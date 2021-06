Larry Day: prosperando en el caos

Email

Larry Day es un experto en todos los oficios artísticos y un máster en muchos de ellos. Es caricaturista, pintor, ilustrador de libros infantiles, diseñador de storyboards publicitarios, ilustrador técnico y diseñador creativo de juegos de arcade. Ahora puede añadir otro título a la lista: ganador del diseño del poster/camiseta de la Feria de la Montaña de Carbondale, nada menos que en el 50avo. aniversario de oro del evento.

“Fue una elección clara”. dijo la directora ejecutiva de Carbondale Arts (CA), Amy Kimberly, sobre el diseño ganador de Day, que apareció en la portada de The Sopris Sun la semana pasada.

Brian Colley, director de la galería de CA, dijo que este año se presentaron 33 diseños. El proceso comienza con los bocetos de diseño presentados por los artistas. “Nos dimos cuenta de que era mucho pedir a los artistas que presentarán un diseño final y acabado y que luego no fueran elegidos”, dijo.

Según Day recuerda, la presentación del diseño estuvo a punto de no suceder. Aunque sabía del concurso, no se atrevía a enviar su trabajo. Cuando se enteró de que el plazo se había ampliado, él y su esposa, Miriam, retrasaron un día su viaje a Santa Fe para completar su participación.

No tenía ninguna idea de diseño hasta que pensó en su propia experiencia de asistir a la Feria de la Montaña, y recordó: “Es un caos total. Se siente como si estuvieras nadando en un mar de gente y pensé que sería divertido mostrar este mar de caos y en medio de él está esta pareja sentada en sillas relajándose”.

Del diseño en sí, Day dijo que no hay referencias a personas concretas, salvo una. Hubo una petición para incluir a Kimberly en el diseño, representada por un elefante azul con una tiara. También intercaló algunos de sus caricaturas de The Sopris Sun.

Kimberly dijo: “Para mí, el poster de Larry es la representación por excelencia del aspecto social. Lo ha plasmado: 50 años de lo que esa socialización significa”.

Day y su esposa habían visitado Carbondale con frecuencia a lo largo de los años y decidieron mudarse aquí en 2019, vendiendo su casa en Oak Park, Illinois.

Sigue trabajando en su carrera publicitaria de más de 30 años, dibujando guiones gráficos de anuncios de televisión para grandes empresas, como McDonald’s, Hallmark y Allstate Insurance, por nombrar algunas.

En su ciudad natal, Gibson City (Illinois), uno de sus primeros trabajos fue para un fabricante de maquinaria agrícola. El trabajo incluía colaborar con el departamento de investigación y desarrollo para dibujar ilustraciones técnicas para los manuales de piezas. De su carrera en ilustración publicitaria en periódicos, Day recuerda que era un trabajo de siete días a la semana, y “era un asesinato”.

En la década de 1980, mientras trabajaba en una empresa de publicidad en Chicago, formó parte de un equipo de diseño que creaba ilustraciones para máquinas de pinball y videojuegos de Gottlieb, una corporación de juegos de arcade, en la época anterior a los juegos portátiles.

Alrededor de 1995, Day se puso en contacto con un agente de libros infantiles para hacer ilustraciones. Actualmente tiene más de 20 libros ilustrados publicados y ha colaborado con su esposa, autora de dos de ellos. Algunos están a la venta en la tienda de regalos The Artique, en The Launchpad.

Dice que su obra de caricaturas, que se encuentra con frecuencia en The Sopris Sun, tiene como una importante influencia al dibujante francés Jean-Jacques Sempé. Respecto a la obra de Sempé, “a él le encanta trabajar con el caos, y a mí también. Creo que esa es una de mis raíces filosóficas: tomar el caos y controlarlo”, reflexiona.

“Una de las cosas que siempre ha influido, sobre todo en mi arte – siempre ha sido una inspiración incondicional – han sido los caricaturistas”, dijo.

Su esposa, dijo, fue la primera en notar eso en su trabajo: una atracción por el caos y por refinarlo. Recordó que ella le dijo: “¿Sabes?, cuando dibujas, inicias con ese caos y luego empiezas a simplificarlo. Y luego no sólo lo simplificas, sino que lo controlas”.

Day añadió: “Mi entorno familiar era muy caótico. Y creo que eso no es inusual. Creo que observamos las cosas de una manera diferente. Vemos las cosas que están por suceder. Tenemos esa intuición”.

De su proceso interno de creación, Day dijo que “todo lo que hago está conectado por una historia”. Y añadió: “Muchas veces, cuando era niño, salía y me ponía a dibujar en el vecindario. Era importante salir de casa y hacer algo por mí mismo. Realmente no te das cuenta de lo que estás haciendo; si haces algo por ti mismo, sólo te das cuenta más tarde de cómo todo se va acumulando”.

“En todo lo que hago, siempre me he esforzado por no ser mediocre. Hay mucho de eso. Puedes saber cuándo alguien debería ir en una dirección diferente porque en la que ha estado trabajando, está trabajando demasiado. Por eso creo que hacer cosas diferentes te ayuda a no ser mediocre; te saca del atolladero”.

¿Larry Day mediocre? Nunca.