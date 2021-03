Esquine Legal: Introduciendo a Alpine Legal Services

Email

La misión de Alpine Legal Services (“ALS”) es asegurar acceso a justicia mediante la prestación de servicios legales de calidad que defienden y promueven derechos legales fundamentales.

Pienso en varias preguntas al leer el párrafo anterior. Una de ellas, y quizás de usted también, es ¿cuáles son los derechos legales fundamentales?

La Constitución de los Estados Unidos (la “Constitución”) expresa ciertos derechos legales, los cuales son considerados fundamentales. Estos derechos, para nombrar algunos, incluyen la libertad de expresión, el derecho de asamblea, que el Congreso no hará ninguna ley que establezca alguna religión o prohíba el libre ejercicio de religión, y el derecho de estar seguro(a) en su persona, hogar, papeles, y efectos en contra de registros e incautaciones irrazonables (por el gobierno).

También, hay derechos fundamentales existentes que no son explícitamente nombrados en la Constitución, sino existen “debido al proceso” y la “protección igual” de la Decimocuarta Enmienda constitucional. Estos derechos incluyen: el matrimonio; la privacidad; la contracepción; viajes interestatales; la procreación; custodia de niño(a)s; y derechos de votación.

Claramente, hay muchos derechos que son considerados fundamentales. La cuestión, entonces, es ¿en cuáles derechos se enfoca Alpine Legal Services?

ALS se enfoca en asistir a aquellos individuos cuyos derechos fundamentales han sido rotos. Lo hacemos por medio de programas comunitarios y representación legal. Nuestro(a)s programas incluyen, por ejemplo, “Pregunta a un Abogado,” donde abogados de diferentes especialidades contestan llamadas y dan consulta gratuita de acuerdo al tema legal de esa noche. Para una lista de las noches del programa, y de los temas legales, visite nuestra página alpineservicioslegales.org

Además de programas comunitarios, ALS ofrece representación legal gratuita a aquellos individuos que califican para nuestros servicios. Gente mayor de 60 años califica para servicios legales gratuitos de parte de ALS, especialmente aquellos que estan en riesgo de abuso o negligencia. La representación legal gratuita es gracias a las donaciones y concesiones de miembros comunitarios, el gobierno estatal y federal. Los fondos permiten que tengamos oficinas en Aspen, Glenwood Springs y Rifle, y abogados para cada oficina.

Quizás suene como un vendedor de automóviles, pero mi propósito, si es que no ha escuchado de la organización, solamente es introducir a ALS. Y si ya conoce de la organización, mi propósito es invitarle a que nos conozca un poco más. Busquemos una manera de trabajar juntos para asistir a los más vulnerables dentro de nuestra comunidad. ALS existe para asistir a aquellos quienes, sin la ayuda de servicios legales, no tendrían acceso a la justicia. Si usted cree que sus derechos, sean fundamentales o no, están en juego, por favor contacte a ALS para ver si le podemos asistir, o dirigirle hacia un experto que pueda ayudarle.

Estaremos escribiendo una columna legal mensualmente dentro de este periodico con la meta de educar a nuestra comunidad en general sobre temas legales. Esta columna no es considerada aviso legal, sino una columna legal para su edificación. Si tiene alguna pregunta legal, por favor contacte a un abogado(a) para recibir aviso legal.