Siembra invernal

Traducción por Dolores Duarte

En las próximas décadas, veremos al COVID como un capítulo de plantar semillas por más tiempo; un tiempo de desaceleración y reconexión. De más tiempo en el portal, de caminatas largas y de más tiempo auténtico de naturaleza.

En estos momentos más lentos, ¿notaste algo en el aire la semana pasada?, ¿ráfagas de humedad y deshielo?, ¿De suelos exhalando, de suaves agitaciones de lugares lejanos?, ¿Estabas lleno de unas ansias embriagadoras por comprometerte, tal vez, con nuestro propio planeta?

¿Y qué de esos momentos de quietud en las exposiciones hacia el sur, el ángulo ascendente del sol, los rayos calientes en tu cuerpo- te dolía el anhelo?, ¿Sientes una compulsión primitiva de excavar en la tierra?, ¿para unirte a la danza circular de estaciones y climas?

La temporada de semillas está aquí: juegos previos al acto embriagador de cultivar alimentos. Ponte en acción cuanto antes este año. La escasez de semillas creada por el COVID también se extenderá al abastecimiento durante esta temporada.

Por esta razón, Michelle y Steve Cox, fundadores de New Castle Gardens (NCG), te invitan a que vengas a buscarlos mientras se acaban. NCG tiene dos marcas de alta calidad con sede en Colorado: Botanical Interests y J & D Heirloom Seeds.

Con experiencia en biogeoquímica del suelo, ecología de restauración, arranque de organizaciones no lucrativas, educación ambiental y promotora de desde la granja hasta la mesa, Michelle respalda totalmente el cultivo a partir de semillas. Si nunca lo has hecho antes, planta aunque sea una sola especie esta primavera. Tus parcelas dormidas de sol almacenado crecerán milagrosamente hasta convertirse al sabor crujiente y jugoso de verano.

Botanical Interests (BI) es una empresa con sede en Broomfield y ha sido la fuente de semillas para Michelle durante más de 25 años. Los sobres de semillas de BI son legendarios, cada uno con una representación botánica, sin colores hiperbólicos o promesas exageradas. Cada sobre está impreso por dentro y por fuera con consejos para el éxito: temperaturas y condiciones de germinación; información sobre cultivo de plantas, cosecha y control de plagas; cultivos complementarios, recetas, historia. BI es confiable, de alta calidad y orgánico. Muchas variedades son incluso autóctonas, lo que te permite cosechar tus propias semillas puras para el próximo año.

En Montrose, los hermanos Joseph y Dodi crecieron hacienda jardinería con su padre. Un vecino las convirtió en semillas autóctonas que su propia familia había estado cultivando y guardando durante más de 50 años. Cuando los hermanos se dieron cuenta de lo poderoso que era recolectar esa semilla y hacer crecer la planta nuevamente la próxima temporada, fiel al tipo, fiel al sabor, fiel a los rasgos, quedaron prendidos. Ahora con 20 y 21 años, los “chicos” continúan cultivando vegetales autóctonos no transgénicos a través de su propia empresa, J & D Heirloom Seeds. Ellos cultivan sus semillas libres de químicos o pesticidas para que nosotros también podamos cultivar algunas de las verduras confiables y de mejor sabor que se adaptan a nuestro clima.

Ahora hunde tus manos en la tierra y siembra tus propias semillas de vida.