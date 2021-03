Elevando voces con La Nueva Mix

Email

Axel Contreras, originario de Guatemala, es bien reconocido por su voz, energía, y dedicación. Ha ganado reconocimiento y apoyo tanto local como nacional por su vocación. Desde La Nueva Mix, una radio comercial con alma comunitaria basada en Glenwood Springs, alcanza servir y entretener a diversos gustos a través de la música latina.

Contreras tiene experiencia ayudando a radios comunitarias del valle Roaring Fork KAJX y KDNK. Para KDNK, empezó haciendo un show de una hora todos los jueves. Ya pronto llegaba a dar cuatro horas de radio, toda música por “request.” Llevaba consigo una colección de música impresionante haber trabajado como DJ de fiestas desde 1993. Por esa época pre-digital, no era tan fácil introducir la música de otros países a una población.

El formato de La Nueva Mix, y origen de su nombre, se relaciona a la elección de música. Junto con un amigo Mexicano, Contreras tomó la decisión de no compartir solamente la música banda y norteña. Su mezcla incluye música de toda latinoamérica, reflejando la diversidad de personas hispanohablante viviendo actualmente en el Valle Roaring Fork. Al principio, alguna gente le decía que era un formato “demasiado malo,” que “no iba a durar ni un mes.” Ahora, La Nueva Mix es la radio número uno de los once mercados que posee la compañía AlwaysMountainTime, LCC. También es la única estación en español que tiene esa compañía.

En el año 2010, con los impactos de la la crisis económica mundial, la compañía estaba “en números rojos” y despidió a toda la ayuda que tenía La Nueva Mix por esa entonces — menos Contreras. Tras mucho sacrificio, iba mejor ya en 2012/2013. En 2014, la compañía tenía nuevos dueños que llegaron a preguntarle a Contreras que hacía para que esta radio sea la más exitosa en cuanto dinero atraía entre todas sus estaciones. Pidieron a Contreras escribir su rol, las cosas que hacía, y él respondió: “Todo.”

Desde programación a producción, ventas de publicidades, entrevistas y regar las plantas … Contreras es La Nueva Mix.

“Como no se puede arreglar algo que no está descompuesto,” los nuevos dueños lo dejaron diciendo “this is your radio station.” Es tu estación de radio. Con esa afirmación, siguió su rumbo y ya en 2015 recibió un presupuesto aumentado para contratar ayuda.

Hay programas que iniciaron con La Nueva Mix y ahora son populares por todo el país. Incluyen Alex “El Genio” Lucas (Lunes a Sábado, 5 a.m. a 11 a.m.) y Compa Mike y La Muñeca (Lunes a Viernes, 11 a.m. a 2 p.m.). Otra programación muy importante es lo local con Contreras mismo (2 p.m. a 6 p.m.).

“Por ser una estación de radio local, nosotros tenemos la ventaja de poner en pausa la radio y hablar temas importantes para la comunidad,” tanto como COVID o el incendio de Grizzly Creek. Contreras invita a menudo a gente de los condados Garfield y Eagle para contar cosas de importancia, incluyendo alguaciles, profesionales de salud, Susie Meraz de Bay Equity Home Loans todos los jueves, abogado de inmigración Ted Hess todos los miércoles, y alguien de impuestos durante esa época del año.

Más allá de ganar dinero para la radio, “estamos ayudando a muchísima gente,” cuenta Contreras. Recién ayudó a Voces Unidas a inscribir a gente latina para vacunarse. “Beneficiar a la comunidad, dando una ayuda necesitada. Allí no cuenta el dinero. Lo que cuenta es la ayuda.”

La Nueva Mix utiliza Facebook para transmitir en vivo y archivar sus entrevistas. También, la tecnología ha llegado a un punto en que Contreras ya puede tomar vacaciones. Hasta puede manejar la radio desde Guatemala utilizando su celular. Si hay una emergencia, puede parar la programación y salir al aire con dos aplicaciones de smartphone.

Además de ayudar a personas localmente, Contreras ha hecho una tradición desde 2014 de ayudar al hospital St. Jude a recaudar fondos con un radiotón. Su primer año, tenía la meta de recaudar $21,000 estando en la radio por 18 horas tras dos días. Consiguió más del doble el gol, ganando $53,245 para el hospital que se especializa en investigaciones por cáncer y niñes.

Según Contreras, manejar KQSE, La Nueva Mix, es su “dream job” y es notable. Se escucha en su voz emotiva cuando sale al micrófono. Se puede sincronizar 27/7 a 102.5 FM, 107.1 FM y 94.5 FM.