¿Correlación entre cargos por sobregiro e ingreso?

By

Email

Traducción por Dolores Duarte

Con frecuencia, consumidores de todas partes se quedan tambaleando por los cargos por sobregiro (OD) en sus cuentas corrientes. Puede parecer razonable suponer que los que pagan cargos por sobregiro probablemente tengan menos dinero en su cuenta. De acuerdo con banqueros locales, no necesariamente es así.

El Alpine Bank habla con toda franqueza

“El patrón histórico tiene menos que ver con la situación financiera de la gente y más con su manejo y disciplina financiera,” dice el director de administración del Alpine Bank Tom Kenning. “He visto muchísimos clientes que ganan grandes sueldos, tienen mucho dinero, y aun así giran cheques sin fondos.”

Del mismo modo, Kenning reconoce que “obviamente hay personas que viven de cheque en cheque” que también pagan penalizaciones por sobregiro.

El Alpine Bank tiene una estructura de comisiones escalonada. Una vez que la cuenta está en números rojos, cualquier transacción que supere los $15 dará lugar a una comisión por fondos insuficientes (NSF) de $35; por debajo de los $15, la comisión por fondos insuficientes es de $15. El costo para el banco es el mismo para cada nivel.

“Hay dos propósitos detrás de una comisión por fondos insuficientes”, dice Kenning, “El primero es que hay costos para el banco en la gestión de estas cosas.” Kenning calcula que el procesador de datos que utiliza el Alpine Bank, le cobra al banco unos 50 centavos por cada operación con fondos insuficientes. El banco también “dedica bastante tiempo de su personal” a resolver el problema y notificarlo a los clientes. Y de nuevo, reconoce que “los costos no equivalen a la comisión que cobramos.”

“Pienso que esa parte es para tratar de disuadir a la gente de hacerlo porque realmente no es bueno para ellos, no es bueno para nosotros y no es bueno para el comerciante del otro lado,” cree él. El banco también paga las pérdidas cuando un cliente se retira con un saldo negativo en su cuenta.

Hay unas 153,000 cuentas corrientes en el Alpine Bank en Colorado. “En un día cualquiera hay entre 600 y 700 operaciones que no se contabilizan,” dijo Kenning, “así que eso es como el cero punto cinco por ciento de nuestros clientes que tendrían una comisión por fondos insuficientes en un día cualquiera.”

Algunos de los bancos más grandes han empezado a ofrecer cuentas que restringen al cliente la posibilidad de hacer compras que sobrepasen su cuenta. En este caso, “si se presenta un artículo, se devuelve,” explicó Kenning, “y entonces tú [el cliente] tienes que ir a resolverlo del otro lado.” Actualmente, el Alpine Bank no tiene esta opción, pero, según Kenning, se está contemplando.

Para los clientes que luchan por salir de la zona roja y que siguen incurriendo en comisiones por fondos insuficientes, el Alpine Bank tiene un programa denominado “Nuevo Comienzo” en el que el cliente puede cerrar su cuenta morosa y abrir una nueva. Se espera que el cliente respete el saldo de la antigua cuenta realizando pagos progresivos.

Hay una base de datos nacional, por así decirlo, que se utiliza para rastrear a las personas que han abandonado las cuentas sobregiradas. Una vez que un cliente es incluido en esa lista, resulta difícil encontrar un banco que le abra una cuenta. El Alpine Bank, como la mayoría de los bancos, hace consultas a esta base de datos.

Otros bancos locales

El Sopris Sun se puso en contacto con cuatro bancos de Carbondale para este artículo. Todos menos uno, el FirstBank, pudieron responder antes del cierre de esta edición.

Cada institución financiera conserva los registros de los clientes durante unos siete años. Aun así, aparentemente no hay datos dentro de los bancos locales o entre ellos que indiquen si existe o no una tendencia a que los titulares de cuentas con menores ingresos paguen la mayor parte de las penalizaciones por sobregiros. “Es algo que no podemos controlar y es realmente inconsistente,” dice Kenning.

Veronica Worley, del ANB Bank de Carbondale, dice que sus comisiones se colocan en un libro mayor de ingresos por comisiones, junto con los de fondos insuficientes, copia del estado de cuenta y cheques. Worley revisa cada día una lista de los ingresos de comisión por fondos insuficientes y llama a los clientes para notificarles. Caso por caso, determina si es necesario procesar una cuota de $30 o si el cliente merece una oportunidad.

Yahaira García-Perea, del Wells Fargo, dice que recientemente lanzaron un nuevo “producto bancario de acceso fácil”, una cuenta bancaria sin cheques que ayuda a los clientes a evitar gastar más de la cantidad disponible en su cuenta sin incurrir en cargos por sobregiro o fondos insuficientes. “Esta cuenta está diseñada para los consumidores que buscan una cuenta que les ayude a gestionar sus gastos o que son nuevos en la banca, como un adulto joven.”

Estudios

En 2013, The PEW Charitable Trusts realizó un estudio llamado “Overdraft America: Confusión y preocupaciones sobre las prácticas bancarias.” En él se describe la frustración de los consumidores con los procedimientos bancarios por sobregiro que, al parecer, muchos desconocían antes de incurrir en comisiones.

Según el estudio de PEW, los jóvenes y los titulares de cuentas de bajos ingresos son los que más pagan estas comisiones. El estudio dice: “Los consumidores que ganan menos de $30,000 al año tienen casi el doble de probabilidades de incurrir en una penalización por sobregiro que los que ganan más de $30,000 dólares.”

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor realizó un estudio en 2017 que menciona, “los titulares de cuentas que incurrieron en uno o más cargos por sobregiro o fondos insuficientes, pagaron al año un promedio de $225 por estos conceptos.”