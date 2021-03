Buscando fe y esperanza en la tormenta

Email

Traducción por Dolores Duarte

Lo que nos quedó muy claro durante la pandemia es que muchos buscan fe y esperanza durante una época de gran incertidumbre. A medida que individual y colectivamente navegamos por esas incertidumbres, comunidades religiosas miran a sus líderes religiosos en busca de guía espiritual y apoyo emocional.

El Sopris Sun envió una solicitud a nueve comunidades religiosas locales para esta historia, tres respondieron. Estas son sus reflexiones sobre los desafíos que presenta la pandemia y, a través de ese proceso, encontrar los hilos en común que nos conectan a todo.

Juntos, pero separados

En su segundo año como pastor principal en The Orchard, Daniel Self dice que, durante el cierre de la primavera pasada, “The Orchard se funcionó desde mi iPhone. Lo ponía frente a mí y me grababa en una habitación vacía (dando el sermón del domingo).” Luego se publicaban los videos en su canal de YouTube y en la página de facebook.

Según lo permitía el clima, los servicios se llevaron a cabo al aire libre con asientos socialmente distanciados, creados por círculos dibujados en el césped. Cuando se puso frío, regresaron adentro, pero, Self dice, no todos se sintieron cómodos haciéndolo. Aun así, Self comprende la importancia de que las personas se conecten, y agregó: “Puedes hacer eso en el edificio, o en tu pequeño grupo, o hacerlo en línea. Queremos reunirnos porque la vida espiritual nunca fue para vivirse solo.”

Self y su padre, el Dr. Doug Self, ofrecen atención pastoral sin costo. El hijo explica: “En tiempos de incertidumbre, la humanidad quiere paz. Nos gusta la certeza y lo que hizo COVID fue resaltar cuán inciertas son las cosas. Las cosas siempre han sido inciertas; solo que nos dimos cuenta muy de repente. Mucha gente está buscando paz “.

Self dice que The Orchard ha experimentado un “crecimiento asombroso,” principalmente debido a los servicios en línea que permiten a las personas participar en la adoración desde cualquier lugar. Ha atraído a fieles, que quizás nunca hayan encontrado The Orchard de otra manera, incluída una familia que nunca ha estado en Carbondale. Self dice que una familia encontró The Orchard a través de alguien que conocen en línea y están esperando el día en que puedan visitar la iglesia en persona.

Adaptando el significado de la conexión

La rabino Emily Segal de la Congregación Judía de Aspen dice que ella y el personal se mantuvieron enfocados en “nuestro deber de cuidado” por la congregación y la comunidad en general. Ella explica: “Hay un valor judío: Pikuach Nefesh, salvar o preservar la vida y la salud, que se considera el valor judío más importante, por encima de cualquier otra obligación que tengamos.”

A principios de la pandemia se vió un aumento en la asistencia a los servicios de Shabbat (Sabbath) con personas que se conectaron a través de Facebook, a su sitio web y uniéndose a servicios a través de Zoom. Segal explica: “La gente también buscaba un puerto en la tormenta y necesitaba sentido de comunidad y confort.”

Los miembros de la comunidad encontraron nuevas formas de participar, incluyendo reuniones en Zoom para sesiones de aprendizaje y demostraciones de cocina para comida navideña, así como los seders de Pascua y los servicios de los Días Sagrados para Rosh Hashaná y Yom Kipur.

Segal dice que algunos no pudieron estar con sus seres queridos durante sus momentos finales, privándolos de los rituales que les brindan consuelo y cierre. Ella dice: “Si bien los funerales de Zoom y los Zoom de shiva minyans han sido significativos, sorprendentemente significativos de hecho, para muchos, nada reemplaza el estar físicamente presente con sus seres queridos, poder abrazar, llorar y reír juntos, encontrando un mínimo de consuelo y cierre.”

Reflexionando sobre el año, Segal dice: “Nunca cerramos, solo encontramos nuevas formas de conectarnos, servir y apoyar. Pero, oh, qué precioso será cuando podamos volver a estar juntos -cantando, abrazándonos, charlando y comiendo. Que el momento en que podamos hacerlo con seguridad y salud no esté tan lejano.”

Aprovechando la inspiración para satisfacer las necesidades de la comunidad

El padre Richard Nakvasil dirige dos congregaciones: Santa María de la Corona en Carbondale y la Iglesia Católica de San Vicente en Basalt. Muy al inicio, se inspiró en San Carlos Borromeo, que vivió en Milán en el siglo XVII durante la plaga que asoló Europa. Nakvasil dice que San Carlos mantuvo abiertas las iglesias, pero celebró todos los sacramentos de la misa en el exterior.

Para mantener el número de asistentes al mínimo, Nakvasil agregó más misas. Él dice: “Yo haría dos misas al día, la mayoría de los días de la semana, y tendría otra misa en el patio trasero de la casa de una familia, y podrían invitar a otra familia, así que había 10 ó 15 personas. Mi objetivo era llevar nuestra adoración, nuestros sacramentos a la mayor cantidad de personas con la mayor frecuencia posible, pero no en grandes cantidades para realmente mantenerlo bajo.”

Nakvasil dice que aprendió de otros sacerdotes, que publicaron fotos en Facebook, a satisfacer las necesidades de los feligreses durante la pandemia. “Durante unos seis meses seguidos, he hecho confesiones al aire libre, donde la gente puede conducir en su coche y yo estoy del otro lado de una cortina.” El miércoles de ceniza de este año, Nakvasil modificó el método habitual de aplicación de ceniza con el signo de la cruz en la frente, este año se hizo rociando ceniza en la parte superior de la cabeza, una tradición común en muchos países europeos.

También atiende a una congregación de habla hispana con misas en español y fue testigo de cómo “la gente tiene una profunda devoción al Señor.” Durante este año, también vió “un gran carácter en las personas y mucha compasión.”

Nakvasil recuerda lo importante que era para sus feligreses recibir los sacramentos, diciendo: “Creo que en cierto punto estábamos haciendo inscripciones para la mayoría de las misas y cuando venían, tenían lágrimas en los ojos, ya sabes, lágrimas de alegría.” Alegría por la fe y la esperanza.