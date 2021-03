Chisme del Pueblo, 4 de marzo, 2021

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

Actualizando 8th Street

El comisionado de Bike, Pedestrian and Trails de Carbondale hizo un voto unánime el lunes, 1 de marzo, para recomendarle a los representantes de Carbondale la “opción B” para el proyecto “8th Street Corridor.” Esta opción provee aceras más amplias, al mismo tiempo eliminado aproximadamente 50 espacios de estacionamiento en el lado oeste de 8th Street entre Main Street y Village Road. La construcción costará alrededor de $685,000 lo cual es $200,000 más que la “opción A”. residentes localizades a lo largo de 8th Street expresaron sus preocupaciones por perder estacionamiento, la eliminación de árboles antiguos y pérdida de propiedad al “derecho de paso.” La junta completa está disponible para revisión en el canal de YouTube del pueblo, “Town of Carbondale Board of Trustees.”

STEM para preescolares

Aspen Science Center (ASC) está introduciendo ciencia y el método científico a preescolares con su programa de Early STEM. Equipos de “actividades de aprendizaje a distancia” están disponibles a proveedores de cuidado de niñes, ¡gratis! Estos incluyen tarjetas y materiales de instrucciones bilingües, introduciendo a les niñes a conceptos como “gravedad,” “causa y efecto” y “estados de la materia.” Coordinadora del programa Early STEM Annie Bells entiende lo difícil que es el trabajo de maestra de preescolar bajo circunstancias normales y ha diseñado actividades fáciles que tambien son divertidas para les niñes. Descubre más contactando a Bell por earlystemaspen@gmail.com.

Imaginando Clima

CORE, Community Office for Resource Efficiency (Oficina Comunitaria para Eficiencia de Recursos) presenta Imaginando Clima 2021, continuando con NESTed Roots el día viernes, 5 de marzo. Esta presentación de arte es una colaboración entre Carbondale Arts y CU Boulder en The Launchpad. Además, habrá una exhibición de multimedia con Colorado Mountain College en el campus de Aspen empezando el 11 de marzo. Finalmente, The Art Campus en Willits y 5Point Film organizarán una selección de música y películas para desviarnos de “la fatalidad y tristeza de la narrativa” del cambio climático. Para más información visite aspencore.org

Sea consciente

Usar senderos durante la temporada lodosa puede empeorar la erosión. Es mejor esperar hasta que tus senderos favoritos se sequen antes de aventurarse. Si encuentras lodo durante una caminata o un paseo en bicicleta, es mejor pasar por el lodo, en vez de alrededor, para evitar dañar la vegetación y ampliar el sendero.

Contextualizando el fuego

Wilderness Workshop y Aspen Center for Environmental Studies presentan “La Temporada de Incendios 2020 de Colorado en Contexto con los Últimos 6,000 Años” desde sus páginas de Facebook a las 6 p.m. el 4 de marzo. La presentación será archivada en YouTube con una traducción en español.

Aniversario dorado

Carbondale Arts está buscando aplicaciones de diseño para posters y camisetas para el 50th Mountain Fair. Artistas interesades deben entregar un concepto bien desarrollado del diseño acompañado con al menos tres muestras de trabajo. El ganador recibirá $5,000 más 10 camisetas. Hechas a mano o digitales, las aplicaciones tienen fecha de entrega el 30 de abril del 2021. ¿Preguntas? Envié un correo electrónico a brian@carbondalearts.com

Contratando artistas

VOICES está contratando miembros de la comunidad creativa latina para sus presentaciones y exhibiciones de verano en un pequeño espacio móvil de arte y teatro. Si eres un artista interpretativo(a), visual, músico(a), bailarín o bailarina, y vives en el Valle del Roaring Fork (entre Aspen y Parachute), ¡les encantaría aprender más de ti y amplificar tu trabajo! Esta es una oportunidad pagada. Ponte en contacto enviando un correo electrónico a: cassidy@amplifyingvoices.org

La Alianza de Nutrición Abundante y Segura (SANA)

La misión de Safe and Abundant Nutrition Alliance (SANA) es trabajar de la mano con una diversa gama de miembros de la comunidad para encontrar soluciones comunitarias basadas en la equidad a la inseguridad alimentaria. Trabajamos con y para familias e individuos desde Parachute hasta Aspen.

El año pasado entrevistamos a más de 300 familias sobre las barreras alimentarias y los cambios que necesitamos en nuestro valle. Una de las preguntas que hicimos fue ¿Qué es lo más desafiante o difícil para alimentarse a sí mismo o a su familia? ¿Qué contribuye a esto? Estas fueron algunas respuestas de nuestra comunidad

“A veces la falta de dinero, cuando no hay trabajo y tenemos que hacer otros pagos y nos limitamos a muchas cosas. La comida es lo último que compramos.”

“El dinero, la entrada de dinero en la casa y aparte que sube el precio de las cosas en este valle. Ahora la situación en la que estamos viviendo no es fácil. Si pagas el alquiler nos quedamos sin comida, y cada mes tenemos que pagar las deudas y hay muy poco que queda de dinero para comer lo que es suficiente para nosotros.”

Otras de las preguntas que hicimos fue ¿Qué le haría más fácil pedir ayuda? ¿Qué le impide obtener la ayuda que necesita?

“Siempre me da vergüenza pedir ayuda. Siento que soy independiente y siento que es mi responsabilidad apoyar a mi madre y a mi hijo. Creo que hay gente que necesita ayuda más que yo.”

“Yo no tengo un automóvil para obtener comida en las despensas de comida. Sería excelente si pudieran mover las horas más tarde en el día para que mi pareja pueda ir después del trabajo.”

En SANA abogamos por la comunidad para ver cambios en nuestro sistema alimentario local. Estas respuestas nos han ayudado para ver cambios positivos. Si usted gusta participar, contar su historia o ser voluntario/a por favor comuniquese con nosotros por medio de nuestra página de Facebook https://www.facebook.com/2020SANA

¡Muchas gracias!

La Alianza de Nutrición Abundante y Segura (SANA)