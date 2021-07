Chisme del Pueblo – 22 de julio

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

Oportunidad de liderazgo

Wilderness Workshop está buscando a su siguiente director para Defiende Nuestra Tierra, liderando el alcance latino en defensa de tierras públicas. Directora fundadora Beatriz Soto se uniera a Conservation Colorado como directora de Protégete, un programa similar y de todo el estado. Para más detalles sobre este trabajo de tiempo completo, con aplicaciones pendientes hasta el 13 de agosto, visite wildernessworkshop.org/careers

Junta de educación RFSD

Dos puestos para la Junta de Educación de las escuelas de Roaring Fork estarán libres para elección el 2 de noviembre de 2021, cada uno con un periodo de cuatro años. Distrito A representa la esquina noroeste del distrito en general el cual incluye Glenwood Springs. Distrito E representa la porción oriental la cual incluye a Basalt. Residentes interesados de cualquier distrito deben contactar al gerente del proyecto Angie Davlyn a adavlyn@rfschools.com

Let Them Roar

Desafortunadamente, debido a una emergencia personal entre la banda, Let Them Roar no estará disponible para tocar en el 50vo Mountain Fair de Carbondale. Resident Twang iniciará la feria este año en su lugar. Copias físicas de “Constellations”, el CD nuevo de Let Them Roar, también estará disponible en el puesto de ventas de 5 p.m. a las 6:30 p.m. el viernes 23 de julio. La música nueva también estará disponible para transmitir en letthemroar.com

Canción alegre

El coro comunitario nuevo de Carbondale se unirá con la banda local Sweet Root para compartir canciones infundidas con ritmo e inspiración el domingo 25 de julio por la mañana en Mountain Fair. Puedes aprender las canciones por adelantado en Oasis Tent el sábado 24 de julio a mediodía.

Mejoras en Sayre Park

La construcción ha empezado para instalar canchas de baloncesto nuevas y también otras mejoras como fase uno de las mejoras de Sayre Park. la esquina noroeste del parque estará cerrada durante Labor Day por construcción. Acceso para peatones y bicicletas permanecerá abierto con pequeños desvíos. Para saber mas visite cogs.us/497/Sayre-Park

Carbondale actualización

El equipo de consultoría Cushing Terrell se reunió con el comisionado de planificación y zonificación de Carbondale con información acerca de demografía y vivienda incluyendo tendencias y proyecciones de crecimiento. Cushing Terrell y PR Studio están trabajando en preparar una reunión para alcanzar a la comunidad Latine específicamente, tentativamente programada para el 16 de agosto. Todas las reuniones públicas de la ciudad están disponibles para revisión en el canal de YouTube oficial “Town of Carbondale”.

Alerta de pájaros

Con reportes de pájaros enfermos y muriendo en regiones de los Estados Unidos, Colorado Parks and Wildlife (Parques y Fauna Silvestre de Colorado) está atento por cualquier signo similar en Colorado. El síndrome observado es caracterizado por ojos hinchados, ceguera y signos de deterioro neurológico, comúnmente afectando azulejos, estorninos y petirrojos americanos. Contacte a su oficina de Colorado Parks and Wildlife más cercano si ve pájaros que parecen enfermos con estos síntomas o si ve tres o más pájaros muertos en una locación en el periodo de dos semanas.

Osos

“¡Se más listo que el oso promedio!” Actualiza tu bote de basura existente y latas de reciclaje. Para una actualización gratuita, llame al 1-205-710-2977. Esta colaboración se hace con Roaring Fork Bear Coalition y BSA Troop 201 de Aspen, “Ayudando a los osos un bote de basura a la vez.”

A trabajar

El Centro de Personal de Colorado ofrece talleres diarios tales como construcción de curriculum, habilidades de entrevistas, habilidades de comunicación, transferibilidad de habilidades, etc. Solicitantes de empleo, o aquellos que desean cambiar de trabajo, pueden inscribirse por una cuenta gratis en connectingcolorado.com. Sigue las indicaciones de la sección de búsqueda de empleo, la cual está localizada en la parte izquierda de la página. Negocios con posiciones abiertas también pueden publicar trabajos de forma gratuita.

Pregúntale a un abogado

Alpine Legal Services ofrece una clínica de línea directa todos los miércoles de 5 p.m. a 7 p.m. Tener cita no es necesaria, llame al 970-368-2246 y visite alpinelegalservices.org para el horario actual de fechas por tema legal.

Consultas médicas gratis

La Clínica del Pueblo ofrece consultas médicas gratis en Third Street Center el tercer sábado de cada mes, incluyendo el 21 de agosto. Las consultas son proveídas de 9 a.m. a 3 p.m. Para citas, consultas y preguntas, contacte a Judith Alvares al 970-989-3513.