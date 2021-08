Chisme del Pueblo – 12 de agosto, 2021

By

Traducción por Jacquelinne Castro

Acuarelas al Aire Libre

¡Únase a Defiende Nuestra Tierra y al Museo de Arte de Aspen para la excursión de pintura en acuarelas al aire libre! Este es un evento bilingüe diseñado para familias y artistas de todos los niveles. Se incluirán todos los útiles e instrucción. Para aprender mas, visite a wildernessworkshop.org

Fiesta de meteoritos

El 14 de agosto, The Marble Hub organizara una fiesta de cielo oscuro en el parque de niños de Marble a las 9 p.m. hasta medianoche. Sin embargo, la diversión comenzará antes en The Hub desde las 7 p.m. con perros calientes de chili, seguido con una presentación 3D acerca de cometas, meteoros y las auroras boreales. Las entradas están disponibles en The Marble Hub. Para más información o para voluntariado, envié un correo electrónico a nicole.farrell104@hotmail.com

Economía recuperándose

De acuerdo con la oficina de la secretaría del estado de Colorado, la economía de Colorado está “firmemente en modo de recuperación.” El último reporte trimestral de indicadores económicos y empresariales demostró este mejoramiento. A pesar de todo, el desempleo de todo el estado todavía continúa al 6.2 por ciento y solicitudes de desempleo han permanecido alrededor de 5,000 por semana.

Regresa el Bustang

El Bustang, el cual desplaza pasajeros entre Denver y Grand Junction, ha reanudado recogiendo pasajeros en Glenwood Springs después del cierre de la I-70 en el cañón de Glenwood. Previo al cierre del cañón, el viaje entre Denver y Grand Junction tomó aproximadamente cinco horas, 40 minutos. Ahora, este viaje es de alrededor nueve horas, 45 minutos. El Bustang con destino al lado este se detiene diariamente en el Park and Ride de West Glenwood a las 9:13 a.m. y hacia el lado oeste hace una parada a las 2:57 p.m.

Bienes raíces

De acuerdo con The Slifer Report Six Month Market Review del Roaring Fork Valley, actividad reciente “no es nada asombroso” con los volúmenes de ventas que se han duplicado hasta la fecha desde el 2020. Las ventas de lujo en el Roaring Fork Valley ($4 millones y más) casi se han triplicado con el precio promedio de una casa familiar en Aspen, saltando de $9.5 millones en el 2020 a $13.2 millones en el segundo cuarto del 2021. “Los valores han aumentado a través del valle,” reporta Slifer Smith & Frampton Real Estate, “y vecinos de Basalt hasta Glenwood e incluso New Castle también han visto las mismas tendencias.”

Se busca voluntarios

High Country RSVP (programa de voluntariado de mayores jubilados) está buscando nuevas personas para ayudar a completar la misión de la organización sin fines de lucro, la cual es ayudar a satisfacer las necesidades críticas de la comunidad al conectar adultos mayores (55 y mayores) con oportunidades significativas para usar sus habilidades y experiencias de la vida en servicio a su comunidad. La organización ha servido al condado de Garfield por 48 años y recientemente se ha expandido al condado de Pitkin. Para más información, contacte a Susie (condado de Garfield) al 970-947-8461 o a Anne (condado de Pitkin) al 970-947-8441.

Plan de Carbondale

La actualización del progreso del plan integral de Carbondale ha programado dos reuniones comunitarias en persona en el Third Street Center. La primera reunión será en español el lunes 16 de agosto de 6 p.m. a 8 p.m. La segunda reunión será en ingles el martes 17 de agosto a la misma hora. Una cena y cuidados de niños serán proporcionados en ambas reuniones. Las agendas consisten en una explicación del proceso seguido por tiempo para comentarios.

Equidad al aire libre

El programa Outdoor Equity Grant de Parques y Fauna Silvestre de Colorado está aceptando solicitudes para miembros de la junta para ayudar a incrementar el acceso y oportunidad para la juventud de pocos recursos y sus familias para que puedan experimentar con los espacios abiertos de Colorado, parques estatales, tierras públicas y otras áreas al aire libre. La junta supervisa las subvenciones concedidas a los solicitantes. Los miembros deben servir por cuatro años y no pueden servir por más de dos periodos. Para más información, visite cpw.state.co.us/Outdoor-Equity-Fund.aspx

Extensión de la moratoria

El Centro de Control de Salud ha emitido una nueva moratoria de desalojo enfocándose en condados con tasas elevadas o sustanciales de transmisión de COVID-19. Esta moratoria entrará en efecto hasta el 3 de octubre y protege individuos que han intentado recibir asistencia de renta o alojamiento de parte del gobierno, los que no ganen más de $99,000 en ingresos anuales por este año (o $198,00 si es conjuntamente para dos personas), los que no alcancen a hacer pagos debido a pérdidas sustanciales de ingresos o gastos médicos y si son desalojados serían vagabundos. Para más información visite alpinelegalservices.org o llame al 970-945-8858.

Cierre de Midland

Midland Avenue en Glenwood Springs estará cerrada entre la entrada del parque Veltus y al lado oeste de Tenth Street desde la mañana del miércoles 11 de agosto hasta el viernes 13 de agosto por la tarde. El acceso a la subdivisión sur de Red Mountain y el parque de casas móviles River Meadows es limitado para el sur. Este cierre es para completar la tubería de aguas pluviales que se atraviesa para la expansión del sistema de aguas pluviales de la subdivisión de Red Mountain.