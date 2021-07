Email

Por Jacqueline Argueta Nevarez

Voces Unidas de las Montañas

Es probable que en estos meses esté escuchando más sobre el proceso de redistribución de distritos de Colorado. Esto se debe a que una vez por década se determinan los límites de los distritos legislativos estatales y del Congreso, y este es uno de esos años.

La Constitución de los EE. UU. requiere que cada 10 años la Oficina del Censo de los EE. UU. cuente la población de la nación, y cada estado usa la información demográfica actualizada para determinar los límites de los distritos del Congreso. Dependiendo de cómo fluctúe la población del estado, el estado puede ganar o perder distritos. De hecho, este año Colorado ganará un nuevo octavo distrito congresional en base al aumento de población del estado. Dependiendo de dónde se hagan las líneas, ciertos distritos pueden ser más representativos de los puntos de vista republicanos o demócratas. Por eso es importante participar en el proceso de redistribución de distritos para asegurar que los distritos sean representativos de sus habitantes y de las diversas comunidades dentro de ellas.

La Constitución de Colorado también requiere que el estado utilice el mismo proceso para sus distritos legislativos. Esencialmente, el estado de Colorado seguirá teniendo 35 distritos del Senado y 65 de la Cámara; sin embargo, pueden verse diferentes dependiendo de donde haya aumentado o disminuido la población en los últimos 10 años.

Debido a que la mayoría de los estados permiten que sus legislaturas controlen la redistribución de distritos, un problema grave en todo el país es la práctica de hacer las líneas a propósito para inclinar el poder político a favor de un partido, a lo que se conoce como “gerrymandering.”

Por eso, en el 2018, los votantes de Colorado aprobaron dos referendos, las Enmiendas Y y Z. Las medidas requieren que el estado establezca dos comisiones independientes. Una se encargará de la redistribución de distritos en el Congreso y la otra con la redistribución de distritos legislativos estatales. Cada comisión cuenta con un panel de 12 miembros compuesto por residentes de Colorado: cuatro demócratas, cuatro republicanos y cuatro comisionados no afiliados. Los elegidos no pueden ser legisladores activos, candidatos políticos recientes, funcionarios de partidos o cabilderos. El propósito de los comisionados es intentar que cada distrito sea igual en población, y no pueden diluir la influencia de ningún grupo minoritario.

La publicación de los mapas legislativos y del Congreso es un paso monumental en el nuevo proceso de redistribución de distritos, pero los mapas publicados son solo preliminares. Estos mapas se elaboraron utilizando datos censales que aún no son finales, significando que es posible que no reflejen con precisión las diversas comunidades que componen cada uno de esos distritos. Si no se dibujan con precisión, la redistribución de distritos de Colorado tiene el potencial de diluir el poder de los votantes latinos. Por eso es importante que las comisiones escuchen a todas las comunidades de interés durante las próximas audiencias públicas, para garantizar que los mapas finales sean una representación precisa de todos los habitantes de Colorado.

¿Cómo puede usted participar en este proceso?

Las dos comisiones están interesadas en lo que los habitantes de Colorado piensan que son sus comunidades de interés y llevarán a cabo reuniones en todo Colorado en julio y agosto. Todas las reuniones son públicas y las grabaciones están disponibles en línea. Cualquier residente de Colorado también puede enviar un comentario pùblico en cualquier momento del proceso a través del sitio del internet de redistribución de distritos: redistricting.colorado.gov/public_comments/new

Este proceso brinda a los comisionados la oportunidad de restaurar la fe del público en el proceso de redistribución de distritos. Si se hace correctamente, permitiría que el testimonio público impulse el proceso y tenga distritos reflexivos de las comunidades que lo integran.

Fechas de las audiencias públicas para el distrito tres del Congreso:

July 23, 2021: Steamboat Springs, 7 p.m. Community Center 1605 Lincoln Ave Steamboat Springs

July 24, 2021: Craig, 11 a.m. Colorado Northwestern Community College Library 2801 W 9th St. Craig

July 30, 2021: Montrose, 11 a.m. Ute Indian Museum Chipeta Room, 17253 Chipeta Road Montrose

July 30, 2021: Grand Junction, 7 p.m. Colorado Mesa University, Meyer Ballroom, 1100 North Avenue Grand Junction

July 31, 2021: Carbondale, 11 a.m. Third St. Center Community Room, 520 South 3rd St. Carbondale

Aug. 6, 2021: Alamosa, Location and Time -TBD

Aug. 7, 2021: Ignacio, Location and Time -TBD

Aug. 20, 2021: Pueblo, Location and Time -TBD

Todos los tiempos y sitios aún no están determinados.

Voces Unidas organizará una reunión informativa con la comisionada Blanca Uzeta O’Leary el 22 de julio a través de Zoom. Visite el sitio web de Voces Unidas o la página de Facebook para registrarse para este evento.

All On The Line organizará una serie de talleres todos los lunes entre el 12 de julio y el 28 de agosto en los que ayudarán a las personas a comprender cómo registrarse, asistir y brindar un testimonio público efectivo. Visite el sitio web de Voces Unidas para registrarse en estos eventos o visite All On The Line directamente.