elegibilidad.

Programa de Protección de Pago

La Administración de Negocios Pequeños de los Estados Unidos ha abierto solicitudes de préstamo para el programa de protección de pago por 14 días exclusivamente para negocios y organizaciones sin fines de lucro con menos de 20 empleados. Para más información visite sba.gov

Revisa sus estantes

Las bibliotecas del condado de Garfield han eliminado multas de materiales expirados, removiendo cargos de materiales expirados en todas las cuentas. A cambio, piden que todos los libros y materiales considerados “perdidos” por el sistema sean regresados lo más pronto posible.

Pescado frito

En lugar del evento anual de pescado frito presentado por St. Stephen Catholic Church… Colorado Ranch House, 19th Street Diner, Rivers Restaurant, y Springs Bar & Grill ofrecerán especiales cada viernes de cuaresma con donaciones dirigidas hacia St. Stephen Catholic School por cada comida comprada.

Hablando de inseguridad de comida…

Casi después de un año desde que el gobernador Polis declaró la orden de colorado stay-at-home, la pandemia continúa en tomar su efecto en nuestra economía local. Como evidenciado por la continua demanda de ayuda de caridades de asistencia de comida. De acuerdo con Debbie Patrick, directora de desarrollo, marketing y comunicaciones para Lift-Up, un aumento inicial de demanda seis veces más alto de lo normal en los meses iniciales de la pandemia se ha nivelado a tres o cuatro veces que antes de la pandemia. Lift-Up consistentemente trae 20% más de comida de lo que se distribuía la semana previa, por si haya otro aumento de caso.

Para los siguientes meses, los servicios de Lift-Up seguirán iguales, ofreciendo distribución móvil de lunes a viernes en una comunidad diferente cada día de 2 p.m a 4 p.m. Sirven a Carbondale en Third Street Center los lunes, Parachute en 201 1st street los martes, New Castle en Cristo la Roca los miércoles, Glenwood Springs en Church of Christ los jueves, Rifle en Church of Jesus Christ of Latter-day Saints los viernes, y abren el Aspen Pantry por cita.

En lugar de su “mesa extendida”, Lift-Up ofrece comida “Grab-n-go” de 5 p.m a 6 p.m dos veces por semana en Rifle United Methodist Presbyterian Church y de lunes a viernes en First United Methodist Church en Glenwood Springs. Lift-Up pronto lanzará una encuesta bilingüe para determinar con precisión preferencias para distribución a finales de la primavera, con posibilidad de ajustar horas y localizaciones.

El programa de almuerzo The Meal Monkey continuará sirviendo al distrito escolar del condado de Garfield RE-2 con comidas gratis para los niños los viernes en Rifle, Silt, y New Castle. Adicionalmente, Food Bank of the Rockies proveerá asistencia en comida gratis con Aspen Skiing Company en Crown Mountain Park en El Jebel de mediodía a 2 p.m; con Aspen Family Connections en Aspen Golf Club cada miércoles de mediodía a 2 p.m.; y con el Safe and Abundant Nutrition Alliance (S.A.N.A.) los sábados en Rifle Middle School de 10 a.m. a 11 a.m. y en Glenwood Middle School de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.

Dicen que es su cumpleaños

Amigues celebrando otra vuelta alrededor del sol esta semana: Barb Bush, Dottie Daniels, Dorsey Moore, Marty Rynearson y Jayme Sewell (Feb. 26); Jeremy Dwiggins, Gaby Mata Serafin y Sara Tymczyszyn (Feb. 27); Junior Ortega (Feb. 28); Emma Duke y Robert Weinhold (Marzo 1); Sean Jeffries (Marzo 2); Barbe Chambliss y Bella Frisbie (Marzo 3).

