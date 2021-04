Desde la Clínica: Cuando comes importa

Email

Por Dra. Judith Alvarez

La obesidad y los problemas de salud asociados (diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, colesterol y triglicéridos altos, etc.) se han convertido en un problema mayor en los EEUU.

Esta es una columna basada en el libro del Dr. Michael Greger. Lo que comes es el factor más importante que causa y revierte la obesidad. Sin embargo, también es importante cuando comes. Esto tiene que ver con los ritmos circadianos — que son los biorritmos naturales diarios de nuestro cuerpo, que ocurren repetitivamente cada 24 horas. Estos biorritmos afectan la digestión, la temperatura corporal, la presión arterial, los niveles de las hormonas, la actividad del sistema inmune, el momento más eficaz para tomar las pastillas para la presión arterial (a la hora de acostarse) y el tiempo efectivo para la quimioterapia.

Sorprendentemente, nuestro microbioma intestinal (flora Intestinal) también tiene ritmos circadianos, y cuando nuestro microbioma está formado por microbios que promueven la salud, está sincronizado con nuestros biorritmos del cuerpo.

Según el Dr. Greger, los ritmos circadianos explican el hecho de que “las calorías de la mañana no parecen contar tanto como las calorías de la noche..” Las “Zonas Azules” son cinco áreas del mundo donde la gente vive vidas particularmente largas y saludables. Uno de los mensajes para llevar a casa del estudio de estas poblaciones es que deberíamos “desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre.”

Los que se saltan el desayuno tienen tasas más altas de sobrepeso u obesidad. Esto parece contradictorio porque si omitiera el desayuno, esperaría perder peso debido a la ingesta de menos calorías totales por día. Sin embargo, el Dr. Greger revisa los estudios que muestran que “las calorías de la mañana no parecen contar tanto como las calorías de la noche.” No solo debes desayunar todos los días, sino también para tener un peso y una salud óptimos debe ser la comida más grande del día en cuanto a calorías.

En un estudio israelí de mujeres obesas y con sobrepeso, la mitad de los sujetos comieron de acuerdo con el principio re-príncipe-pobre y la otra mitad comía la misma cantidad de calorías, pero en diferente secuencia, podre-príncipe-rey, con la mayor cantidad de calorías al final del día. Al final del estudio de doce semanas, el grupo de rey-príncipe-pobre perdió 19 libras y el grupo de pobre-príncipe-rey perdió 11 libras.

En otro estudio, los investigadores del Ejército de EEUU hicieron que la mitad de los participantes del estudio solo cenaran y la otra mitad solo desayunaran, cada mitad ingiere la misma cantidad de calorías. Los participantes que solo desayunaron perdieron dos libras a la semana en comparación con el grupo que solo cenaba. Una explicación de este fenómeno es que, debido a los ritmos circadianos, nuestros cuerpos utilizan un cincuenta por ciento más de calorías para digerir los alimentos por la mañana en comparación con la noche.

Trabajar en un turno de noche interrumpe nuestros ritmos circadianos. ¿Y adivina qué? Los trabajadores del turno de noche tienen tasas significativamente más altas de sobrepeso u obesidad en comparación con los trabajadores del turno de día. También tienen tasas más altas de diabetes, enfermedades cardíacas y cáncer.

A continuación se presentan los nueve consejos del Dr. Greger para perder peso, sincronizandose con los ritmos circadianos de nuestro cuerpo: nunca se salte el desayuno;

Consuma la mayor parte de sus calorías diarias para el desayuno, menos para el almuerzo e incluso menos para la cena; duerma durante la noche y manténgase activo durante el día; duerma entre siete y ocho horas; irse a la cama a las 10 y levantarse a las seis o siete; evite la exposición a la luz brillante por la noche; duerma en total oscuridad; cene al menos dos horas y media antes de acostarse; evite comer por la noche.

Si usted le gustaría tener una consulta gratis en la Clínica del Pueblo para ayudarle a controlar su salud, comuníquese con Isabel Almeida, 970-948-1072 o Judith Alvarez, 970-989-3513.