¿El 911 es solo para emergencias?

Email

¿Por qué o para qué dar mi información a la hora de hacer una queja? Algunas de las inquietudes expresadas por las personas a la hora de tomar la decisión de hacer una queja al 911.

Por eso me di a la tarea de charlar con el sargento Carlos Cornejo del Departamento de Policía de Rifle, quien, además, es muy conocido por su carisma en redes sociales a la hora de interpretar una canción o por la fluidez que tiene para compartir información sobre diferentes temas de interés.

Cornejo: es muy dificl responder a las preguntas en blanco y negro. Todo depende del escenario. ¿Cuántas tiendas llevas viviendo en tu vecindario? Que es normal y que no es normal en tu vecindario? Por ejemplo, vives en un vecindario donde no pasa mucha gente y ves a alguien caminando que no es del vecindario y poniendo atención a los carros y casas. En algo así te recomiendo que pongas un poco más de atención y observes más para ver qué está pasando. No solo por un perfil racial, es muy importante que sepas el porque vas hacer la queja. Puedes llamar a la estación de policía si tienes preguntas, en el condado de Garfield hay un número de no emergencia que es 625-8095. En el 911 vamos a rastrear tu ubicación, incluso si el teléfono no tiene servicio, en el otro número no. A veces, le damos los teléfonos viejos a nuestros hijos para que jueguen pero pueden llamar al 911 sin necesidad y solo utilizar recursos que pueden ser utilizados en otra llamada.

¿Tengo que identificarme cuando hago una llamada ya sea al 911 o al departamento de policía? ¿Qué tal que después eso me traiga problemas a futuro con mi vecino?

Cornejo: No tienes que dar tu información, pero te recomendamos que lo hagas. Tu conoces tu vecindario y no estamos viendo lo que estás viendo, podemos ir y hablar con la persona que fue reportada pero a lo mejor necesitamos más información y podemos llamar para preguntarte. Otra cosa, sirves como testigo. No es una información que esté públicamente pero sí se puede pedir el registro de la llamada. Vamos a decir que alguien está manejando mal, cuando vea a la patrulla puede que deje de hacer lo que estaba haciendo y maneja bien, ¿cómo lo vamos a parar? ¿Le vamos a decir que alguien dijo que estabas manejando mal pero no te podemos decir quién fue? No tiene sentido. Ahora bien, con un el tema de un vecino, platica con él, a menos de que sientas que tu vida está en peligro no lo hagas y llama a la policía. Muchas veces se pueden arreglar las cosas por medio de una plática. Lleguen a un acuerdo como adultos. ya si a pesar de eso siguen los problemas entonces ya pide ayuda.

¿Qué hacer cuando me para un policía al ir manejando, alguna recomendación?

Cornejo: No tienes que estar de acuerdo con la razón por la que te paró el policía, pero el lugar para discutir eso es en la corte. Algo que te recomiendo es tener las manos visibles, sobre todo si es en la noche. Mantén las manos donde el oficial las pueda ver, si las tienes por todas partes y buscando debajo de los asientos es muy probable que el policía te pida que pongas las manos en el volante, donde él las pueda ver. Así que si quieres que el oficial esté más relajado, pon las manos en el volante y si no tienes tus papeles a la mano, esperate a que llegue y te los pida para que luego los busques.

Recuerda que al final del día, todos los policías queremos llegar a casa con nuestras familias, con bien, y no te conocemos. Tenemos que cuidar también de nuestra seguridad.

Con los perros y los ladridos ¿qué se puede hacer al respecto?

Conejeo: Cada municipalidad tiene sus reglas, por ejemplo en la ciudad de Rifle tiene que ver mucho el horario, tiene que haber dos vecinos quejándose, no solo un vecino. Va y se da una advertencia por seis meses, y después de eso seis meses va una multa.

¿Qué nos aconsejas a la hora de hacer una queja por un menor?

Cornejo: En el estado de Colorado la ley no dice a los ocho años ya puede o no puede hacer tal cosa. Por eso es muy importante observar. Todo depende del caso. Negligencia, algo donde el menor pueda salir lesionado, una atmósfera donde ponga la vida en riesgo. Ejemplo, un niño de seis años que se queda todo el día en casa porque los padres se van a trabajar y no sabe usar un teléfono para una emergencia y no tiene como alimentarse, entonces llama a la policía.

Recuerde que para informacion como esta y más, puede visitar la página de Facebook, busquelo como Sargento Carlos Cornejo. Incluso si tiene preguntas se las puede hacer llegar por mensaje privado.