Causas de dificultad respiratoria

Por Maria Judith Alvarez Quiroz



Una de las principales quejas que llevan los pacientes a médicos de atención primaria es la dificultad para respirar.

A menudo, la causa es un aumento de peso o un acondicionamiento aeróbico deficiente. Esta columna trata sobre causas más graves.

Infecciones pulmonares: La neumonía generalmente ocurre como una complicación de una infección viral de las vías respiratorias superiores, como la influenza. Los síntomas clásicos además de la dificultad para respirar son: tos moderada a severa, fiebre, escalofríos y, a veces, dolor en el pecho al respirar profundamente. Los síntomas pueden ser menos graves en la “neumonía pasajera”, pero la neumonía puede ser grave y las personas aún mueren a causa de ella. La neumonía viral no responde a los antibióticos, pero la neumonía bacteriana sí. Si tiene algún síntoma de neumonía, cuanto antes sea diagnosticado y reciba el tratamiento adecuado, mejor.

El asma: es una afección inflamatoria que causa espasmos de los conductos respiratorios en los pulmones, lo que resulta en sibilancias (ronquidos en el pecho) y dificultad para respirar. El asma puede ser fatal, así que si cree que puede tenerlo, busque ayuda profesional.

El enfisema: es causado por la pérdida de los alvéolos (sacos de aire pequeños y delicados en los pulmones donde el oxígeno ingresa a la sangre). El tabaquismo, el humo de segunda mano y la contaminación del aire juegan un papel muy importante en esta enfermedad crónica y progresiva. El esfuerzo hace que los niveles de oxígeno bajen, lo que resulta en dificultad para respirar. Puede verificar su nivel de oxígeno comprando un oxímetro de dedo en cualquier farmacia y usándolo mientras camina rápidamente (el nivel de oxígeno normal es superior al 90% en todo momento).

La enfermedad de las arterias coronarias: (una placa aterosclerótica en las arterias del corazón) puede causar dificultad para respirar. Especialmente en las mujeres, la dificultad para respirar con o sin esfuerzo puede ser un síntoma de un ataque cardíaco.

Arritmias cardíacas: En la fibrilación auricular y otras irregularidades cardíacas, el corazón late de forma irregular y/o muy rápida. Esto da como resultado un suministro ineficaz de oxígeno a los órganos y tejidos, lo que provoca dificultad para respirar con el esfuerzo y, a veces, en reposo.

La insuficiencia cardíaca congestiva: ocurre cuando el músculo cardíaco se debilita por afecciones como la aterosclerosis o válvulas cardíacas cerradas o con fugas. La sangre y el líquido regresan a los pulmones, lo que provoca dificultad para respirar.

Coágulos de sangre en el pulmón: El término médico para esto es embolia pulmonar, que puede causar dificultad para respirar en reposo o esfuerzo. Por lo general, se asocian con dolor en el pecho, pero no siempre, y pueden ser fatales.

Anemia: se refiere a un recuento bajo de glóbulos rojos. La causa más común es la deficiencia de hierro, debido a condiciones tales como períodos menstruales abundantes en mujeres premenopáusicas; o pérdida del tracto gastrointestinal por úlceras sangrantes, pólipos de colon o cáncer de colon. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a los órganos y tejidos, y un recuento bajo de glóbulos rojos provoca dificultad para respirar con esfuerzo.

Factores de salud mental: Un síntoma común de ansiedad es la sensación de que la persona no puede obtener una respiración profunda. En la ansiedad severa, como los ataques de pánico, las personas comienzan a respirar rápidamente, lo que hace que disminuya el nivel de dióxido de carbono en la sangre, lo que a su vez provoca entumecimiento y hormigueo en las extremidades. Aunque nadie muere por ataques de pánico, quien lo sufre siente que va a morir. El tratamiento consiste en respirar en una bolsa de papel, lo que hace que los niveles de CO2 vuelvan a la normalidad.

El mensaje para llevar a casa es este: muchas causas de dificultad para respirar son graves. Si tiene esta afección, consulte a un proveedor médico de manera urgente.

Una de las características distintivas de la enfermedad del COVID-19 grave es el bajo nivel de oxígeno, que provoca dificultad para respirar. Nuevamente, cuanto antes sea diagnosticado y tratado, mejor. Aún mejor es la prevención, a través de la inmunización y cuando sea apropiado, distanciamiento social y el uso de cubrebocas.

La clínica del pueblo estará ayudando en tres evento de vacunación siendo voluntarios en días y horarios que ayuden a nuestra comunidad como:

– el domingo 26 de septiembre en la Iglesia Católica St. Mary en Rifle de 1 p.m. a 6 p.m.

– el sábado 2 de octubre en La Iglesia Cristo La Roca en New Castle de 9 a.m. a 2 p.m.

– y el domingo 24 de octubre en la Iglesia de San Esteban en Glenwood Springs de 1 p.m. a 5 p.m.

Para más información llamar al 970-989-3513.