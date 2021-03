Resumen: el caso de Michael Francisco en Carbondale

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

Michael Francisco es un residente de la ciudad de Carbondale quien ha trabajado en el City Market de Aspen desde que empezó la pandemia. Previamente se dedicaba a trabajar con estudiantes de necesidades especiales y estudiantes de inglés como segundo idioma a través del distrito escolar de Roaring Fork. Sin embargo, antes de vivir en Carbondale, Francisco vivió los primeros años de su vida en Belice donde su papá trabajaba como oficial de policía, no estando familiarizado con la caracterización racial. Eventualmente Francisco se trasladó a Los Ángeles (LA) cuando tenía 15 años, fue ahí donde se familiarizo con el término.

En la víspera de Navidad

Francisco había terminado de comprar gas en la gasolinera de City Market en Carbondale antes de entrar a la tienda con su amigo. Al entrar a la tienda, Francisco se encontró con la gerente general, quien conocía a través del trabajo. Simultáneamente, el jefe de policía Kirk Wilson también se encontraba en la tienda haciendo compras de última hora, quien antes de salir fue señalado por la gerente de la entrada. Wilson fue informado que una empleada en la gasolinera se sentía incómoda debido al alegado comportamiento de uno de los clientes.

En esta situación, se le acusaba a Francisco de hacer muecas y gestos hacia una empleada de la gasolinera, por lo cual la gerente de la entrada le pidió al oficial remover al sospechoso.

El jefe de policía solicitó por oficiales con la meta en mente de retirar a Francisco del edificio sin instigar ningún problema, pero las cosas se intensificaron. Los oficiales le dijeron a Francisco que estaba traspasando y que administración quería que se retirara, a lo cual Francisco respondió que no había causado ningún problema y que de hecho conocía a la gerente general lo cual causó confusión con los oficiales. Los oficiales pidieron ver la identificación de Francisco lo cual el reuso y preguntó si estaba libre de ir, eventualmente los oficiales procedieron a arrestarlo.

Esposado, los oficiales escoltaron a Francisco a una de las patrullas luego siendo transportado a la estación de policía después de lo cual fue liberado y dado una citación por 1) conducta desordenada (por supuesta señas) 2) resistir arresto y 3) obstrucción de operaciones gubernamentales.

Francisco apareció en la corte municipal de Carbondale el 8 de febrero con su abogado. La fiscal de la ciudad Angela Roff expresó que le gustaría obtener copias de materiales de investigación interna de parte de City Market en respuesta al incidente. Mientras tanto, el jefe de policía quiso asegurar de que el departamento actuó según las acusaciones de que el acusado actuaba de manera inapropiada y no estaba basado en el color de su piel.

Michael Francisco apareció para otra audiencia en la corte municipal de Carbondale en la tarde del 8 de marzo. Culminó en otra continuación – el tercero de la serie desde el 11 de enero.

Esperando una audiencia más grande, en lo cual estaba en lo correcto, la ciudad de Carbondale limitó la asistencia a 25 personas máximas – cambiando la sala de audiencia municipal (el cuarto de la comunidad en el ayuntamiento). Los participantes llenaron el vestíbulo, mientras los restantes esperaban afuera del edificio. Algunos oficiales uniformados del departamento de policía de Carbondale (CPD) también estaban presentes en la audiencia.

El abogado de Francisco, Michael Edminister, mencionó a la corte, “pienso que estamos en una posición donde le pedimos a la ciudad que retiren los cargos – lo cual yo haría – o establecer esto con City Market para que cumplan con la citación.” Previa a la audiencia del lunes, la fiscal Angela Roff inició una citación, el cual el juez firmó, para adquirir los registros de CityMarket con respecto a su investigación del incidente en la víspera de Navidad. El departamento de policía cumplió después con la citación y la abogada de City Market dijo que respondería para el 15 de marzo a lo cual ambas partes involucradas aceptaron.

Edminister dijo que al revisar el descubrimiento – la evidencia entregada por la fiscal – “hay suficiente información contenida en esos reportes para retirar los cargos hoy.” Considerando eso, él solicitó que el caso fuera desestimado, de lo contrario él estaría de acuerdo con que el caso continuará, esperando a que City Market responda con la citation.

Edminister también le llamó la atención a la corte que tuvo problemas viendo/escuchando un par de archivos multimedia publicados por la fiscalía. De acuerdo con la fiscal Roff, los archivos son “propietarios” y requieren un programa específico para ver/escuchar. Edminister expresó verbalmente su suposición que los archivos en cuestión probablemente contenían imágenes de cámaras de policía. Fiscal Roff le aseguro a la corte que se coordinará con Edminister para garantizar que pueda abrir y ver los archivos originales. A la fecha, Edminister ni su cliente habían visto videos de cámaras de policías.

Después de la audiencia, un grupo se acercó a Edminister y presionaron con preguntas. Edminister llamó la atención desconcertado de por qué el caso está litigado en corte municipal y no del condado – una decisión generalmente hecha entre fuerzas policiales y fiscales.

El caso será continuado el 12 de abril a las 4:30 p.m. de acuerdo con el abogado de defensa, Francisco no ha sido ofrecido un acuerdo con la fiscalía en este caso.

Una perspectiva colectiva

Francisco habló con la directora de noticias de KDNK Amy Marsh, “Siento como si estoy en un lugar donde no debería estar,” dijo Francisco y le agradeció a todas las personas por su apoyo.

“Se supone que se me debe referir como una persona ‘negra’ pero estas solo son etiquetas que no describen quienes somos, porque somos una humanidad,” Francisco le dijo a Marsh.

Afuera del edificio Francisco fue saludado por simpatizantes con los cuales platicó. Una escena se presentó: la gente anglodescendiente escuchaba como Francisco y otras personas afrodescendiente expresaban sus perspectivas, “Para nosotros, estamos programados que cuando vemos a un policía hay un miedo que viene sobre nosotros,” declaró Francisco.

“Es opresión interna”, dijo Sierra Jeter, una mujer que ha vivido y trabajado en el valle por los últimos dos años. “Porque ha pasado mucho – le ha pasado a nuestras familias, a nuestros ancestros — hay un trauma generacional con el que estamos tratando en nuestra comunidad.” Jeter trabaja como organizadora de comunidad para The Colorado Trust el cual tiene de propósito “garantizar que todos los residentes de Colorado tengan oportunidades justas e iguales para tener vidas sanas y productivas a pesar de raza, grupo etnico, ingreso o donde vivimos.” Sin embargo, Jeter no se presentó en su capacidad profesional, sino como una ciudadana preocupada. “Vine a escuchar la audiencia de Michael porque tengo un dedo en el pulso de nuestra comunidad, y la historia de Michael no está en un silo.”