El potencial limitado de Cottonwood Pass

Por James Steindler

Traducción por Dolores Duarte

Con el aumento de los cierres de la I-70, la gente que viaja entre Gypsum y Glenwood Springs se debate sobre a dónde girar cuando no puede tomar la vía principal a través del cañón. Residentes de ambos lados recurrieron a atravesar el Cottonwood Pass, pero fueron acompañados por grandes semirremolques y conductores inexpertos en medio de un tráfico desesperante.

Según la directora de comunicaciones del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT), Stacia Sellers, “el CDOT no recomienda el Cottonwood Pass como ruta alternativa”. Ella continuó compartiendo la ruta alternativa prescrita por el CDOT, “Los automovilistas en dirección oeste desde el área metropolitana de Denver deben salir de la I-70 en la salida 205 (Silverthorne) y viajar hacia el norte por la Highway 9 de Colorado hacia Kremmling. Los viajeros continuarán hacia el oeste por la US Highway 40 y luego hacia el sur por la CO 13 para completar la ruta alternativa y volver a la I-70 en dirección oeste en Rifle (salida 90). Los viajeros en dirección este, pueden desviarse utilizando la misma ruta en sentido inverso”.

Sellers dijo que el CDOT prioriza la seguridad de los viajeros por encima de la comodidad y, “Estas son las rutas alternativas más seguras que pueden soportar el tráfico de la I-70, incluyendo a los camioneros, los vehículos recreativos y la gente que no tiene mucha experiencia conduciendo en pasos montañosos”.

En cualquier caso, los viajeros que van y vienen entre Glenwood Springs y Gypsum probablemente seguirán utilizando el Cottonwood Pass cuando la I-70 esté cerrada. Sin embargo, el paso está cerrado por temporadas. Con la llegada del invierno, el paso montañoso pronto será inaccesible hasta la primavera.

“La carretera del Cottonwood Pass (10A) en sí misma tiene aproximadamente 15.5 millas en el condado de Eagle, con sólo 1.8 millas de esa carretera situadas en — y mantenidas por — el condado de Garfield”, según un comunicado de prensa del condado de Garfield. “En total, el paso tiene alrededor de 26 millas entre la Highway 82 y Gypsum Creek Road”.

Debido a que la carretera es propiedad de los condados de Garfield y Eagle, el CDOT no asumiría la responsabilidad de las mejoras y, “Cualquier cambio en la carretera requeriría la participación del condado”, dijo la representante del CDOT, Elise Thatcher.

Los comisionados de los condados de Eagle y Garfield se reunieron el 10 de agosto en una sesión de trabajo conjunta para discutir el futuro del Cottonwood Pass. El presidente de la comisión del condado de Garfield, John Martin, inició la reunión diciendo: “No vamos a tomar una decisión final”. Aseguró: “Estamos reuniendo información e intercambiando ideas y vamos a limitar los comentarios del público”. La directora del CDOT, Shoshana M. Lew, se unió a la reunión por teléfono.

“Estamos viendo cómo estamos conectados en términos de mano de obra durante este cierre”, señaló el miembro de la junta del condado de Eagle, Matt Scherr.

El comisionado del condado de Garfield, Tom Jankovsky, hizo eco de la opinión de Scherr: “Tenemos 40,000 personas sólo aquí, y estoy seguro de que tienen 40,000 personas en el otro lado que van y vienen para hacer negocios. Ya sea para ver a un médico o por su trabajo”, dijo Jankovsky, “es una gran salida para nosotros”. Y concluyó: “Creo que el tema del Cottonwood Pass es importante”.

Ya en 2010, el costo estimado para una remodelación completa de la parte del condado de Eagle era de 47 millones de dólares para carriles de 11 pies con acotamientos de cuatro pies, y de hasta 66 millones de dólares para carriles de 12 pies con acotamientos de seis pies.

El Cottonwood Pass se incluyó en la redacción del plan 2040 del CDOT, pero no se priorizó para la región del plan de transporte inter montañosa. Esta región se encuentra en la parte occidental de Colorado y se extiende hasta la frontera con Utah. Incluye los condados de Eagle, Garfield, Lake, Pitkin y Summit.

El ingeniero del condado de Eagle, Ben Gerdes, y el director de carreteras y puentes, John Harris, elaboraron una presentación para los comisionados de los condados de Eagle y Garfield. El plan identificó seis puntos a lo largo de la ruta que necesitarían un trabajo significativo para hacer la carretera más segura. El costo de los seis proyectos podría ascender a 15 millones de dólares.

Entre lo más costoso de los seis proyectos, estaría la construcción en Blue Hill, que requeriría el cierre de la carretera durante las obras. Según el comunicado de prensa del condado de Eagle, “el proyecto de Blue Hill sería necesario para permitir que el paso se convierta en una carretera para todo el año”. Sin embargo, continúa, “incluso si se completaran todos los proyectos propuestos, la carretera seguiría sin considerarse una ruta alternativa permanente a la I-70”.

Los comisionados estuvieron de acuerdo en que lo mejor es mantener la ruta como carretera del condado y no como carretera estatal. El aumento del uso de la ruta durante el cierre del Cañón Glenwood trajo consigo preocupaciones para las personas cuyas casas están a lo largo de la ruta y la vida silvestre en la zona, ambos no están acostumbrados a esa cantidad de tráfico. “Las carreteras del condado de Garfield que conducen al Cottonwood Pass no están diseñadas para soportar el aumento del volumen de tráfico, y muchas pasan incómodamente cerca de las casas y las propiedades de los ranchos”, se lee en un comunicado de prensa del condado de Garfield.

Al final, todos coincidieron en que la financiación federal y estatal sería esencial para sacar adelante cualquier proyecto propuesto.

“No va a ser una ruta comercial”, dijo el presidente del condado de Garfield, John Martin. “Simplemente no puede serlo. La oficina del sheriff se quedaría sin grúas”.