Instalación solar sí, redistribución de distritos no

Email

Por James Steindler

Traducción por Dolores Duarte

Los comisionados iniciaron su reunión del 12 de julio discutiendo la redistribución del Distrito 57 de la Cámara de Colorado (HD-57). El representante del HD-57, Perry Will, estuvo presente para hablar sobre el tema.

El comisionado Tom Jankovsky inició la conversación dejando claras sus preocupaciones. Los mapas preliminares de redistribución “toman” una sección del condado de Garfield de HD-57, que coloca la mayoría de Silt y Rifle en HD-55. También añadiría el condado de Routt a la HD-57.

Jankovsky subrayó que los límites preliminares fueron trazados por el personal y no por los propios legisladores estatales.

Debido a que la dirección de la casa del Representante Will, fuera de New Castle, está dentro del área que sería designada como HD-55, él ya no podría actuar como representante para HD-57. “Es muy interesante cómo le dan nomás una vuelta y simplemente sacan el lugar donde vivo”, dijo Will. Will reconoció que no es el único representante en esta posición volátil.

“Apreciaría cualquier ayuda que pueda obtener de los comisionados, realmente lo haría”, dijo Will, “porque realmente amo representar a HD-57 y a la gente de aquí. Me gustaría continuar haciéndolo”.

Jankovsky expresó que los cambios iniciales “no son aceptables”, e imploró que cada uno de ellos esté presente en al menos una de las próximas reuniones de redistribución regional. Una reunión está programada en Carbondale el 31 de julio – un día sábado.

La secretaria del condado, Jean Alberico, afirmó que el trabajo de un secretario se hace más difícil cuando un condado se divide entre los distritos de la Cámara y el Senado y complica el recuento de votos.

Según Alberico, el proyecto final debe ser aprobado por la Corte Suprema de Colorado. “Estamos en un marco de tiempo realmente apretado para las elecciones del próximo año porque tenemos una primaria en junio”, agregó. “Normalmente tenemos esta información mucho antes, y esto es sólo números preliminares”, continuó, “los números actuales del censo no van a ser realmente ratificados hasta principios de septiembre”.

Los comisionados acordaron redactar una carta al comité de redistribución de distritos en la que se expongan sus preocupaciones.

Proyecto solar aprobado

Los comisionados aprobaron una revisión de impacto mayor para el solicitante Ameresco HCE Solar LLC para construir una granja solar de 5.38 megavatios justo al sur del campus de Spring Valley del Colorado Mountain College (CMC).

El proyecto rodeará tres lados de estanques de tratamiento de aguas residuales donde se ubica el sitio y está en la propiedad de CMC.

El 20 de mayo se publicó un aviso para la propuesta del sitio, pero no se recibió ningún comentario público sobre la propuesta.

Colorado Parks and Wildlife (CPW) había expresado su preocupación por el hecho de que la instalación solar obstruyera el área de distribución invernal de ciervos y venados.

Sin embargo, CPW reconoció que no hay una ubicación alternativa, por lo que aconsejó al solicitante que mitigara el impacto. En este momento, no hay un acuerdo definitivo entre el solicitante y el CPW sobre cuál será esa mitigación.

“Permítanme aclarar, su principal preocupación es sobre los impactos acumulativos a la zona, no necesariamente el impacto de este proyecto específico”, dijo el planificador principal Vince Hooper, “Su preocupación es que, a medida que ven más y más proyectos que vienen a esta zona, que están reduciendo el potencial de los ciervos y venados para definir su área de distribución invernal”.

Jankovsky respondió: “Creo que el impacto acumulativo comenzó hace 50 años”.

El director de vegetación del condado de Garfield solicitó que el tratamiento anual del cardo sin plumas fuera una condición para la aprobación.

“Este proyecto comenzó mucho antes de nuestra participación, cuando CLEER y Colorado Mountain College trabajaron juntos para desarrollar una RFP (solicitud de propuesta) para encontrar un promotor para el sitio propuesto”, dijo el representante de Ameresco Geri Kantor.

Kantor estima que el proyecto tardará unos ocho meses en construirse y se prevé que las obras comiencen antes del final del verano.

Kantor reconoció la existencia de una zona invernal para ciervos y venados, pero señaló que no hay arroyos ni humedales y que no está en una llanura aluvial. Además, el proyecto financiará otro proyecto de CPW que beneficiará a un terreno equivalente de 22 acres adyacente a un proyecto de hábitat del Servicio Forestal de los Estados Unidos en Toner Creek, ayudando a las mismas manadas de ciervos y venados.

Jankovsky hizo la moción de aprobar la revisión de impacto mayor para la granja solar con condiciones – incluyendo la mitigación de incendios y el tratamiento del cardo sin plumas. El comisario Mike Samson apoyó la moción, que fue aprobada por unanimidad.