Un desacuerdo entre comunidades

Publicado originalmente en inglés el 25 de febrero, 2021

Traducción por Jacquelinne Castro

Visión general

En un ámbito rural, Missouri Heights está localizado 1,000 pies arriba del suelo del valle. Es un lugar con muy poco sonido o contaminación de luz; hogar a ranchos, granjas, pequeñas subdivisiones residenciales e instalaciones ecuestres.

Actualmente, el condado de Garfield está revisando planes de parte de Ascendigo Autism Services para un complejo de 126 acres con propósitos de uso para recreación y educación el cual estará localizado en Missouri Heights, y también esperan reportes de potenciales impactos hacia el agua, fuego, tráfico, polvo, ruido y contaminación solar. El departamento de bomberos de Carbondale no estaba disponible para agregar comentarios a tiempo a la prensa. El plan de desarrollo incluye: una base de campamento central y otras estructuras haciendo un total de 37,800 pies cuadrados, además de una cabina para visitantes y también un centro de terapia con caballos. Keep Missouri Heights Rural (KMHR) o Mentangan Missouri Heights Rural, se opone a este proyecto por ser muy grande, por ser un área no adecuada y por preocupaciones ambientales.

La revisión del progreso del condado comenzará con una conferencia de pre-aplicación, luego una revisión detallada del plan del sitio de sumisión y de personal, siguiendo audiencias públicas y la decisión final de parte de la mesa de comisionados del condado de Garfield.

Keep Missouri Heights Rural (KMHR)

El grupo de vecinos se organizó en el verano del 2020, cuando los residentes se enteraron de los planes de Ascendigo. KMHR está rotundamente opuesta al complejo, citando tres preocupaciones principales: fuego, agua y la comunidad.

David Aguilar, un líder del grupo, afirma que el proyecto es de negocio/comercial y por lo tanto no es permitido por los actuales códigos de zonificación y tierra. El área es considerada rural/residencial y KMHR esta preocupado que este desarrollo le abriría las puertas a empresas adicionales de grandes escales. “La gente se ha movido aquí por la belleza rural, y estamos perdiendo eso poco a poco”, expresó Aguilar. KMHR está trabajando con un grupo de ingeniería de agua, una compañía de estudio enfocado en amenazas de incendios y un grupo de ingeniería de tráfico para evaluar potenciales impactos. El área rodeando Missouri Heights históricamente ha sido devastado por incendios forestales: los desastres de Lake Christine, Panorama y también Coal Seam que amenazó a Glenwood Springs. Este verano pasado trajo algunos de los incendios más grandes de la historia del estado, incluyendo el infierno de Grizzly Creek, y poca gente puede olvidar del incendio de South Canyon de 1994 el cual tomó la vida de 14 bomberos.

Aguilar también lamentó lo cual describió como una “falta de comunicación” de parte de Ascendigo con residentes del área. Missouri Heights ya ha estado en conflictos previamente relacionados con la comunidad/desarrolladores. Ha enfrentado situaciones que han sido negadas por último, tal como el Hunt Ranch y los proyectos Dragonfly. El código de zonificación del condado de Garfield, artículo 15, define instalaciones educativas como “edificios y usos de instrucción o actividades de investigación asociadas con institución académica que tiene un curriculum de entrenamiento técnico o vocacional que podría ser, pero no es limitado a, el kinder, educacion primaria, educación secundaria ni educación superior, incluyendo instalaciones residenciales para facultad, personal y estudiantes.”

Residente de Missouri Heights Holly McClain dijo que le da la bienvenida a todes, pero su preocupación más grande es por el agua, especialmente cuando se trata de combatir incendios.

Ascendigo Autism Services

La misión de Ascendigo es “elevar el espectro del autismo al potenciar a las personas, inspirando vidas y traspasando expectativas.”

El oficial principal de operación Dan Richardson, también alcalde de Carbondale, detalló la meta de Ascendigo. “Nuestros clientes son muy diversos en nuestros tres programas básicos. Para el campamento de verano, son en mayor parte niñes – de edades de 7 a 18 – pero el 25 por ciento son adultos también.”

Richardson dijo que el proyecto “nos permite diseñar instalaciones personalizadas para individuos con autismo para que puedan triunfar en ambientes más conducentes, lo cual no es usual. Este sitio nos permite estar cerca de servicios y comodidades y capitalizar en actividades recreativas tales como montar a caballo, excursionismo, montañismo y más.”

Según Richardson, la organización está intentando comunicarse con la comunidad para trabajar juntos, respondiendo a preocupaciones acerca del acceso a senderos y pasarelas, potencial contaminación de luz, tráfico y preocupaciones acerca del agua e incendios. “Nos tenemos que integrar con la comunidad.” También afirmó que el plan tendrá menos impacto que el desarrollo alternativo de viviendas.

Con respecto al agua, Richardson dijo que Ascendigo estará planeando por “un uso típico doméstico de agua, irrigación de pastos de caballos, un campo de juegos (aunque estamos buscando césped artificial), y paisajismo, así como también estructuras de control de irrigación para ayudar optimizar y proveer otros beneficios sensoriales para nuestros participantes, lo cual es un componente importante para ayudar individuos con autismo.”

En adición, Ascendigo declaró en una página de web dedicada al proyecto, que “no tiene planes de alquilar propiedades a otras organizaciones” y “no buscará ayuda financiera de contribuyentes.”

Richardson también señala que otras organizaciones sin fines de lucro y negocios ya operando en Missouri Heights incluyen WindWalker, Colorado Mountain College, el Missouri Heights Schoolhouse, Strang Ranch, Cedar Ridge Ranch, Crystal Springs Ranch, el pozo de grava, y otras propiedades en alquiler de corto plazo. Ascendigo insiste que su proyecto cae bajo el permiso para educación de la zonificación rural del condado de Garfield y reporta que dueños de propiedades adyacentes ya han sido consultados.