Una mirada íntima: escuelas locales en año de pandemia

Traducción por Jacquelinne Castro

Poca gente se olvidará de la impactante semana del 9 de marzo del 2020. Americanos presenciaron los casos de COVID-19 proliferando rápidamente a través del país y alrededor del mundo. El 10 de marzo, el gobernador Polis declaró un estado de emergencia después de que la presencia de COVID fue confirmada en Colorado. El brote fue designado una pandemia global por la Organización de Salud del Mundo (World Health Organization) el 11 de marzo. Para el 12 de marzo, un grupo de australianos visitando Aspen habían probado positivo y para el viernes 13 de marzo se vieron cancelaciones de muchos eventos y cierres de escuelas locales al mismo tiempo que todos los niveles del gobierno tomaron medidas de precaución para disminuir el virus misterioso que se propagaba.

Cuando el distrito escolar de Roaring Fork mandó de repente a sus estudiantes y maestres para vacaciones de primavera extendidas, había una esperanza que las clases pudieran continuar a partir del 29 de marzo. Pronto se volvió evidente que las cosas no regresarían a lo normal tan fácilmente. De hecho, educadores se dieron a la tarea de educar por medio de internet para cuidar a sus comunidades. Un año después, las escuelas continuaron navegando la pandemia con medidas cuidadosas en lugar.

Para dar un sentido de cómo se sintió la interrupción y el estado actual de la situación, el Sol del Valle visitó cinco escuelas primarias y secundarias alrededor de Carbondale para revisar el impacto. Las escuelas visitadas incluyen Crystal River Elementary, Carbondale Middle School, Carbondale Community School, Ross Montessori y Waldorf School on the Roaring Fork. Cada entrevista involucraba una visita al campus.

Al llegar a Crystal River Elementary, uno alcanza a notar avisos en la acera y en las puertas para indicar la corriente entre las clases que se tienen al aire libre. Cuando el distrito escolar de Roaring Fork regresó al aprendizaje en-persona en octubre del 2020, se comenzó con les estudiantes más jóvenes. De todos los grados aprendiendo por Internet, la preescolar se vió lo más difícil con el reconocimiento que la mayoría del aprendizaje en el preescolar son por interacciones sociales.

Director de la escuela Matt Koenigdknecht, quien ha anunciado su retiro al final del semestre, señaló que el personal está muy feliz haber regresado estar con les niñes. “Es por eso que hacemos lo que hacemos.” Precauciones especiales fueron evidentemente exitosas, sin ninguna transmisión reportada basada en la escuela. Medidas incluyen uso de mascarilla, dividir la escuela en grupos y comenzar la escuela un poco más tarde, terminando un poco más temprano. Estos días escolares más cortos le ofrecen un alivio a les maestres, quienes están “en servicio” todo el día.

Más adelante, Carbondale Middle School está siguiendo guías similares. Maestres y estudiantes de un grupo toman el almuerzo en un salón de clase en lugar de tener a la escuela entera al mismo tiempo en la cafetería. La hora del receso también es organizada por un grupo a la vez. Además de acompañar a sus grupos todo el día, les maestres atienden a estudiantes que permanecen como estudiantes a distancia. Cada clase tiene una computadora abierta para incluir a eses estudiantes. A través de planificaciones cuidadosas, un grupo entero puede moverse a clases por Internet repentinamente si es necesario entrar en cuarentena.

“Tenemos un apoyo increíble,” dijo Jennifer Lamont, la directora de Carbondale Middle School. “Es muy asombroso lo pacientes, tolerantes y flexibles que han sido los padres.” Lamont refleja en regresar a las clases después de las vacaciones de primavera extendidas a ver “viernes 13 de marzo” todavía escrito en las pizarras.

Similarmente, Carbondale Community School (CCS) vió aspectos de la infame semana “congelada en el tiempo.” Coincidentemente, también fue la semana “gran evento” en la escuela. La producción de teatro anual de toda la escuela tenía su estreno programado cuando los cierres comenzaron. Los estudiantes actuaron en sus disfraces para un ensayo grabado que fue presentado en lugar de la producción. Cuando visite, obras de arte creadas para el Gran Evento 2020 todavía decoraban las paredes.

