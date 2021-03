Otra perspectiva: Cuando vecinos participan

Email

La manera en que vemos las cosas es muy distinta al resto de cada persona. Podemos incluso estar de acuerdo en una idea fija, pero con intereses y opiniones diferentes.

En cada tema, ya sea en política, economía, intereses comunitarios y de más, intento encontrar un punto medio. Este punto medio, me ayuda a poder compartir lo que yo sé y me ayuda a aprender lo que otros piensan del tema. Así puedo ver las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Es por eso que decidí llamar a mi columna otra perspectiva. Mi objetivo es dejarlos pensando y cuestionando en diferentes escenarios, no solo por la manera en que yo veo y entiendo las cosas, sino que también entrevistare a mis amigos y colegas según sea el asunto a tratar.

Ni de aquí ni de allá, es el nombre de una de mis películas favoritas de la India Maria, me describe a la perfección, ya que nací en California y crecí en Zacatecas, México, me mudé a Colorado hace 16 años y hace 10 años a New Castle, donde me siento en casa.

Soy parte del consejo municipal de New Castle, y la primera Latina en ocupar ese puesto. Soy parte de las mesas directivas de: la organización River Bridge, las Bibliotecas del Condado de Garfield, del programa para adultos mayores del condado, entre otras. Les cuento esto por si hay alguien que todavía no ha escuchado de mi o no me conoce. También por que gracias a la experiencia que he ganado en estos puestos es que deseo compartirla con uds, desde anécdotas hasta herramientas útiles para su dia a dia.

Decidí involucrarme en abogar por mi comunidad al entender que una comunidad preparada y lista para abogar por sí sola, es el legado que quiero para mis hijos.

Hay cosas que a simple vista no entendemos, pero que vistas desde otra perspectiva podemos encontrar diferentes motivos por el cual algo se llevó a cabo. Por ejemplo, en el Condado de Mesa, donde actualmente tengo un contrato, estamos trabajando en encontrar fondos para construir un parque. El parque estará en una zona donde viven familias de bajos recursos, donde no hay áreas recreativas y donde el crimen es más alto que otras áreas de ese condado. No solo el crimen, pero también la tabla de suicidios es algo alarmante.

Se busca que al llegar a construir este parque, las familias puedan tener actividades al aire libre, socializar con otras personas y que los pequeños del hogar puedan jugar.

La importancia de que los vecinos se socialicen entre ellos es de suma importancia para este proyecto. Al incrementar las conexiones personales se logra que un individuo tenga mejor calidad de vida. No necesariamente que su vida se resuelva milagrosamente de la noche a la mañana. Es decir, al crear relaciones de amistad o compañerismo el individuo podrá tener a alguien con quien compartir, charlar, pedir ayuda o guianza, entre muchos beneficios más. Así estos pequeños grupos se van formando, entre ellos comparten intereses comunes, ya sea idioma, valores morales, religión, gustos por cosas o actividades, o tener hijos de las mismas edades entre otros intereses. Al mismo tiempo se va creando una atmósfera de vecindario donde de alguna manera todos cuidan de los mismos intereses, haciendo también que el vandalismo disminuya.

Así que cada que vez visite un parque intente conversar con otras personas, ya que ese lugar lleva otra meta más allá de un buen rato en familia.

Para llegar a la meta final de la construcción del parque, falta tiempo, pero lo que ha apresurado las cosas es el interés de los locales. Es increíble el poder que un grupo de voluntarios tiene al tratar de transformar su vecindario. ¡Se necesitan manos dispuestas a trabajar y ayudar, y esas ya las tenemos!

Si los habitantes buscan un cambio es más probable que el cambio suceda, en comparación de un proyecto guiado solo por organizaciones o gobierno. Ya que el impacto será en esa comunidad. Por eso cada vez que hay algún plan comunitario se le pide a las personas que participen. Nadie conoce su vecindario mejor que sus habitantes, y nadie podrá entender las necesidades de su vecindario si los vecinos no participan. Dice un viejo refrán, “Al que no habla, Dios no lo escucha.” Usted ya está aquí, en este país, involúcrese! Su perspectiva tiene valor para los que están tomando decisiones. ¿Qué le impide compartir su opinión para mejorar su vecindario y la calidad de vida de su familia?