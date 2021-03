Rumiando: Un nuevo amanecer

Email

Estás leyendo la primera página de un nuevo proyecto de The Sopris Sun, profundizando nuestra misión de informar, inspirar y crear comunidad. Empezó en Carbondale en principios de 2009, cuando el periódico semanal llamado “The Valley Journal” fue cancelado por una gran corporación que lo había comprado en 2003. Fue justo antes de Navidad y un grupo pequeño de residentes de Carbondale respondieron formando algo totalmente nuevo, más independiente y así más resistente. Ya trece años después, lanzamos el Sol del Valle tanto para incluir más personas en esa misma misión como para refrescar nuestras mentes pensando en otro idioma. Es bien conocido que el “español” es un lenguaje bien variado según su localización. Por eso, quiero explicar CARTAS Así existe el Sol del Valle, parte de The Sopris Sun y totalmente su propia cosa formándose atreves de la colaboración comunitaria. El Valle Roaring Fork es un lugar único en el mundo, y esperamos comunicarlo con toda su variedad, así articulando nuestra identidad compartida por vivir aquí. Ojala que encuentran gusto explorando el resto del periódico también, la parte escrita en inglés contiene mucho contenido y no todo será traducido. Si hay algo en particular que les gustaría ver aparecer también en español, invitamos que nos avisan. un poco una decisión estilística para esta publicación. Yo como editor aprendí mi español mayormente en Chile y Argentina donde lo dicen “castellano” y se identifican con reinventar el idioma. Nuestra traductora, Jacquelinne Castro, nació en El Salvador. Tendremos contribuciones de originarios de todas partes, desde Chihuahua, México a Colombia. Así que, es seguro que vamos a ver mucha variación con esto y ojala que aprendemos nuevas palabras. Quizás que ya notaran mi uso del género neutro que están adoptando muchos pueblos hispanoparlantes. A veces, se escribe reemplazando el “o” masculino o “a” feminina con “x,” así dando más ambigüedad al sujeto— específicamente cuando se trate de nombrar grupxs de personas. Optamos por utilizar “e” en vez de “x” porque es más sencillo de pronunciar hablando y ya se encuentra en el idioma en el caso de palabras como “estudiantes” y con el uso de “les.” No es una ciencia exacta, y seguro que olvidaremos de vez en cuando. Siempre vamos a respetar las decisiones lingüísticas de nuestras columnistas y la gente que nos escriben cartas para publicar. Pero es cierto que verán el uso de “amigues,” “nosotres,” “muchaches,” “etc.” Y todo siempre es sujeto a cambiar. Esto dicho, nuestra mayor esperanza para esta nueva publicación es que sea participativa. Siempre invitamos Finalmente, quiero agradecer a Jacquelinne Castro por ser de gran ayuda con nuestro lanzamiento. Ya hace dos meses que está traduciendo artículos y boletines de noticias con nosotres. Ahora va a avanzar sus habilidades digitales Jacquelinne “Jacqui” Castro es nuestra traductora principal y diseñadora gráfica para el Sol del Valle. Foto cortesía de Jacqui. como diseñadora gráfica para esta sección. Jacqui proviene del departamento de Santa Ana, El Salvador. Vive en Colorado con su familia desde 2013 haber llegado primero a Maryland, EEUU donde la primera pregunta que te hacen, me contó, es “¿de que parte de El Salvador vienes?” Alumna de Colorado Mountain College, a Jacqui siempre le han gustado los idiomas y espera que este proyecto sea una manera de “mantenernos conectados para mejorar la vida.” Si te interesa seguirnos por Facbook, también existimos ahí. Estaremos compartiendo cada cosa que imprimimos y nos gustaría mucho que nos conversan para que esta cosa se materializa según muchas visiones y, como The Sopris Sun, toma vida propia que transciende los muchos momentos y personalidades que la informan. Para apoyarnos en nuestro existir, recibimos donaciones y vendemos espacio para anuncios en los dos idiomas. Nos puedes contactar por más información escribiendo a sol@soprissun.com