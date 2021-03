Los Rams se preparan para la temporada C

Email

Traducción por Dolores Duarte

Roaring Fork High School (RFHS) comenzó esta semana las prácticas para los deportes de la temporada C de fútbol Americano, ​​voleibol femenino y fútbol masculino.

El calendario de deportes 2020-2021 de la escuela secundaria fue modificado por la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Colorado (CHSAA) en respuesta a la pandemia de COVID-19, dividiendo el año escolar en cuatro temporadas: A, B, C y D.

Las implementaciones de seguridad son obligatorias para cada deporte por el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) y el Equipo de Respuesta COVID-19 del Gobernador.

El director atlético de RFHS, Dominic Yoder, dice que se ha hecho todo lo posible, desde la CHSAA hasta a nivel escolar, para asegurar que los estudiantes-atletas tengan la oportunidad de practicar sus deportes preferidos.

Las temporadas podrían traslaparse, si un equipo pasa a la postemporada. Yoder dice que tienen cierto margen de maniobra con los ajustes a las presentaciones de las listas de jugadores, y explica: “Nuestro cuerpo técnico y nuestra administración han sido muy flexibles al entender que queremos que nuestros equipos profundicen en la postemporada y si esto crea un conflicto de [temporada] traslape [para un jugador], entonces lidearemos con eso en el siguiente deporte.”

La directiva de variación para los deportes de la temporada C fue aprobada por el CDPHE la semana pasada, y “se decidió en el último minuto” para el comienzo de la temporada, dice Yoder.

“Estoy muy impresionado con la agilidad y los detalles que el estado ha tomado en lo que respecta a la pandemia.” Yoder agrega: “Sé que no estamos haciendo felices a todos con las restricciones o las decisiones, pero ha sido extraordinario ver la red de seguridad que tenemos debido a las decisiones.”

Una prioridad, explica Yoder, ha sido la salud y la seguridad de los jugadores, sus familias y la comunidad. Cuando se le preguntó sobre los mandatos de CDPHE y CHSAA, Yoder dice: “Creo que es como todo lo demás, cuando se trata de salud pública, tienes que tomar decisiones por el bien común.”

Yoder ha estado involucrado en conversaciones con funcionarios de salud pública locales y dice que el Distrito Escolar de Roaring Fork “tiene que extraer esa información y tomar decisiones que sean mejores para nuestras escuelas”. Dice que ha sido una gran experiencia de aprendizaje y que agradece la colaboración entre entidades.

Cada deporte tiene modificaciones específicas para prácticas y juegos. El voleibol se jugará con cubrebocas. Los jugadores de soccer y fútbol americano podrán estar sin cubrebocas mientras estén en el campo de juego, pero los jugadores y entrenadores que se encuentren en los laterales usarán cubrebocas.

Los viajes en los autobuses del equipo incluyen ventanas abiertas para proporcionar flujo de aire adecuado y asientos asignados para garantizar el distanciamiento social con cubrebocas. Las restricciones adicionales incluyen la cantidad de tiempo que se pasa en el autobús. Yoder dice: “Estamos siguiendo todas las recomendaciones del estado para garantizar un viaje seguro para nuestros estudiantes-atletas.”

Esos requisitos han dado lugar a la necesidad de autobuses adicionales para transportar equipos. Como explica Yoder, “Afecta el resultado final, en términos de costos. Tomaremos dos autobuses para hacer el mismo viaje.”

Yoder, en su primer año como director deportivo de RFHS, dice que la pandemia de COVID ha presentado desafíos. La ventaja, dice, es “estar cerca de los entrenadores y trabajar con los estudiantes-atletas y tratar de construir una visión de lo que será el atletismo de Roaring Fork en los próximos años. Creo que ha sido muy divertido.”