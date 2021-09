Chisme del Pueblo – 23 de octubre

Email

Marcha climática semanal

350 Roaring Fork invita a aquellos preocupados por el cambio climático a marchar cada viernes por la mañana comenzando a las 8 a.m. Las marchas comenzarán en el estacionamiento del restaurante The Goat enfrente del Cowen Center en Carbondale y continuarán hasta la carretera 133. Para más información visite https://350colorado.org/

Educación filantrópica

La Organización de Educación Filantrópica local está encantada de patrocinar Megan Daugherty, quien está estudiando enfermería en Colorado Mountain College, Gabriella Narby quien está atendiendo en Colorado University con un interés en odontología, Keiry Lopez-Perez quien está atendiendo Colorado State University hacía médica veterinaria y Vanessa Leon-Gamez quien está atendiendo Denver University con una meta de convertirse en médica. Esta organización de filantropía fue formada hace 150 años para promover a las mujeres que entran en programas de educación mayores. Durante los últimos 10 años, este grupo local ha recaudado más de $43,000 en becas. El siguiente evento de recaudación, A Wine Tasting Tour of Spain and Portugal, está programado para el 11 de febrero del 2022 en el RVR Barn.

Bustang Sally

A partir del lunes 27 de septiembre, el Bustang del departamento de transporte de Colorado incluirá una ruta durante días de semana desde Grand Junction hasta Telluride. Según la correspondencia de prensa, “paradas constantes en esta ruta serán Telluride, Placerville, Ridgway, Montrose, Olathe, Delta y cuatro paradas en Grand Junction.”

Coronavirus/escuelas

La salud Pública del condado de Garfield escribió, “durante el semestre de primavera del 2021, el condado de Garfield estaba en el promedio de un caso por día. Durante el semestre del otoño, este número ha incrementado sustancialmente, más que el doble a 2.4 casos por día. El distrito escolar de Garfield Re-2 comenzó el semestre del otoño con una póliza opcional de mascarillas, mientras que el distrito escolar Roaring Fork (RFSD) adoptó una póliza universal de mascarillas. Comprando los datos de cuarentena del distrito escolar hasta el 17 de septiembre, Re-2 ha tenido 236 cuarentena de estudiantes mientras que RFSD ha tenido 14.” Re-2 implementó un mandato de mascarilla el 17 de septiembre.

Encuesta de salud

Valley View Hospital está lanzando una encuesta de evaluación para necesidades de salud de la comunidad, y pide que miembros de la comunidad completen este cuestionario antes del 15 de octubre. Valley View pública la encuesta cada tres años para estimar que es lo que necesita la gente en términos de salud. Para completar esta encuesta en español, visite: https://bit.ly/3uptxa0

Relaciones nutritivas

Octubre es el mes de concientización sobre la violencia doméstica, Advocate Safehose Project — una organización local sin fines de lucro que proporciona refugio de emergencia, intervención de crisis, educación del cliente, planificación y asesoramiento de seguridad — organizará una búsqueda de tesoros digital con premios en efectivo el día 2 de octubre desde mediodía hasta las 4 p.m. Los equipos, con hasta seis jugadores, usarán una aplicación de teléfono para completar las “misiones” y obtener puntos. Participación es gratis. Para inscribirse visite https://bit.ly/2WtE6ww

En casos de desastres

El cierre de la I-70 causado por inundaciones, deslizamientos de tierra y desplazamientos de rocas ha incitado a U.S. Small Business Administration (SBA) a ofrecer préstamos de desastres con bajos intereses a negocios pequeños que fueron impactados económicamente. La asistencia de SBA está disponible en los condados de Eagle, Garfield y Pitkin. La fecha límite para inscribirse es el 16 de junio del 2022 en https://bit.ly/3up7WP7

Hasta el año próximo

Las rampas de botes de los parques estatales de Rifle Gap y Harvey Gap estarán cerradas por la temporada, un mes antes de lo normal debido a la disminución de los niveles de agua. “Todavía estamos sintiendo los efectos del clima seco del año pasado y los embalses nunca se llenaron durante la primavera”, dijo Brian Placer, administrador del parque para el Rifle State Park Complex. Los bajos niveles de agua en Ruedi Reservoir han causado que la rampa de botes se haya quedado en el lodo. Todos los sitios seguirán abiertos para usos que no requieren acceso por rampa.

Emociona al mundo

Bonedale Flashmob invita a bailarines de todas las edades y niveles a aprender el baile Thriller en preparación para baile sincronizado del zombie mundial el sábado 30 de octubre. Las prácticas ocurrirán cada viernes en Gianinetti Parl en Carbondale de 5 p.m. a 6:15 p.m. Para inscribirse llame a Alexandra al 970-379-2187.

Dia de Bicicleta

Traigan a sus niños para una mañana de diversión en bicicleta de montaña en el Rancho de Coal Basin el sábado, 2 de octubre. El evento gratuito es para niños de todas las edades y es de 10 a.m. a 1 p.m. El Día de Llevar a un Niño en Bicicleta de Montaña en el Rancho de Coal Basin es presentado en conjunto con Roaring Fork Mountain Bike Association y Roaring Fork Cycling. Contácteles si necesitan una bicicleta y un casco. A continuación, se ofrecerá un almuerzo gratuito de barbacoa de 12 a 1pm. Reserve su espacio en https://rfmba.org/

Fe y Azul

Fe y Azul es un evento de fin de semana donde los policías y las organizaciones religiosas se unen para construir comunidades más seguras, más fuertes, justas y unificadas. El enfoque de este evento es que los miembros de la comunidad y nuestro departamento de policía de Carbondale establezcan conexiones personales en un ambiente relajado y divertido. El Departamento de Policía de Carbondale se está asociando con la Iglesia The Orchard para dos eventos gratuitos llenos de diversión el sábado 9 de octubre y el domingo 10 de octubre 2021. Más detalles del evento por venir.

Premio local

Krysia Carter-Giez completó el rodaje y edición de su película “The Day I Had to Grow Up” en Carbondale. Esta película sigue a seis activistas jóvenes que anhelan el cambio climático y recientemente ganó “Best Documentary Short and Best Editing In A Short FIlm” en el Festival de Cine Internacional de Barcelona. ¡Felicitaciones!