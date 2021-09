Chisme del Pueblo – 2 de septiembre

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

¡Sumate!

¡La fecha límite para las solicitudes del programa educacional juvenil de The Sopris Sun Future of Journalism se acerca rápidamente! Estudiantes locales de secundaria que estén interesados en participar en este programa gratuito, con reuniones los miércoles en Carbondale de 3 p.m. a 5 p.m., deben aplicarse antes del 8 de septiembre en soprissun.com/future

Periodismo de Aspen

El editor de Aspen Journalism Curtis Wackerle fue nombrado director ejecutivo de la agencia de noticias sin fines de lucro después de la partida de Brent Gardner-Smith, quien fue contratado como director de noticias en la radio pública de Aspen. Wackerle seguirá sirviendo como editor y reportero en Connie Harvey Environmental Desk. Su trabajo como periodista en el valle de Roaring Fork comenzó como reportero para el Aspen Daily News, donde eventualmente se convirtió en editor en jefe.

Paralímpicos

¡Felicitaciones a Kyle Coon! Este residente local terminó en quinto lugar en la carrera triatlón de hombres para atletas con discapacidad visual en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Coon también compitió en la natación de 750 metros, la carrera en bicicletas 20K y en eventos de carrera de 5K. El compañero de Coon, Brad Snyder, se llevó la medalla de oro en la carrera de 5K.

Lecciones de tenis

El parque y recreación de Carbondale ofrece lecciones fundacionales de tenis para las edades de ocho a 14 años los martes y jueves de 4:30 p.m. a 5:30 p.m. comenzando el 7 de septiembre de 5:30 p.m. a 7 p.m. En los mismos días, el club de tenis de Carbondale invita a jugadores intermedios mayores de 14 años a afilar sus habilidades. Para más información visite carbondalerec.com

Velada en el jardín

True Nature Healing Arts celebra el equinoccio de otoño con una reunión acogedora al aire libre el 22 de septiembre. Bocadillos y espíritus locales serán proporcionados, junto con música del grupo del mundo folclórico bohemio Roma Ransom. Las entradas están disponibles en truenaturehealingarts.com

Reparación interestatal

El Departamento de Transportación de Colorado contrató a Lawrence Construction por $6.1 millones para evaluar y reparar el daño en la I-70 en el cañón de Glenwood después de varios deslaves de lodo y otros escombros causaron daños considerables el 29 de julio y el 31 de julio. El trabajo está programado para los días de semana de 7 a.m. a 5 p.m. con varios cierres durante la noche que se han planeado que podrían limitar viajes en una dirección a la vez. La meta es tener las reparaciones completas con cuatro carriles para finales de noviembre.

Subsidios galardonados

Recientemente, Two River Unrestricted Endowment Fund otorgó a 10 organizaciones sin fines de lucro un total de $15,000. Recipientes del subsidio del 2021 incluyen: River Bridge Regional Center, A Way Out, Voices, Summit 54, Smiling Goat Ranch, River Center, Center for Independence, Carbondale Clay Center, Family Resource Center y The Meeting Place. Two River Community Foundation se asocia con Western Colorado Community Foundation para construir esta donación y distribuir las ganancias anualmente.

Ayuda para las artes

A partir del 23 de agosto, las organizaciones de artes y profesionales van a poder solicitar fondos adicionales por medio de Colorado Arts Relief Fund. Hay $15.5 millones disponibles para los artistas afectados por la pandemia para la segunda ronda de fondos estatales. Para más información visite oedit.colorado.gov

Subsidios de la comunidad

La ciudad de Carbondale está recibiendo solicitudes para subsidios de la comunidad hasta el 24 de septiembre. La ciudad asigna 1% de sus fondos generales a subsidios comunitarios. Organizaciones grandes regionales sin fines de lucro que busquen ayuda de la ciudad pueden pedir hasta $500. Organizaciones pequeñas y locales pueden pedir hasta $5,000. Prioridad irá hacia organizaciones que dan servicios que beneficien directamente a residentes de Carbondale. Para más detalles visite bit.ly/CdaleCommunityGrants

Pregúntale a un abogado

Alpine Legal Services ofrece una clínica de línea directa todos los miércoles de 5 p.m. a 7 p.m. Tener cita no es necesaria, llame al 970-368-2246 y visite alpinelegalservices.org para el horario actual de fechas por tema legal.

Día de la Patata 2021

Carbondale celebra la 112ª celebración anual del día de la patata el 2 de octubre en Sopris Park. El tema de este año es “renacimiento del tubérculo”, celebrando la renovación de la comunidad a medida que emergemos de las restricciones de la pandemia. El festival incluirá un desfile, puestos y un almuerzo comunitario hecho con patatas locales. Solicite como patrocinador, vendedor o para el desfile en bit.ly/CdaleEvents