Email

Por Tony Mendez

La pandemia del COVID-19 ha causado muchos cambios en nuestra sociedad, incluyendo nuevas leyes que protegen al inquilino. Este año nada más, dos propuestas de ley fueron aprobadas por la legislativa de Colorado y hechas ley por el gobernador. Estas nuevas leyes, conocidas como SB 173 y HB 1121, engrandecen las protecciones que los inquilinos tienen si se enfrentan en una situación de desalojo. Hoy, debido a la limitaciones de esta columna y de que el SB 173 no toma efecto hasta octubre, sólo tocaremos el tema del HB 1121.

La ley de efecto más reciente es el HB 1121, titulada “Protecciones de Tenencias Residenciales.” Esta ley tomó efecto el 25 de junio de este año. La ley garantiza que una persona tiene diez días después de recibir una Escritura de Restitución, hecha por un juez, para salirse del hogar.

El proceso de desalojo funciona más o menos de la siguiente manera: si un propietario piensa que un inquilino ha quebrado la ley, o el teniente falta en pagar su renta, el propietario primero debe de demandar que el inquilino corrija la situación o se salga del hogar. Esta demanda debe ser hecha de modo escrito, y la escritura se llama una Demanda Escrita o Aviso de Desalojo. Dependiendo en la tenencia, si es de més a més, de seis meses, de un año, etc., el tiempo que un propietario le tiene que dar al inquilino para corregir la situación o salirse varía. Lo más largo que la tenencia es, el más tiempo que el propietario debe dar al inquilino para corregir la situación o salirse.

Si el inquilino no corrige la situación o no se sale del hogar dentro del tiempo prescribido, entonces el propietario puede empezar un proceso de desalojo con la corte. Hacia el fin del proceso legal, si es que los partidos no pudieron resolver la situación, los partidos tendrán una audiencia frente al juez para que el juez tome una decisión sobre el desalojo. Bajo la ley vieja, el juez no podía tomar la decisión de desalojo hasta que 48 horas hubiesen pasado desde la audiencia sobre el desalojo. Después de que las 48 horas hubiesen pasado, el juez podía hacer una Orden de Restitución. Bajo la ley vieja, el propietario entonces podía llevar esta orden a un cuerpo policial y la policía inmediatamente ejecutaba la orden del juez, causando que el inquilino fuera desalojado.

La ley HB 1121 ahora hace que la policía tenga que esperar diez días después de que el juez haga una Orden de Restitución para desalojar al inquilino. El cambio de ley le da al inquilino más tiempo para buscar nueva vivienda sin temer ser desalojado inmediatamente. Se supone que también es un tiempo adicional para que el propietario y el inquilino puedan reconciliarse. Solo el tiempo dirá cómo esta nueva ley funciona en verdad, pero si es cierto que la protecciones de los inquilinos en Colorado han sido expandidas.

Dos notas más: legalmente, los propietarios no pueden tomar la situación en sus propias manos. Deben seguir el proceso de desalojo hecho por el Estado, sin importar el estado legal del inquilino. Si un propietario saca al inquilino sin seguir el proceso de desalojo prescribido por el Estado, el propietario puede ser responsable por los daños del inquilino desalojado, incluyendo los gastos incurridos por buscar otra vivienda.

Finalmente, el estado de Colorado ha creado el programa Emergency Rental Assistance Program (“ERAP”) para dar ayuda a aquellos quien han sido afectados por COVID y no pueden pagar su renta. ERAP puede pagar hasta 15 meses de renta, desde abril del 2020 hasta hoy en día. Si tiene preguntas sobre ERAP, o si usted está enfrentando desalojo, puede contactar el Aspen Community Foundation al 970-456-1091 o a Alpine Legal Services al 970-945-8858.