CCS regresó a aprendizaje en-persona al comienzo del semestre de otoño usando un enfoque híbrido. La directora escolar Sam Richings-Germain explicó que aunque CCS está dentro del distrito escolar de Roaring Fork, las escuelas particulares son permitidas a ser más autónomas. Esa flexibilidad, ella continuó, le ha ayudado a su escuela en responder a las necesidades de sus maestres. A cambio de más autonomía, la escuela recibe menos compensación por alumnos a través de dolares de impuestos. Haber perdido oportunidades tradicionales para recaudar fondos, CCS está actualmente en medio de una campaña para ayudarles a financiar programas especiales de aprendizaje como viajes educacionales al aire libre.

Similarmente a otras escuelas, estudiantes en CCS se mantienen aparte, con uso de mascarilla y con materiales mantenidos a cada individuo. Una diferencia mayor ha sido la opción de la escuela de mantener los miércoles como un día sin clases para prevenir transmisiones y también proveer un día para los maestres a planear. Esta estrategia también ha ayudado a reforzar hábitos de aprendizaje a distancia y CCS continúa teniendo estudiantes que son aprendices por Internet a tiempo completo.

Ross Montessori, otra escuela particular, mantiene la filosofía de que la mejor educación pasa en-persona, presentando un buen carácter para les niñes. Por esa razón, la escuela también regresó a sus salones al comienzo del semestre de otoño del 2020, aunque un porcentaje permanece en línea.

“Ha sido agotador, pero es un buen trabajo esencial.” Confirmó directora de la escuela Sonya Hemmen. Hemmen explicó que el uso de mascarilla no se ha presentado como un problema para sus estudiantes. Al contrario, Hemmen ha observado “contacto visual magnificado,” citando a Lao-Tzu en “El Arte de la Guerra” que dice que un sentido disminuido aumenta los otros. Además, todos los salones de clase tienen una silla de observación donde les estudiantes pueden tener un “descanso de la mascarilla” si es necesario.

Ross Montessori señaló una disminución en habilidades después del abrupto cambio a aprendizaje por Internet de la primavera pasada. Después de una conversación extensiva entre padres y educadores, fue decidido que “tenemos que estar juntes como humanes, no hay substituto.” Comparado con cuatro horas de aprendizaje en línea, explicó Hemmen, siete horas en-persona son consideradas mucho mejor.

Waldorf School on the Roaring Fork es una escuela privada, fundada por matrículas. Esto le permite a la escuela actuar con aún más independencia. La filosofía guiando a Waldorf, fundada en 1919, involucra limitando el uso de tecnología en los salones de clases. La escuela enfatiza el aprendizaje al aire libre, especialmente para los grados más bajos, y anima a la participación activa (en lugar de pasiva) con tecnología. Aunque fueron muy creativos al moverse en línea, fue imperativo para la escuela regresar al aprendizaje en-persona a fines de verano y más temprano de lo normal para hacer uso del clima agradable y días largos. Waldorf optó a no ofrecer opciones en línea, causando a algunas familias retirarse de la escuela.

Sin embargo, su inscripción se ha mantenido estable, con la llegada de cuarenta familias nuevas desde que la pandemia inició. Muchos de les recién llegados, fui informado por coordinador de comunicaciones Liesl Bellack, son nuevos al área haber salido de ciudades grandes mientras que la pandemia se propagaba. Eventos de la comunidad tradicionalmente forman una parte importante de la identidad de la escuela, pero el campus está actualmente cerrado para visitantes, incluyendo les padres de nueves estudiantes. Mientras tanto, Waldorf está explorando otras maneras de compartir sus principios incluyendo oportunidades de hora de cuentos bilingües.

Todas las escuelas esperan regresar en el otoño con una apariencia de más normalidad pero también consideran que algunas medidas podrían ser muy útiles para preservar. En el caso de Ross Montessori, por ejemplo, es lavando las manos con frecuencia y diligencia. Para Waldorf, podría ser mantener vacaciones extendidas y calendarios más flexibles. Maximizando el tiempo al aire libre ha probado ser universalmente valiosa para todas las escuelas. Es posible que varias consideren cambiarse para empezar el día más tarde. La comunalidad más grande es que todas las escuelas han demostrado una capacidad extraordinaria para escuchar a las necesidades de sus comunidades. Además, todas las escuelas están aceptando aplicaciones de inscripción.