Resultados de pruebas exigen análisis

Por Jeanne Souldern

Traducción por Dolores Duarte

El 1 de septiembre, el Departamento de Educación de Colorado (CDE) publicó los resultados de las evaluaciones estatales de 2021 de escuelas y distritos, incluyendo las Medidas de Éxito Académico de Colorado (CMAS) en evaluaciones de literatura y matemáticas. El CDE también publicó los resultados del PSAT (SAT preliminar) y del SAT.

A principios de marzo, los legisladores de Colorado introdujeron un proyecto de ley que reduciría la cantidad habitual de pruebas CMAS administradas para los alumnos de tercero a octavo grado. El gobernador Jared Polis firmó el proyecto de ley solicitando una exención al Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED).

A finales de marzo, la exención federal, concedida por el ED, permitió a Colorado abandonar todas las pruebas de estudios sociales y recortar todas las pruebas de ciencias, excepto para los estudiantes de octavo grado. La exención permitió que el estado examinara a los alumnos de tercero, quinto y séptimo grado en lectura y escritura y que administra pruebas de matemáticas a los alumnos de cuarto, sexto y octavo grado. Los padres también tuvieron la oportunidad de que sus hijos realizaran tanto los exámenes de matemáticas como los de lectura y escritura.

Amie Baca-Oehlert, presidenta de la Asociación de Educación de Colorado (CEA), el mayor sindicato de profesores del estado dijo que los educadores se mostraron aprensivos a la hora de administrar pruebas estandarizadas en un año de aprendizaje interrumpido por la pandemia del COVID-19.

Baca-Oehlert dijo que las discrepancias en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes — dentro de los distritos escolares e incluso dentro de las escuelas — no eran poco comunes. Ella tiene tres hijos y dijo: “Tuvieron tres experiencias muy diferentes, con el número de cuarentenas, cuando estuvieron realmente en el aprendizaje en persona, etc. Eso ocurrió en todo el estado”.

Los padres también podían optar por que sus hijos no participaran en los exámenes por completo. Según Baca-Oehlert, cuando el personal de la CEA habló con los padres, educadores y estudiantes, su prioridad número uno era el aprendizaje. No querían que se les quitara tiempo de clase para administrar las pruebas de evaluación. Como resultado, dijo, “sabíamos que habría varios índices de participación”.

Para los estudiantes que hicieron la prueba, Baca-Oehlert dijo que los resultados deben ser revisados con cierto discernimiento y evitar hacer comparaciones con los resultados de las pruebas de años anteriores. Explicó que “es una instantánea de un momento en el tiempo de un año escolar muy perjudicial y desafiante. Por lo tanto, necesitamos aplicar muchos más puntos de datos y mucha más información para sacar cualquier conclusión sobre el aprendizaje y lo que sucedió. Ciertamente, no deberíamos usar esto como el único indicador de cómo fue el aprendizaje durante el año COVID”.

El CDE ofreció esta consideración para interpretar los resultados de las pruebas: “Los resultados de la primavera de 2021 pueden utilizarse como una comprobación de la temperatura para identificar dónde la pandemia puede haber impactado diferencialmente el aprendizaje en los grupos de estudiantes de Colorado y como una línea de base para apoyar la evaluación de los futuros esfuerzos de recuperación de COVID-19”.

Y aunque no sea una sorpresa que los resultados de las pruebas CMAS de 2021 hayan fluctuado con respecto a la norma, Baca-Oehlert sugirió que los distritos escolares pueden discernir información importante sobre el año de aprendizaje interrumpido. Ella dijo: “Al final, esto debe ser sobre lo que estamos viendo para obtener una mejor imagen de donde nuestros estudiantes están en y lo que tenemos que hacer para apoyarlos en el futuro”.

Para ver los resultados completos del CMAS, PSAT y SAT a nivel estatal, distrital y escolar, visita: cde.state.co.us/assessment/cmas