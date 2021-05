El caso Francisco, continuado

By

Traducción por Dolores Duarte

Michael Francisco es un residente de la ciudad de Carbondale quien trabaja en el City Market de Aspen. En la víspera de Navidad, 2020, Francisco fue arrestado dentro del City Market de Carbondale por alegaciones de 1) conducta desordenada 2) resistir arresto y 3) obstrucción de operaciones gubernamentales. Se le acusaba a Francisco de hacer muecas y gestos hacia una empleada de la gasolinera, por lo cual la gerente de la entrada le pidió al oficial remover al sospechoso.

El jefe de policía solicitó por oficiales con la meta de retirar a Francisco sin instigar ningún problema, pero las cosas se intensificaron. Los oficiales le dijeron a Francisco que estaba traspasando y que administración quería que se retirara, a lo cual Francisco respondió que no había causado ningún problema y que de hecho conocía a la gerente general. Los oficiales pidieron ver la identificación de Francisco lo cual él rehusó.

El jefe de policía asegura que el departamento actuó según las acusaciones de que Francisco portaba de manera inapropiada y que el arresto no era basado en el color de su piel.

El día 26 de abril, la historia del caso siguió con una audiencia en el Tribunal Municipal de Carbondale terminó con un nuevo aplazamiento.

Los ciudadanos abarrotaron la sala del tribunal – tanto como los asientos espaciados dentro del Ayuntamiento podían acomodar – y afuera varios más sostenían carteles expresando su molestia por el caso. Después de presenciar el proceso de unos cuantos casos no relacionados que estaban primero en la agenda del tribunal, los oídos de la gente se agudizaron cuando el de Francisco fue llamado al orden.

“En este momento, el pueblo y el Sr. Edminister [el abogado defensor de Francisco] están hablando de una deposición,” dijo la fiscal Angela Roff, “y las personas pedirían … que se aplazara el asunto para seguir discutiendo una resolución.” El juez John Collins siguió con el abogado de la defensa Michael Edminister, quien respondió: “No tengo ninguna oposición a su moción.” El asunto se fijó para el 24 de mayo a las 4:30 p.m. y la audiencia fue suspendida.

La ex fideicomisaria de la ciudad, Katrina Byars, entró en la sala con un cartel de protesta en la mano. “Esto es un error judicial,” exclamó, “no puedo creer que esto haya continuado… ¡Qué vergüenza!” Byars concluyó diciendo: “Hay que retirar estos cargos. Retira estos cargos, retira los cargos.” Aplausos de aprobación resonaron en la sala cuando Byars salió.

Durante la audiencia de cinco minutos, el juez Collins preguntó a Roff si se habían recibido los registros solicitados del City Market. Roff respondió que alrededor del 90% de los materiales se habían recibido y que no creía que el resto de los materiales no revelados afectarán el curso del caso. Roff dijo más tarde a The Sopris Sun que “recibieron la mayor parte de los materiales solicitados el 15 de marzo.”

The Sopris Sun se puso en contacto de nuevo con el City Market para comentarios, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

Cuando se le preguntó en qué momento se puede desestimar un caso debido a pruebas insuficientes o incrédulas, Roff respondió: “Los fiscales tienen el deber de seguir adelante sólo en los casos con pruebas suficientes,” y resumió: “En este caso, puedo afirmar que no he desestimado los cargos.”

Edminister declaró que su cliente quiere que se retire el caso y que, de lo contrario, lo llevarán a juicio. Francisco también quiere una disculpa, a la que Edminister cree que tiene derecho. La idea de justicia restaurativa también ha pasado por ambas partes y, según Edminister, ninguna de ellas descarta la idea para este caso.

La justicia restaurativa es una vía alterna a la resolución de un caso penal. La idea es involucrar a todas las partes interesadas para llegar a un resultado colectivo. Los facilitadores organizan las reuniones y se aseguran de que todos los implicados se sientan seguros – a menudo esto significa que los participantes acuerdan no hablar de los detalles del proceso fuera de él, infundiendo así un nivel de confianza entre ellos. El resultado, sin embargo, se comparte públicamente. Esto es especialmente importante cuando la comunidad en general se ha visto afectada.

Algunas personas están frustradas y han acusado a la ciudad de retrasar y no abordar adecuadamente la presunta mala conducta policial en el momento de la detención de Francisco. Roff dijo a The Sopris Sun: “Nadie en la ciudad puede hablar sobre las discusiones específicas de este caso” porque todavía se está procesando. Roff dijo: “Interfiere con la administración de justicia hablar sobre este caso más allá de lo que es información pública.”

Francisco dijo a los agentes la noche de su detención que no había hecho nada malo. El continúa repitiendo ese mensaje. “Es lamentable que tenga que pasar por una situación en la que no había ningún problema y que me den largas,” dijo, “pero creo que hay un propósito mayor para ello.”