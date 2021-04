Chisme del Pueblo – 29 de abril, 2021

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

Prepárate

La ciudad de Glenwood Springs invita a los residentes y a los negocios a asistir a una reunión comunitaria virtual el martes 4 de mayo a las 5:30 p.m. para el plan de operaciones de la I-70 en el Cañón Glenwood. En la reunión se revisará el plan del Departamento de Transporte de Colorado sobre el Cañón Glenwood y la I-70 en caso de posibles inundaciones repentinas o flujos de escombros que afecten a la interestatal como resultado del incendio de Grizzly Creek del año pasado. Regístrese en el enlace de Zoom en www.cogs.us/May4Meeting

Cinco de Mayo

Las Bibliotecas del Condado de Garfield ofrecen equipos gratis de manualidades para hacer flores para el Cinco de Mayo. Una presentación de baile especial será presentada por el Aspen Santa Fe Ballet en la página de Facebook de las bibliotecas del condado de Garfield y en su canal de YouTube a las 11 a.m.

Día de la Madre

Este sábado, 1 de mayo, es la última oportunidad para que madres con bebes nacides dentro del año pasado reciban un retrato gratis para nuestra edición especial del Día de la Madre. Llame o envíe un mensaje de texto a Raleigh Burleigh al 970-456-6929 para reservar una sesión de fotos en Sopris Park desde las 9 a.m. a mediodía.

Vacía los albergues

Todas las adopciones del 5 de mayo hasta el 9 de mayo costarán solo $25 en Colorado Animal Rescue con ayuda de Bissell Pet Foundation. Para ver mascotas adoptables, visite coloradoanimalrescue.org

Distrito 8

La oficina del censo nacional anunció cuentas oficiales de población el 26 de abril. La población de Colorado aumentó un 14.8% desde el 2010. Respectivamente, el estado ganará un asiento adicional del congreso. El Comisionado Independiente de Redistribución de Distritos de Colorado están tomando comentario público con respecto a comunidades de interés para ser considerados en el rediseño de distritos. Otros estados que ganaron un asiento adicional son Florida, North Carolina, Montana y Oregon. Texas ganó dos asientos. Estados que perdieron asientos son California, Illinois, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania y West Virginia.

Respira tranquilo

Todas las Bibliotecas del Condado de Garfield están equipadas con una nueva tecnología de purificación de aire llamada REME HALO. Por debajo de $20,000, el sistema trabaja con el ya existente sistema de HVAC en cada una de las seis bibliotecas del distrito, eliminando olores, contaminaciones de aire, humo, molde, bacterias y viruses. La misma tecnología es usada en centros médicos y metros a través del mundo. Según James Larson, gerente de comunicaciones y mercadeo, este proyecto está siendo considerado para un premio a la innovación de la asociación de bibliotecas de Colorado.

Revise la naturaleza

Todas las bibliotecas locales, incluyendo las instalaciones de Colorado Mountain College, están participando en el programa Check Out State Parks de Colorado Parks and Wildlife. A no costo, clientes de las bibliotecas serán capaces de llevar una mochila prestada con un pase de parques del estado de Colorado, binoculares y materiales educacionales como una lista de actividades, guía de vida silvestre, guía de pájaros y una tarjeta de ética de No Trace.

Vacunas fáciles

Salud Pública del Condado de Garfield ofrece una opción de vacunas para COVID sin cita previa en cualquiera de las clínicas semanales programadas. El departamento de salud también ofrece clínicas a través del condado y extendiendo las horas en noches de semana. El viernes 30 de abril, administra la vacuna de Pfizer en Apple Tree Mobile Home Park en New Castle de 10 a.m. a 2 p.m. Luego, en Cottonwood Mobile Home Park en Rifle de 3 p.m. a 6 p.m. A partir del 23 de abril, el 52% de residentes 16 y mayores del condado de Garfield han recibido al menos la primera dosis. Para más detalles visite garfield-county.com/public-health/

Subvenciones de FAB

Inscripciones para la subvención del 2021 de la Junta de Asesoría Financiera de Glenwood Springs (FAB) serán recibidas hasta el 10 de mayo. Subvenciones de FAB están disponibles a organizaciones benéficas, de gobierno y entidades respaldadas por impuestos para servicios humanos, eventos especiales, promoción de turismo y otros servicios públicos. Más información, cogs.us/FABgrant

Horarios de LIFT-UP

Comenzando en mayo, los lugares de distribución de LIFT-UP tendrán un nuevo horario con oportunidades adicionales todos los sábados. El Aspen Pantry son servidos los martes (4 p.m. a 6 p.m.) y el 1 de mayo (mediodía a 2 p.m.); en Third Street Center en Carbondale los miércoles (4 p.m. a 6 p.m.) y 8 de mayo (mediodía a 2 p.m.); en Glenwood Church of Christ el 13, 27 de mayo (4 p.m. a 6 p.m.) y los sábados (de 1:30 p.m. a 2:30 p.m.); en Cristo la Roca Church el 6, 20 de mayo (4 p.m. a 6 p.m.) y el 22 de mayo (mediodía a 2 p.m.); en Church of Jesus Christ of Latter-day Saints en Rifle el 7, 21 de mayo (4 p.m. a 6 p.m.) y los sábados (10 a.m. a 11 a.m.); y la bodega de LIFT-UP en Parachute el 14, 28 de mayo (4 p.m. a 6 p.m.) y el 15 de mayo (mediodía a 2 p.m.). Mesa extendida es ofrecida de lunes a viernes en First United Methodist Church en Glenwood Springs de 5 p.m. a 6 p.m. y en United Methodist Presbyterian Church en Rifle los martes y jueves de 5 p.m. a 6 p.m.