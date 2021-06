Estampas de comida se unen a “de la granja a la mesa”

Email

Traducción por Dolores Duarte

Los programas de asistencia alimentaria han recorrido un laaaaargo camino, baby.

Hoy en día, reconociendo que los déficits alimentarios nos afectan a muchos de nosotros de forma impredecible e incontrolable – ¿COVID, alguien? -, los programas federales y regionales de asistencia nutricional han evolucionado para apoyar a más personas con más dignidad y más agencia.

Las estampas de comida en papel, lanzados en 1939, ponían en contacto a los desempleados y empobrecidos con vales que se utilizaban para adquirir productos alimenticios excedentes de Estados Unidos, en apoyo a los agricultores de ese país. El programa reconocía que una población desnutrida ponía en peligro la salud pública, lo que podía convertirse en una crisis nacional. El programa de vales alcanzó un máximo de cuatro millones de usuarios al mes ese año, pero pronto terminó con la reducción de los excedentes y el repunte del empleo asociado a la Segunda Guerra Mundial.

La primera orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy, el 21 de enero de 1961, revivió el cada vez más necesario programa de asistencia alimentaria. El programa piloto de Kennedy comenzó en ocho localidades nacionales y pronto se extendió a 43. La “Guerra contra la Pobreza” del presidente Lyndon Johnson formalizó el Programa de estampas de comida en 1964.

Con decenas de millones de usuarios, las preocupaciones sobre el tamaño, el costo y el uso fraudulento del programa, el programa de asistencia de estampas de comida fue continuamente masajeado a nivel federal. Este continuo debate nacional hizo que el programa adquiriera un estigma. Las estampas de papel eran una señal visible de “necesidad”. La necesidad, en algunas partes de Estados Unidos, se percibía como algo vergonzoso. Finalmente, la Ley de Reforma de la Asistencia Social de 1996 condujo a una legislación que, en 2002, sustituyó las estampas de comida por tarjetas de saldo electrónico (EBT) similares a las tarjetas de cajero automático y de crédito para un reformulado Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, “SNAP”. Las tarjetas se diseñaron para reducir el fraude y dar más privacidad a los usuarios.

Sin embargo, seguían existiendo obstáculos para que las familias de bajos ingresos pudieran permitirse o incluso tener acceso a alimentos densos en nutrientes frente a los alimentos baratos y vacíos de calorías.

Aparecieron NourishColorado.org, Double Up Food Bucks (DUFB) y la realidad de productos gratuitos y nutritivos de Colorado para los usuarios y las familias del SNAP. Aprovechando el SNAP, DUFB elimina el tener que elegir entre hambre y salud.

¿Cómo funciona el DUFB?

Como usuario de SNAP, puedo gastar siete dólares de mi tarjeta SNAP en los puntos de venta de DUFB participantes. En la caja registradora, el cajero registra el valor de mi compra con SNAP, y luego me entrega siete cupones de un dólar de DUFB. Luego puedo usar estos cupones para comprar productos cultivados aquí en nuestro valle, o en Colorado, por hasta 20 dólares en DUFB cada vez que compro.

Me sentí confundido la primera vez que me dieron el DUFB en Mana Foods el verano pasado. Parecía demasiado bueno para ser verdad y, confieso, no los utilicé. A medida que fui aprendiendo más sobre el DUFB, me di cuenta de que era importante dejar muy claro al público el regalo que es este programa y no sólo para los usuarios de SNAP.

Nourish Colorado hace un seguimiento de todo el DUFB dispersado en cada punto de venta participante. El uso documentado demuestra una demanda de mayores beneficios del SNAP. Por ejemplo, si obtengo DUFB “gratis” para productos agrícolas, puedo gastar SNAP en su lugar en granos enteros, aceite de oliva u otros productos similares de otros lugares que contribuyen a la dieta saludable de mi hijo, y dedicar DUFB a la carne, los lácteos, las frutas y las verduras de Colorado. No tengo que elegir uno u otro. Hay una increíble cantidad de dignidad en este arreglo.

Nourish Colorado también dirige importantes dólares federales de SNAP a nuestros sistemas alimentarios regionales, locales y resistente. Cuando los utilizamos para comprar los famosos tomates cultivados por Kirsten y Casey en Wild Mountain Seeds, la carne vacuao de Potter Farms o los huevos frescos de Dooley Family Farm en el río Crystal, invertimos directamente en nuestros sistemas alimentarios.

El DUFB también apoya la vitalidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas ampliando su base de consumidores. ¿Cómo? Es posible que los usuarios del SNAP ni siquiera se molesten en ir a los mercados de agricultores, que a menudo se consideran destinados a personas más adineradas que pueden tomarse tiempo libre del trabajo y pagar más dinero por lo que algunos creen que son productos más caros. Sin embargo, el SNAP y el DUFB son bienvenidos y se utilizan en el Mercado de Granjeros de Carbondale.

Traiga su tarjeta SNAP al puesto de información, el gerente del mercado pasará su tarjeta EBT y le dará dólares SNAP para comprar. El dinero de SNAP se puede gastar en cualquier alimento elegible que no esté “caliente y listo”. Dólar por dólar, también igualarán la cantidad de SNAP con DUFB, hasta $20, que puede usar para comprar frutas y verduras cultivadas en Colorado.

Además, algunos agricultores locales trabajan con SNAP y DUFB para compartir cajas de alimentos semanales. Una caja de alimentos, o CSA, es una caja preenvasada de alimentos frescos que se obtienen localmente de los agricultores de su comunidad. Es una gran manera de probar nuevas frutas o verduras y comprar menos en el supermercado con un sistema conveniente de recogida.

Para utilizar Double Up Food Bucks en un CSA o Caja de Alimentos, pida una caja entrando en la página web de un CSA participante o llamando por teléfono. Cuando compre una caja semanal de CSA con SNAP, ¡obtendrá una caja semanal gratis la semana siguiente! Traiga su tarjeta EBT para recoger su caja de CSA en el lugar de entrega, ¡y luego disfrute de una caja gratis la semana siguiente!

Nourish Colorado es un innovador en la equidad alimentaria, demostrando su misión a través de DUFB para aumentar “el acceso a la alimentación saludable y la vida activa mediante la eliminación de las barreras que afectan de manera desigual y desproporcionada a las comunidades de bajos ingresos y las personas de color”. Para más información, visite DoubleUpColorado.org