Chisme del Pueblo – 13 de Mayo, 2021

Traducción por Jacquelinne Castro

Música en vivo

High County Sinfonia ha regresado con conciertos en vivo y en persona el 21 de mayo (en Basalt Community Methodist Church a las 5:30 p.m.), 22 de mayo (en Sopris Park de Carbondale a las 5 :30 p.m.) y el 23 de mayo (en Aspen Art Museum a las 11 a.m.) la admisión es gratis con una donación sugerida de $20. mascarillas y distanciamiento social serán requeridos.

Sopris Soarers

Estudiantes de trapecista demostraran movimientos de vuelo afuera de The Launchpad a las 5 p.m. y 6:30 p.m. el sábado, 15 de mayo. Ambos eventos serán gratis.

Venta de garaje

Literacy Outreach anfitriona una venta de garaje “no-regateo, paga-lo-que-puedes” el viernes, 15 de mayo, para recaudar fondos para apoyar habilidades de literatura en el valle. Tomará lugar de 7 a.m. a 2 p.m. en 1118 Westlook Drive en Glenwood Springs. La venta continuará el sábado, 15 de mayo.

Clase de jardinería

Garfield County Colorado State University Extension ofrece una clase introductoria de jardinería en Demeter’s Garden en Carbondale, al sur del Third Street Center, comenzando el 18 de mayo. Clases bilingües son de 6 p.m. a 7 p.m. cada martes hasta el 14 de septiembre. Para más información, llame 970-510-1290 o visite carbondalerec.com.

Venta de plantas

Wild Mountain Seeds venderá plantas adaptadas localmente para jardines en The Source (689 Main Street en Carbondale) de 10 a.m. a 3 p.m. el sábado, 15 de mayo.

Semana de bicicleta

El 12avo anual Bondale Bike Week destaca café, té, chocolate caliente y aperitivos de desayuno gratis de 7 a.m. a 9 a.m. en la esquina de Fourth y Main Street en Carbondale. También puedes recoger una lista de búsqueda de tesoros en la mañana durante el café o en Ragged Mountain Sports para una oportunidad de ganar grande en la gran fiesta el viernes, 21 de mayo, a las 6 p.m.

Carreras de BMX

Carreras ocurren cada jueves en Crown Mountain Park comenzando a las 6 p.m.

Arte joven

“Curadores Adolecentes” de Aspen Art Museum ya está en exhibición. Hasta el 14 de mayo, Glenwood Springs High School presenta “Todes Tienen una Historia que Contar,” un show curado por Annika Bucchin. Mientras tanto, la biblioteca pública de rifle muestra “¿Que Significa el Genero para ti?” por Lily McCann-Klausz, con aplicaciones recibidas hasta el 24 de mayo. Para más información, visite aspenartmuseum.org

Sonrisas con edad

El programa Senior Smiles de la escuela CU de Medicina Dental invita a personas de mayor edad y bajos ingresos a aplicar para un cuidado dental gratis incluyendo dentadura postiza. Para más información contacte colette.kuhfuss@cuanschutz.edu

Consultas médicas gratis

La Clínica del Pueblo ofrece consultas médicas gratis en Third Street Center el tercer sábado de cada mes, incluyendo este sábado 15 de mayo. Las consultas son proveídas de 9 a.m. a 3 p.m. Para citas, consultas y preguntas, contacte a Judith Alvares al 970-989-3513.

Pregúntale a un abogado

Alpine Legal Services ofrece una clínica de línea directa todos los miércoles de 5 p.m. a 7 p.m. Tener cita no es necesario, llame al 970-368-2246 y visite alpinelegalservices.org para el horario actual de fechas por tema legal.

Caligrafia

Artista de San Francisco Jo Jo Liu enseñara caligrafía China para niñes en línea a las 3 p.m. el 15 de mayo y para los adultos el 22 de mayo a la 1 p.m. Para más información, visite gcpld.org

Incendio Grizzly Creek

Las bibliotecas del condado de Garfield y Voluntarios del Aire Libre de Roaring Fork transmitirán una asamblea pública con la Alianza de Restauración del Cañón de Glenwood a las 6 p.m. el día jueves, 13 de mayo. Para inscripción visite rfov.org

Senderos de Sutey

Roaring Fork Outdoor Volunteers construirá un sendero para conectar County Road 112 con la mesa de Red Hill el martes, 18 de mayo, de 4 p.m. a 8 p.m. Inscripciones en rfov.org

Observación de aves

Roaring Fork Audubon guiará una observación de aves en Spring Valley el viernes, 14 de mayo. Observadores se reunirán en la esquina de Fourth Street y Colorado Avenue a las 6:30 a.m. Para unirse, envíe un correo electrónico a jklong_mdi@yahoo.com. También habrán dos observaciones de aves el sábado, 15 de mayo, a las 7:30 a.m. Para Basalt Mountain, el encuentro será en el estacionamiento de exceso de RFTA Basalt. Para inscribirse, envíe un correo electrónico a jklong_mdi@yahoo.com. Para East Elk Creek en New Castle, envíe un correo electrónico a stephaniegobertpitt@yahoo.com. Para Avalanche Creek el domingo, 16 de mayo, a las 7:30 a.m., envíe un correo electrónico a chris.daniels@gmail.com