Próximamente en una pared cerca de ti…

Por Nancy Peterson

Traducción por Jacquelinne Castro

Estaba observando aves en el Carbondale Nature Park con mi mentora, presidenta de Roaring Fork Audubon Society Mary Harris, y me mencionó los maravillosos murales de aves del National Audubon Society en la ciudad de Nueva York. “¿No sería maravilloso si hubiera un mural de aves en Carbondale?” Ella procedió a decirme sobre sus esfuerzos frustrados de hacer esa visión una realidad. Le pedí a Mary sus correos electrónicos y papeleo para ver si podía revivir nuestro sueño en común.

Como la suerte lo quiso, en abril, el Carbondale Creative District y Carbondale Arts invitó a artistas a solicitar la creación de dos nuevos murales en la rotonda de la carretera 133. Ahora, lo único que tenía que hacer era buscar un muralista que solicitara para el concurso.

Mi amiga de Carbondale, Shannon Muse de Paradise Art Glass, sugirió una artista muralista local, Gabriela Mejia de GEMart Mayan Muse. ¿Shannon Muse, Mayan Muse? Sonó como una buena señal. Gabriela estaba muy emocionada sobre este proyecto y aplicó, pero no fue elegida.

Luego, contacté a algunos propietarios de edificios en Carbondale, localizados en el Third Street Center para informarle a sus miembros que estaba buscando un lugar para un mural. The Chamber sugirió que contactara a Colin Laird, director del Third Street Center.

Conocí a Colin en mis días de voluntariado para Mindful Life Program, también me alojé en el centro. Adicionalmente, interactúe con él en mi papel de miembro del comité directivo de la iniciativa Carbondale Age-friendly Community, el cual tuvo su asamblea comunitaria en el centro en noviembre del 2019.

Estaba sobre la luna cuando Colin respondió con entusiasmo mi pregunta por correo electrónico. Avance rápido y trabajo rápido, ¡hemos podido encontrar una localización para nuestro mural! Adornara la pared del centro cerca de Lift-Up.

El mural de nueve pies por 16 pies destacara las aves y plantas nativas, paisaje local y un gato. ¿Un gato? Sí, soy una amante de los gatos al máximo. Como ha sido retratado en el mural, este gato tiene una lección importante para amantes de los gatos y los pájaros del mismo modo: manteniendo tu gato adentro protege al gato e igual a los pájaros.

Antes de jubilarme en el 2015, trabajé como técnica veterinaria registrada, entrené a perros para personas con discapacidades además de ceguera y administré programas para gatos para The Humane Society of the Unites States, la organización más grande de protección animal.

Dos meses después de jubilarse, mi hermana, Judie Blanchard, visitó Carbondale y compró una propiedad en Hendrick Ranch. Diseñamos nuestra casa, el cual incluye un cuarto especializado para la crianza de gatitos, y diseñamos la propiedad con muchas plantas nativas para las aves, las abejas, las mariposas y los insectos.

Recientemente apliqué para un certificado de Habitat Hero Garden para nuestra propiedad después de tomar el seminario web gratuito de Audubon Rockies acerca de plantas nativas. Muestro orgullosamente la placa en 905 Melissa Lane. Incluso, escribí un artículo para The Sopris Sun acerca de las plantas nativas porque me sentí muy inspirada en ayudar a las criaturas que dependen de ellos.

Desde que me mudé aquí, he participado en Audubon Christmas Bird Counts y el Great Backyard Bird Count. Sin embargo, fue durante COVID y gracias a Mary que me convertí en una observadora ávida de aves. Esta primavera y verano participé en 20 excursiones gratis de Roaring Fork Audubon. Cuanto más aprendo sobre aves y sus luchas de supervivencia, más me siento sorprendida y preocupada. Las muchas amenazas que ellos enfrentan incluyen gatos que cazan, lastiman y matan aves.

También me siento preocupada por los gatos. Peligros acechan fuera de casa, especialmente durante esta época del año cuando los predadores le enseñan a sus jóvenes como cazar. Afortunadamente, no se necesita mucho para crear un ambiente estimulante dentro del hogar para gatos domésticos, además “catios” y caminatas con arneses y correas pueden proveer un tiempo seguro al aire libre.

Me siento muy emocionada acerca del MURAL, más porque mi gata Jenny hará una aparición. Esperamos que vengan a visitar y observen cómo la magia se desarrolla mientras que dos observadoras de aves de Roaring Fork Audubon, quienes son artistas aspirantes, pintan junto con Gabriela. También planeo hacer algunas pinceladas. Esperamos empezar a pintar en septiembre, lo único que necesitamos son fondos!

Por favor considere hacer una donación a Roaring Fork Audubon Society, una organización sin fines de lucro dirigido por voluntarios (Roaring Fork Audubon Society, PO Box 1192, Carbondale, CO 81623) y escriba “para el mural” en la línea de memo. Los fondos recibidos en exceso para los costos del mural serán usados para proyectos de conservación para nuestro valle.

Esperamos que el hermoso mural les inspire a usted y a otros a apreciar y proteger a las aves y los gatos. Le animo a otras secciones de Audubon a crear murales similares en sus comunidades. El arte es un lenguaje universal, y una imagen vale más que mil palabras.

Ronroneas a todos cuyo apoyo hacen este proyecto posible.

Nancy Peterson es la administradora previa de Community Cats Program para el Humane Society of the United States, la organización más grande de protección animal de la nación. Actualmente acoge gatitos para Colorado Animal Rescue y es miembro de la junta de dos organizaciones sin fines de lucro nacionales, Neighborhood Cats y The National Kitten Coalition.