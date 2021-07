Email

Por Crystal Mariscal

El ingenio latino no tiene límites. No las ingeniamos para todo, desde algo de construcción hasta algo de mecánica, pero a todo le encontramos solución.

Para salir adelante ni hablar, aparte de ser bien chambeadores, le entramos duro al mundo de los negocios. Por eso, cuando me encontraba en una reunión del consejo municipal del pueblo de New Castle, consejo del cual soy parte, me llamó mucho la atención un programa único, que en mi parecer fue como si hubiese sido diseñado para nosotros los latinos.

Se trata de un programa llamado Rural Jump-Start. En español, la traducción sería más o menos como “Arranque Rural”. El Programa Rural Jump-Start comenzó en enero de 2016 y aceptará solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2025. El programa Rural Jump-Start ayuda a las comunidades económicamente desfavorecidas a atraer nuevos negocios y empleos. Los condados, municipios e instituciones de educación superior (en nuestro caso sería Colorado Mountain College) trabajan juntos para solicitar este programa. Cuando una comunidad es una zona de inicio rural designada, las nuevas empresas pueden recibir pagos de incentivos y desgravaciones (deducciones) fiscales, incluyendo créditos, exenciones y reembolsos de: 1) Impuesto sobre la renta estatal, 2) Impuesto estatal sobre ventas y uso, 3) Impuestos municipales y del condado sobre la propiedad personal.

Los empleados de nuevas empresas reciben un crédito fiscal por el 100% de los impuestos estatales sobre la renta sobre sus salarios por trabajar en la zona rural de arranque.

Solo el oeste del condado de Garfield (no incluyen Carbondale y Glenwood Springs) son parte del Programa Rural Jump-Start. Es decir que Silt, New Castle, Rifle, Parachute y todo lo que es incorporado del Condado, como Battlement Mesa, si tienen este programa activo. Pese a que desconozco las razones por las cuales Carbondale y Glenwood todavía no son parte de este proyecto, espero que pronto lo sean, para que al igual de nuestros vecinos, los condados de Mesa y Rio Blanco, sea todo el condado y no solo una parte.

Para explicar este proyecto desde una forma más fácil de entender, lo explicaré con ejemplos.

Rosa será mi personaje ficticio. Rosa decide poner un negocio en Silt, para hacer tablas de snowboard, algo que es muy popular en áreas cercanas pero que es un negocio que no existe en el área. Entonces ella podría aplicar para este programa. Otro ejemplo sería Luis y su negocio de barro, donde hace esculturas de barro. El chiste es un negocio que no haya otro igual en el área, por eso se que este programa es perfecto para nosotros los latinos, ya que cada uno de ustedes tiene alguna idea de un negocio único en su mente, así que ahora es cuando ponerlo en práctica.

La Comisión de Desarrollo Económico de Colorado (EDC, por sus siglas en inglés) aprueba el estado de arranque rural en los condados que cumplen con ciertos criterios de dificultades económicas. La EDC puede aprobar un número ilimitado de zonas rurales de arranque en cada condado. Cada municipio puede contener solo una zona rural de arranque. Ojo, una zona rural de arranque no puede ser más grande que un condado. Una vez que la EDC aprueba una zona rural de emergencia, la zona existirá hasta que el condado pierda su estado de dificultad económica. El área debe estar en un condado con una población de menos de 250,000 personas. Estos requisitos ya fueron analizados y aprobados por el pueblo de New Castle, haciendo que podamos ofrecer esto a los inversionistas, pero si usted tiene en mente otra área del condado, le recomiendo a que llame directamente a la cabecera municipal para averiguar.

También se puede dirigir a la cámara de comercio de su área y dejarles saber sobre su interés. Gracias a estos requisitos, el nivel de competencia es más amplio. En otras palabras, New Castle es su propia zona o área para crear ayuda con este programa. Un negocio que ya está tomando ventaja de este programa trata de más ni menos que de un plantío de lechugas en una bodega, con luces, que les ayudan a crecer orgánicamente y más rápido, según los comentarios que he escuchado. Esto en Silt. Ya que no tenemos otro negocio similar en el área, este negocio cumple con todos los requisitos para adquirir la gran ayuda que Rural Jump-Start ofrece a nuestras áreas rurales. Quien se iba a imaginar, lechuga en Silt! Al igual que este novedoso producto, hay muchos otros listos para comenzar a explorar ideas y hacer comercio. Así que, no dejemos que nos coman el mandado, aunque haya mercado para todos, que mejor que sea nuestro ingenio “apantallando”, dejando huella e inspirando a nuevas generaciones u otras culturas a dar un paso de fe y poner nuestro dinero a trabajar en nuestros sueños. Desgraciadamente todavía no encuentro esta información en español, el nombre de la directora del programa es Andrea, y su número de teléfono es (303) 892-3876. Conociendo a mi comunidad, sé que cuando ponemos los ojos en algo, no desistimos hasta lograrlo. Anhelo ver negocios únicos, con propuestas originales, re-energizando la economía de nuestro valle.