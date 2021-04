Chisme del Pueblo – 15 de abril, 2021

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

¡Contratando!

Valley Settlement busca cubrir varios puestos en sus equipos de programación. Hay oportunidades con El Busesito, Educación para Adultos, Familia, Amigos y Vecinos, y Aprendiendo con Amor. Si usted o alguien que conoce está interesado en unirse a una organización comprometida con la creación de un valle más inclusivo para todos, visite a valleysettlement.org/es/recursos/empleo

Consultas médicas gratis

La Clínica del Pueblo ofrece consultas médicas gratis en Third Street Center el tercer sábado de cada mes, incluyendo este sábado 17 de abril. Las consultas son proveídas de 9 a.m. a 3 p.m. Para citas, consultas y preguntas, contacte a Judith Alvares al 970-989-3513.

¡Encuentra tu voz!

River Bridge regional Center anfitriona una programación especial todo el mes. Para más información, visite riverbridgerc.org

Estafadores

Durante los últimos meses, la policía local ha visto un incremento en llamadas de estafadores acerca del desempleo. Los oficiales trabajarán con las víctimas para poder discutir reclamos fraudulentos bajo sus nombres. Se recomienda contactar a la policía si usted o su empleador recibe una llamada sospechosa. También es recomendado guardar documentos de impuestos que llegan por correo, aun si no fueron solicitados.

Día de las Madres

Ya es el momento para que las madres con bebés recién nacides o adoptades programen un retrato gratis con nosotres para nuestra edición especial del Día de las Madres. Llame o envíe un mensaje de texto a Raleigh Burleigh al 970-456-6929 para reservar una sesión de fotos el 10, 11, 24 o 25 de abril. Precauciones de COVID serán observadas.

Aniversario de oro

Carbondale Arts está buscando diseños para el póster y camisa del 50th Annual Mountain Fair. Artistas interesades deben entregar un concepto bien desarrollado junto con otras tres muestras. El ganador recibirá $500 y 10 camisas. Hechas a mano o digital, las participaciones deben ser entregadas antes del 30 de abril. ¿Preguntas? Envié un correo electrónico a brian@carbondalearts.com

Subvenciones de FAB

Inscripciones para la subvención del 2021 de la Junta de Asesoría Financiera de la Ciudad de Glenwood Springs (FAB) serán recibidas hasta el 10 de mayo. Subvenciones de FAB están disponibles a organizaciones benéficas, de gobierno y entidades respaldadas por impuestos para servicios humanos, eventos especiales, promoción de turismo y otros servicios públicos. Para más información, visite cogs.us/FABgrant

Vacunas

Todes les residentes de Colorado de 16 años o más ya son elegibles para recibir una vacuna. Residentes del condado de Garfield pueden hacer una cita llamando a Valley View Hospital al 970-384-7632. Residentes del condado de Eagle pueden llamar al 970-328-9750. Residentes del condado de Pitkin pueden llamar al 970-429-3363. Pruebas para el COVID están disponibles gratis a través del Valle de Roaring Fork haciendo citas al rfvcovidtest.com

Reabriendo nuestras vidas

Senior Matter y las bibliotecas del condado de Garfield anfitriona una conversación abierta para las personas de 65 años o mayores, se discutirá acerca de la vida antes de la pandemia, dirigida por neurológico de Carbondale Dr. Brooke Allen. Dr. Allen hace parte del equipo de asesoría médica del condado de Pitkin y ejecuta servicios gratis para pruebas de COVID a través del valle. Para inscribirse a su charla, la cual tomara acabo a las 3:30, visite: bit.ly/reopeninglives

El periodico del pueblo

Por más de 13 años, The Sopris Sun se ha entregado nuestra misión de informar, inspirar y construir una comunidad. En el 2020, a pesar de desafíos extraordinarios, no perdimos el ritmo. incluso con el incendio de Grizzly Creek que cerró el cañón de Glenwood, alejándonos de nuestra impresora en Gypsum. Más allá de un compromiso inquebrantable a nuestra producción impresa, The Sopris Sun está añadiendo a nuestra misión: “a fomentar un periodismo diverso e independiente.” Dentro de la misión expandida existe la oportunidad de brindar más a nuestra comunidad al pliegue de periodismo producido localmente. No es un secreto que para sostener a un periódico es cada vez un desafío. Esta primavera, le pedimos a nuestres lectores que nos ayuden a emparejar dos subvenciones sustanciales. FirstBank ha prometido generosamente proveer $20,000 si logramos recaudar lo equivalente entre donantes individuales. Esto se añade a los $5,000 por MANAUS para ayudar a lanzar El Sol del Valle. Nuestra meta final es $35,000 para sostener y crecer a The Sopris Sun. Más que nunca, sus donaciones son esenciales para nuestra continuación como un servicio para la comunidad.