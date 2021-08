Alcalde de Carbondale da perspectiva

Email

Por Dan Richardson

Traducción por Dolores Duarte

El verano suele ser la estación más ajetreada de la ciudad, pero este verano se ha salido de lo normal. Como padre de dos estudiantes de high school, nuestro verano terminó oficialmente la semana pasada, así que pensé que era un momento oportuno para actualizar a los lectores sobre lo que ha sucedido y lo que está por venir para la ciudad.

Uno de los comentarios más comunes que he escuchado este verano ha sido la preocupación por los proyectos de desarrollo y el escandaloso aumento de los costos de la vivienda y la disminución de su disponibilidad. No son problemas que podamos resolver de la noche a la mañana, por lo que hemos puesto en marcha una actualización de nuestro actual plan integral. Esperamos que hayas tenido la oportunidad de ofrecer tus opiniones sobre nuestro proyecto “Chart Carbondale”. Si no es así, visita el sitio web de la ciudad para saber cómo participar. El producto final será la luz que guíe el desarrollo durante muchos años. Lamentablemente, ni siquiera este proceso resolverá la crisis de vivienda de los trabajadores, pero estamos trabajando en algunas cosas diferentes también en ese frente.

COVID sigue teniendo una fuerte presencia, pero es bueno tener varias herramientas eficaces a nuestra disposición que no teníamos el año pasado. El condado de Garfield tiene un panel muy bueno en su sitio web para monitorear los datos de COVID y tenemos pruebas de COVID rápidas, precisas y convenientes detrás del Rec Center. Según los datos del condado de Garfield, las vacunas parecen ser increíblemente eficaces y los datos muestran que los habitantes de Carbondale han aprovechado las vacunas gratuitas por un amplio margen. Pero no estamos fuera de peligro, así que me alegro de que también tengamos una comunidad bien informada que sabe cómo minimizar el riesgo.

Me complace informar que seguimos avanzando en el sueño de la instalación acuática y los electores verán esa pregunta en una próxima votación. Consulta nuestro sitio web para obtener más información. Otro anuncio emocionante es que el RFTA, con el objetivo de aumentar el número de pasajeros jóvenes y familias, ha cambiado recientemente sus tarifas para los jóvenes de manera que, a partir de este otoño, cualquier persona de 19 años o menos puede viajar por un dólar – a cualquier lugar. Ahora mamá y papá pueden viajar en RFTA para los días de esquí en familia.

No estoy tan entusiasmado de informar que nuestro proceso para reemplazar a Jay Harrington, nuestro gerente de la ciudad, también está en marcha. Es el eufemismo del año decir que Carbondale no sería la comunidad fuerte, resistente, vibrante y creativa que es sin los esfuerzos y el liderazgo de Jay. Le echaremos de menos como gestor y como amigo. Habrá una oportunidad para que el público conozca a los finalistas cuando lleguemos a ese punto. Mientras tanto, nombraremos a un gestor municipal interino y esperamos tener uno nuevo antes de finales de año.

Por último, una actualización de nuestros esfuerzos para revisar la cultura de policía de la comunidad, incluyendo la resolución y la respuesta al incidente con Michael Francisco en la víspera de navidad. La mayoría sabe que se retiraron los cargos penales y que iniciamos una evaluación del incidente por parte de un tercero. Gwen Garcelon y Barbe Chambliss facilitaron un discurso en el foro de la comunidad que fue una oportunidad muy útil para hacer y responder preguntas sobre el incidente. Estamos estudiando la posibilidad de realizar otra reunión como una oportunidad para que la ciudad y el público continúen el diálogo. También debo señalar que, hace casi dos meses, el abogado del Sr. Francisco notificó al ayuntamiento que podría iniciar una demanda civil. Como resultado, el abogado de nuestra compañía de seguros está ahora a cargo del caso. El consejo administrativo y yo estamos tan deseosos como cualquiera de resolver cualquier procedimiento legal, pero debemos esperar la respuesta del Sr. Francisco.

En cuanto a la cuestión más amplia de la policía de la comunidad, el jefe Wilson y sus agentes organizaron una academia de ciudadanos que resultó ser una fantástica oportunidad para el diálogo bilateral sobre el aspecto de la policía de la comunidad en la actualidad y lo que los asistentes prevén para el futuro. Escuché comentarios increíbles tanto de los asistentes como de nuestros oficiales de policía. Como seguimiento a esto, también comenzaremos una evaluación cultural de nuestro departamento de policía por parte de terceros, incluyendo políticas, procedimientos, entrenamiento y más. Estas acciones, junto con las innumerables conversaciones individuales que el jefe Wilson ha mantenido con los miembros de la comunidad, informarán en gran medida los próximos debates de la junta sobre cómo actualizar nuestra visión colectiva de la policía de la comunidad.

Mentiría si dijera que no estoy preparado para el otoño y el ritmo de la escuela, pero ha sido un verano muy ocupado y productivo y estoy agradecido por los esfuerzos del personal de la ciudad para gestionar los impactos. A medida que el verano desaparece en el espejo retrovisor, espero que el año escolar sea saludable y también productivo, especialmente para mis adolescentes dormilones.