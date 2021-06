Enfrentando la crisis de falta de vivienda

Email

Traducción por Dolores Duarte

Colorado está experimentando una crisis de vivienda sin precedentes y cada vez más profunda. Con el costo de esta necesidad básica en constante aumento, en el que ya es uno de los estados más caros para vivir, tanto los recién llegados como los residentes de toda la vida se enfrentan a difíciles decisiones. Se aproxima el fin de una moratoria de desalojos en todo el país; las protecciones para los inquilinos que no pueden mantenerse al día debido a las dificultades de la pandemia expirarán el primero de julio. Se calcula que cientos de miles de habitantes de Colorado siguen sin poder pagar el alquiler y corren el riesgo de perder su vivienda. En respuesta, The Sopris Sun presenta una serie de historias durante el mes de junio con un enfoque en la vivienda, buscando particularmente soluciones.

Comenzamos la serie centrándonos en el peor de los casos: individuos y familias que viven como vecinos sin vivienda. ¿Qué factores llevan a las personas a experimentar un desamparo crónico, transitorio y episódico? Un reciente seminario web organizado por la Alianza Interreligiosa de Colorado (IAC), la ciudad de Glenwood Springs, la Autoridad Financiera de la Vivienda de Colorado y la Fundación de la Cámara de Glenwood Springs trataron de responder esta pregunta.

“Vivir sin techo no es simplemente para la gente que vive a la intemperie o en un albergue, sino también la gente que no tiene otro lugar al que ir que la parte trasera de su coche o que salta del sofá de un amigo al sofá de otro amigo, o del sofá de un familiar, con la esperanza de poder seguir haciéndolo hasta que encuentre la estabilidad”, subrayó Kathleen Van Voorhis, Directora de Justicia de la Vivienda del IAC, que destacó que la escala de vivir sin techo depende de la definición.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. define la experiencia como “vivir en un refugio para personas sin hogar o en un lugar no apto para la habitación humana”. El Departamento de Educación de EE.UU. utiliza una definición más amplia que engloba a más familias e incluye a las personas que practican el quedarse en sofás de otros, que se alojan en coches y moteles, y a los campistas no recreativos.

Uno de los principales factores que impulsan la falta de hogar es la falta de apoyo familiar o comunitario. Durante el COVID, con el aumento de la incidencia de la violencia doméstica en todo el país, según el IAC, la desconexión y el aislamiento son especialmente pronunciados. Para exasperar aún más las circunstancias, los servicios existentes se vieron gravemente limitados por las restricciones de capacidad relacionadas con la salud pública, lo que empujó a más personas a dormir a la intemperie.

Según el IAC, Colorado es el octavo estado más caro del país para vivir. Dos trabajos a tiempo completo con el salario mínimo apenas permiten pagar el costo medio de un apartamento de una habitación. “Existe una fuerte correlación entre el aumento de los costos de la vivienda y el aumento de las personas sin hogar”, dijo la consultora de vivienda del IAC, Jen López. En pocas palabras, el costo medio de un apartamento de una habitación en todo el estado es de 1,103 dólares. El salario mínimo tendría que ser de 19.49 dólares para poder pagarlo, o una persona tendría que mantener una semana de trabajo de 71 horas con el salario mínimo actual.

La presentación del 19 de mayo (ahora archivada en inglés y español en bit.ly/IACGWS) describió que mientras el costo de los bienes y servicios generales aumentó un 547% desde la década de 1970, los tres indicadores comunes de ingresos crecieron a un ritmo más lento: el salario mínimo (353%); los salarios promedios (400%); ingreso promedio familiar (511%). Los precios de las matrículas universitarias han aumentado más del 1.500% desde la década de 1970 (casi el triple del crecimiento del ingreso promedio familiar). En resumen, la gente está excesivamente atrapada en un ciclo de pobreza, con perspectivas de ascender en la escala socioeconómica eclipsadas por la acumulación de deudas. Mientras tanto, los precios de la vivienda han crecido más de 2.5 veces la tasa de crecimiento de los ingresos del salario mínimo y casi el doble del crecimiento del ingreso promedio familiar desde la década de 1970 en todo el país.

Pero espera: “Este es un momento en el que veremos más recursos, no todo es pesimismo”, dijo López.