~Calendario~

JUEVES 25 DE FEBRERO

MÚSICA EN VIVO

Valle Músico se presentará en Heather’s en Basalt a las 6 p.m

ANTHONY RAY HINTON

Colorado Mountain College tendrá de invitado a Anthony Ray Hinton, autor de “The Sun Does Shine” para un evento virtual a las 7 p.m sobre cómo Hinton encontró vida y libertad mientras estaba en pena de muerte. Inscripciónes por coloradomtn.edu

VIERNES 26 DE FEBRERO

NUBES SE DISIPAN

The Art Base en Basalt presentará trabajos multidisciplinarios por artista basada en Miami Sue Montoya hasta el 12 de marzo. Horas de galería son de 10 a.m a 5 p.m de martes a viernes.

CURACIÓN CON SONIDO

True Nature ofrece un viaje sonoro con Dr. Zachary Chasin a las 5:30 p.m. Capacidad limitada a 10 participantes. Para más información, visite truenaturehealingarts.com

MÚSICA EN VIVO

Feeding Giants tocará en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

SÁBADO 27 DE FEBRERO

FESTIVAL DE POESÍA CRESTONE

Este festival de dos días presentará lecturas, micrófono abierto, y talleres — todo gratis y por Internet! Para más información, visite poemfest.com

MÚSICA EN VIVO

Rodrigo Arreguin tocará en Heather’s en Basalt a las 6 p.m.

SHOW DE ARTE DE LA JUVENTUD

El Museo de Arte de Aspen presentará la Expo de Arte de la Juventud de Roaring Fork, “Still Lifes and Works from Home,” de 10 a.m. a 6 p.m., de martes a domingo.

DOMINGO 28 DE FEBRERO

LEAH SONG

True Nature le da la bienvenida de regreso a Leah Song de Rising Appalachia con una velada íntima con dos conciertos, de 5 p.m. a 7 p.m. con espacio limitado y con mascarillas requeridas. Para más información visite truenaturehealingarts.com

CAMPAMENTO DE VERANO

Inscripción para el campamento de verano de Aspen Center for Environmental Studies empezará a las 9 a.m. espacios disponibles para estudiantes entrando al primer a octavo grado este otoño, con servicio por orden de llegada. Para más información visite aspennature.org

MARTES 2 DE MARZO

IMAGINANDO CLIMA

The Community Office for Resource Efficiency (CORE) lanzará “Historias del Cambio Climático” con “Ritmos Árticos” por Paul D. Miller alias “DJ Spooky” presentando en vivo desde Nueva York. La transmisión será a las 6 p.m. en la página de Facebook y el canal de YouTube de CORE.

MÁS ADELANTE

JUEVES 4 DE MARZO

SOLARIZAR

El seminario web introductorio de Garfield Clean Energy and CLEER (Clean Energy Economy for the Region) “¿Por qué Solarizar?” Será a las 5:30 p.m. El seminario web cubrirá los básicos de cómo el programa funciona además de costos, rebajas, créditos de impuestos, opciones de financiamientos y otros aspectos de sistemas solares.

NO MAN’S LAND

El festival de películas anual No Man’s Land tomará lugar por Internet comenzando el 4 de marzo. Para más información visite nomanslandfilmfestival.org

VIERNES 5 DE MARZO

NESTed ROOTS

Carbondale Arts con asociación del programa de estudio de naturaleza, ambiente, sentía y tecnología de CU Boulder, presentarán dos exhibiciones en cómo las artes pueden crear conversaciones y chispear acción a cómo traer conciencia del cambio climático.

CONTINUANDO

JUEVES DE KARAOKE

The Black Nugget ofrece karaoke los jueves a las 7 p.m.

SHOW DE ARTE VISUAL DEL VALLE

El 42º Show Anual de Arte Visual del Valle continuará en The Launchpad en Carbondale hasta el 28 de febrero. Todas la obras de arte estarán disponibles en venta y también visibles por Internet en carbondalearts.com

MOMENTOS DE LUZ

Una exhibición explorando luz y paisajes continuará en The Ann Korologos Gallery en Basalt hasta el 6 de marzo.

COMPLEJIDADES

Un grupo de exhibición de artistas cerámicos de América del Norte será mostrado en Carbondale Clay Center hasta el 27 de marzo.