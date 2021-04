Cartas – 29 de abril, 2021

Email

Hazte un “buddy”

Ahora, más que nunca durante estos tiempos de incertidumbre, los jóvenes de tu comunidad necesitan de tu tiempo y apoyo. Como mentora de una joven, te puedo asegurar que esta es una de las experiencias más enriquecedoras que tuve en este país al que emigré hace 11 años.

En el 2011 dí un paso muy importante en mi vida, ofrecer mi tiempo y compartirlo con una joven que entonces solo tenía 8 años. Me acuerdo perfectamente de ese día de septiembre en el que nos emparejaron y conocí a mi “buddy” que tenía una sonrisa preciosa que no le cabía en la cara y todo eran nervios, alegría e ilusión. Ahora esa niña es una joven que pronto va a cumplir sus 18 años y se gradúa este año de la escuela para emprender su carrera universitaria. Han sido 10 años de amistad, primero conociéndonos, ganando confianza, aprendiendo la una de la otra, probando experiencias nuevas juntas en nuestra comunidad. Diez años llenos de risas, carcajadas y también lágrimas y consuelo. Durante todo este tiempo las dos pasamos por momentos muy difíciles en nuestras vidas y siempre nos tuvimos la una a la otra. Ahora me doy cuenta de todo lo que aprendí de esta experiencia de Mentoría, de cómo me hizo mejor persona y de que mi “buddy” es y será para siempre una parte fundamental de mi vida y de mi familia.

Así que, ¿a qué estas esperando? No dejes pasar más tiempo. Muchos otros jóvenes inmigrantes o de familias inmigrantes son el futuro de este país en el que tú y yo vivimos hoy en día. La mentoría es una experiencia que cambia tu vida y la de un joven positivamente para siempre.

Para obtener más información sobre como ser un mentor/a, ya sea en el programa de la comunidad o en la escuela y de cómo involucrarte con el Buddy Program, llama a 970-373-4850 o escribe a ainhoa@buddyprogram.org

Ainhoa Bujan

Carbondale

Beca de Educación

La beca “Crystal Mariscal” de River Center se basa en la creencia de que la educación es la base inicial para derrotar la pobreza y romper las barreras sistemáticas. Brinda una oportunidad de crecimiento en tu carrera actual o como una forma de enriquecer tu vida, la vida de tu familia o tu comunidad.

Esta beca es importante para mi ya que mi historia se relaciona con muchas personas que buscan la esperanza de un futuro mejor. Me convertí en madre a una edad muy temprana y, en última instancia, madre soltera de cuatro hijos. En el proceso también superé la violencia doméstica. Desafortunadamente, debido a todas estas circunstancias, no tuve la oportunidad de terminar la escuela como lo haria un adolescente o un adulto joven promedio.

Años después, poco a poco, comencé a tomar clases y capacitarme para buscar mejores oportunidades como viajar a Canada, Montana, Texas y muchos otros lugares para mejorar mi carrera. Pude cumplir todo esto gracias a las muchas oportunidades laborales que he tenido.

Esta beca lleva como propósito el regresar un poquito de lo mucho que he obtenido, a la comunidad.

¡El ultimo dia para la solicitud del 2021 es el 31 de mayo! Calificaciones para aplicar son: cualquier padre soltero en un hogar, residente de New Castle o Silt, con ingreso familiar menos de $40,000 por año.

Visite a rivercenternewcastle.org o llame a 970-984-4333 para obtener información sobre cómo aplicar.

Isaiah: 54:5 Porque el que te hizo es tu esposo; su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel; ¡Dios de toda la tierra es su nombre!

Crystal Mariscal

New Castle

La importancia de involucrarse

Soy originaria de la Ciudad de México. Es una ciudad muy grande, y el refugio de miles de extranjeros como el paso de la comunidad inmigrante hacia el Sueño Americano. A mi corta edad, conocí de cerca la desigualdad, como lo grande que es el mundo y sobre todo que las oportunidades son creación de nuestras propias acciones. Como de lo bien que estemos informados e involucrados con nuestras propias necesidades como lo comprometidos a nuestras responsabilidades.

Yo he tenido la suerte como muchos inmigrantes de no tener la necesidad de resolverme la vida por medio de un estatus legal. Pero reconozco la importancia de poder tener acceso a este, y es ahí donde empieza mi abogacía por mis propias necesidades. Fui beneficiaria de DACA, ya que llegue a este país a la edad de 16 años. Como víctima de un crimen, obtuve la Visa U y hoy por hoy soy residente legal como inmigrante. Siendo mujer, sé los desafíos a los que nos enfrentamos por las desigualdades de nuestras propias culturas como de nuestros gobiernos corruptos y demás. Pero también sé que los límites están en nuestras creencias y para mi no hay imposibles ya que desde siempre creo que los imposibles empiezan donde los posibles nos limitan a ser quien verdaderamente somos. ¡Estos límites no comulgan más con nuestro bienestar!

Por coincidencias de la vida es donde conozco la misión como la visión de Colorado Immigrant Rights Coalition. Hay un sin fin de formas de estar involucrado con la Coalition y muchas más de cómo estar comprometido con nuestras necesidades personales como de nuestra comunidad.

De esta forma, yo les invito a tomar nota de esto y a empezar a informarnos de forma inmediata a lo que son nuestros talleres de Conoce tus Derechos como a nuestra línea de ayuda inmediata y nuestra asamblea anual. Como a nuestros grupos y organizaciones miembros activos en su región, para estar al corriente en las nuevas leyes como en nuestras propuestas de reformas y bienestar a nuestra comunidad inmigrante.

No estamos solos, hay una coalición que le protege ante una orden de deportación o un proceso de obtención de una licencia de Conducir.

Para aprender mas, les doy mi contacto: 970-832-7764, laurasegura@coloradoimmigrant.org

Laura Segura

El Jebel

¡Importante!

Desde el momento en el que empecé a escribir para The Sopris Sun, siento que más oportunidades se han abierto, más que nada me siento mucho más informada. Gracias al periodico local de Carbondale puedo informarle a mi familia y conocidos de eventos y noticias que antes no se me hacían familiares. Desde lo más conocido hasta lo más peculiar, The Sopris Sun ha mantenido y presentado noticias locales, lo cual me hace sentir muy dichosa en participar. La oportunidad de poder formar parte de este periodico local me hace sentir muy afortunada, y más que nada muy emocionada y encantada de poder brindar parte de mi hacia la comunidad.

Nosotres somos más que un periódico local premiado. The Sopris Sun informa, inspira y construye comunidad, una historia a la vez.

¡TU AYUDA es necesaria para continuar este trabajo importante!

Al ayudar a The Sopris Sun, también ayudarás a fomentar un periódico local, diverso e independiente hoy y para generaciones futuras.

Jacquelinne Castro

Glenwood Springs