El objetivo final de estos seminarios web, abiertos a todo el mundo, es preparar una coalición para recibir recursos procedentes de la Ley de Recuperación de Estados Unidos. Se pondrán a disposición 67 millones de dólares para ayudar a estabilizar a personas en riesgo de quedarse sin hogar y a las que ya lo están. Más aún, se pide a los trabajadores de servicios humanitarios que “sean innovadores” con el dinero, explorando soluciones de “vivienda primero”, como la conversión de propiedades vacías en apartamentos, y soluciones de transición, como el establecimiento de lugares seguros para que vecinos sin hogar puedan dormir en sus coches y acceder a servicios para recuperar la estabilidad.

“Tenemos que estar en línea para que en julio sepamos lo que queremos hacer como comunidad”, dice la defensora de la comunidad Debbie Wilde. Con 39 años de experiencia trabajando en servicios humanos en el valle de Roaring Fork, Wilde encabeza la iniciativa.

Wilde fue contratada por la ciudad de Glenwood Springs en 2019 como facilitadora de proyectos centrados en personas sin hogar. “El COVID en algunos aspectos exasperó lo que ya estaba por debajo y en otros aspectos lo hizo avanzar más rápido”. Explica que son necesarios cambios estructurales a nivel legislativo. Mientras tanto, la conversación está activa y el momento de actuar es ahora. “No he salido a salvar el mundo, pero podemos marcar la diferencia aquí mismo, como comunidad”.

Wilde colabora estrechamente con Built For Zero, un movimiento iniciado por la organización nacional sin fines de lucro Community Solutions. El modelo evalúa qué nivel de vivienda y servicios necesita un individuo en función de sus factores personales y luego lo pone en contacto con los recursos, incluidas las oportunidades de vivienda. Built For Zero considera que la mayoría de las personas sin hogar pueden estabilizarse y pretende reducir a cero el recuento total de personas sin vivienda.

“Hay que creer que es posible”, dijo Wilde a The Sopris Sun. “Confío plenamente en que este grupo aportará soluciones”.

Puedes participar en las dos sesiones restantes (16 de junio y 21 de julio) inscribiéndote gratuitamente en bit.ly/gs_solutions

Recursos de ayuda para alquiler desde Parachute hasta Aspen

Información sobre recursos en la siguiente página es proporcionada por los condados de Eagle, Garfield y Pitkin.

El costo de la inseguridad de la vivienda y la falta de hogar impacta económicamente a toda nuestra comunidad. Por favor consulta estos recursos, que son tanto para los propietarios como para los inquilinos para tratar de resolver su disputa de vivienda.

Asistencia de alquiler estatal y del condado

Asistencia de emergencia para el alquiler en Colorado: cdola.colorado.gov/rental-mortgage-assistance

Asistencia económica del condado de Garfield:

Rifle: 970-625-5282

Glenwood Springs: 970-945-9191

Asistencia económica del condado de Eagle: eaglecounty.us/EconomicServices/Financial_Assistance

Asistencia económica del condado de Pitkin: 970-920-5244

Asistencia local para el alquiler desde Parachute hasta Aspen

Advocate Safehouse Project (para supervivientes de violencia doméstica y/o sexual en el condado de Garfield): 970-945-4439

Aspen Family Connections (Condado de Pitkin): 970-205-7025

Catholic Charities (condados de Eagle, Pitkin y Garfield): 970-384-2060

Family Resource Center of the Roaring Fork Schools (para familias con hijos en el distrito escolar de Roaring Fork): 970-384-9500

Centro de Recursos Familiares de Garfield 16 (para familias con niños en el distrito escolar de Garfield 16): 970-285-5701

LaMedichi (de Parachute a Aspen): 970-510-0411

Pitkin County Veterans’ Services (para personal militar activo y retirado y sus familias en el condado de Pitkin): 970-987-4855

Reach Out Colorado (de Parachute a Rifle): 970-459-0309

Response (para supervivientes de abusos domésticos y sexuales que viven y/o trabajan en la parte alta del valle Roaring Fork): 970-920-5357

River Center of New Castle (New Castle y Silt): 970-984-4333

Salvation Army (de Parachute a Aspen): 970-945-6976

Valley Settlement (para familias inmigrantes): 970-963-0851

Western Slope Veterans Coalition (ayuda puntual para veteranos):

970-233-8375

LÍNEA DE MEDIACIÓN

Si no puede obtener ayuda para el alquiler y no puede resolver su conflicto de otra manera, llame al 970-230-3935 entre las 9 a.m. y las 12 p.m. o entre las 1 p.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes. Una parte neutral y capacitada ayudará a facilitar un acuerdo, si es posible, entre propietarios e inquilinos desde Parachute hasta Aspen que tengan una disputa de vivienda causada por COVID-19. La mediación es completamente confidencial y este servicio es gratuito gracias a un subsidio de Aspen Community Foundation.