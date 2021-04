Esquina Legal: Las historias que contamos

Email

Por Tony Mendez

Mientras pensaba en escribir esta columna, seguía escuchando varias historias sobre las historias que contamos, y las que nos contamos. Las historias que escuche esta semana incluyen historias de parte de: Ryan Kalamaya, el presidente de la junta directiva de Alpine Legal Services, contando historias de divorcio en Colorado por medio del podcast “Divorce at Altitude;” Shankar Vedantam, de Radio Público Nacional (“NPR”), en su Podcast “Hidden Brain” hablando sobre las historias de nuestras vidas, las narrativas personales que nos contamos, nuestras interpretaciones de estas narrativas, y cómo reescribir estas narrativas puede ayudar a sanar traumas del pasado; y el libro del psicólogo Adam Grant, “Think Again,” donde habla sobre la importancia de desarrollar la habilidad cognitiva de repensar y desaprender. Tantas historias me hacen pensar en el sermón del Pastor Mark, de la iglesia Nueva Creación en el canyon de Glenwood Springs, donde toca el tema “¿Quien te lo dijo?.” Entonces, siendo una columna legal, ¿cuál es la relación entre la ley y las historias que contamos?

Pensándolo bien, nuestras vidas son una colección de historias. Cada día estamos creando nuestra historia y, como seres inteligentes, interpretamos estas historias para después comunicarlas a los demás. En el sistema legal, lo primero que uno hace es contar su historia, a un abogado, o directamente al juez. Un abogado astuto, y un juez también, hará preguntas sobre su situación, y le pedirá pruebas sobre las alegaciones que hace. Estas evidencias no solamente tienen que ser físicas, sino pueden ser por medio de testimonio personal, opiniones de testigos, escrituras, registros públicos, etc. Aunque no toda evidencia es admisible, quizás por su relevancia, es bueno pensar en cómo uno va a contar su historia.

Aunque el sistema legal es una amalgamación de historias a las cuales les hemos asignado consecuencias, también es importante entender que las historias pueden cambiar. Lo que es un hecho ahora no significa que será un hecho en el futuro. Una vez, Pluto fue considerado un planeta. Ahora, no lo es. Hoy, la ley dice que algo es malo. Mañana, quizás no. Igual, las historias de la vida cambian. Tomen las historias en los casos de familia, por ejemplo. Aunque el modus operandi, los hábitos formados, de una familia pueden ser lo que son el día de hoy, no significa que esos hábitos no pueden cambiar en el futuro. A pesar de que cambiar nuestros hábitos a veces es difícil, por medio del recontamiento de historias, y re-pensamiento de cómo contamos nuestras historias, podemos cambiar la narrativa de nuestras vidas, sanar heridas del pasado, y seguir adelante contando nuevas historias.

Si usted tiene una historia que contar, una que necesita ser contada para defender la justicia, y no puede pagar un abogado, visite la pagina alpineservicioslegales.org para ver los temas de las noches de Pregunta a Un Abogado, o llamenos al numero abajo. Con frecuencia, contando su historia puede guiarnos a sostener la ley y defender la justicia. Esas historias valen la pena contar, y son las historias que deben de ser contadas.

Milton Antonio Mendez (“Tony”) es un abogado licenciado frente a la barra de Colorado quien practica con Alpine Legal Services. Para ver si califica para servicios de parte de Alpine Legal Services, por favor contacte el número (970) 945-8858.