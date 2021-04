Cuidando los gatos

Email

Por Will Sardinsky

Traducción por Dolores Duarte

Little One extendió su pata, con las garras saliendo por su pelaje marrón atigrado, hasta que se apoyó momentáneamente en la mano derecha extendida de Keira Clark. Keira apretó el dispositivo que descansaba en su mano izquierda y un agudo clic salió de él. Justo después, colocó un trozo de atún junto a Little One. “¡Buena palmadita!” exclamó Clark mientras su amigo felino lamía su recompensa.

Clark, directora de programas de Colorado Animal Rescue (CARE) y Colleen Hickman, especialista en felinos, comenzaron a entrenar a los gatos de esta manera en febrero del 2021. Fueron una de las once organizaciones de bienestar animal seleccionadas para formar parte del programa de entrenamiento de gatos Jackson Galaxy Pawsitive Pro de este semestre. Jackson Galaxy, el “César Millán del mundo de los gatos,” dijo Hickman, trabajó con un equipo de expertos en comportamiento felino para desarrollar los protocolos de entrenamiento. Trabajando con estos expertos en comportamiento y utilizando un clicker, un pequeño dispositivo de plástico que hace un clic audible cuando se presiona, el equipo del CARE trabajó para marcar, y posteriormente premiar comportamientos deseables. “Ha sido una experiencia de aprendizaje tanto para los humanos como para los gatos,” comenta Hickman.

En el caso de los gatos más tímidos y temerosos, el adiestramiento consistió desde hacer un clic cuando el gato establecía contacto visual hasta enseñarles a hacer “nose-boop,” es decir, tocar con la nariz un objetivo específico, en este caso un corcho en el extremo de un palo. Hickman explicó que esto puede ayudar a los gatos a ganar confianza y enseñarles que interactuar con los humanos es gratificante. Agregó que con los gatos que ya son más sociables, “pueden hacer algunos de los comportamientos más ‘llamativos’ si se quiere, como chocar las palmas y pasar por el aro.”

Clark añadió que también hay algunas aplicaciones prácticas, como conseguir que un gato entre en su jaula o enseñarle la orden de “lugar,” en la que se queda en el mismo sitio hasta que se le suelta.

Mientras un gato negro, Litten, trabajaba en saltar a través de aros y un atigrado marrón, Little One, trabajaba en chocar las palmas y en tocar con la nariz, Clark recordó a otro gato que había trabajado en el programa, Jazz. Al principio no salía de su caja, pero al final de su estancia en el CARE esperaba en su puerta, maullando, pidiendo entrenamiento. “Estos gatos de repente piden atención … realmente podías ver los engranajes girando. Fue realmente asombroso y me puso una enorme sonrisa en el rostro porque la gente piensa que no son adiestrables como los perros, ¡pero sí lo son! ¡Son muy inteligentes! Puede que haya que adiestrarlos de forma un poco diferente [que a los perros], pero son muy adiestrables.”

“Se trata de hacer las cosas en sus términos,” señala Hickman mientras Mamba, la atigrada naranja, rechaza un abanico de opciones. “Mientras que un día les puede encantar el atún, al día siguiente eso puede haber cambiado por completo.” Mamba terminó interesándose ligeramente por el queso en tiras y salió de su rincón.

Clark reconoció que, independientemente del nivel de rendimiento de un gato durante el entrenamiento, el objetivo final del programa no es sólo conseguir que los gatos sean adoptados, sino también ofrecerles estimulación mental mientras están en el refugio. A pesar de que el programa finaliza oficialmente el 30 de abril, Clark y Hickman planean seguir integrando lo aprendido en los últimos meses, en la vida diaria de los gatos del CARE.

“El objetivo del programa era dar un paso adelante,” dijo Hickman. “Ya tenemos un programa de crecimiento realmente bueno que nuestro personal voluntario ayuda a llevar a cabo, en el que a cada gato se le asigna un beneficio diario. Se trata de cualquier cosa, desde hierba para gatos, acicalamiento, lectura o acertijos. Pero el entrenamiento es el paso siguiente para llegar a ese sitio mental en el que se les desafía.”

“No queremos que esto se detenga, es un beneficio muy grande para todos,” concluyó Clark.