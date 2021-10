Entrevistas con candidatos RFSD

Email

El Sol del Valle está feliz de presentar las siguientes entrevistas con los candidatos para la Junta de Educación del Distrito Escolar de Roaring Fork. Nuestro programa de periodismo juvenil ayudó a formular las preguntas.

Traducciónes por Jacquelinne Castro

¿Por qué te postulaste?

2. ¿Cuáles son tus antecedentes o tu experiencia profesional en relación con la educación?

3. ¿Cuáles son tus conexiones específicamente con RFSD?

4. ¿Apoyas el Plan de Salud y Seguridad de COVID 2021-22? ¿Por qué o por qué no?

5. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que enfrenta el distrito?

6. ¿Tienes algunas mascotas?

7. ¿Cómo puede el distrito adelantar respeto y comprensión en el ambiente escolar?

8. ¿Cómo puede el distrito responder a las preocupaciones de salud mental entre les estudiantes?

9. ¿Apoyas la propuesta mill levy override (recaudación extraordinaria de impuestos)? ¿Por qué o por qué no?

Distrito E

Steven G. Fotion

1. Me estoy postulando porque nuestres niñes que son el futuro. Necesitamos invertir sabiamente en su educación con el fin de proporcionarles las mejores posibilidades de éxito. El estado actual de las escuelas es muy decepcionante desde todos lados, ya sea la dirección, disciplina o curriculum. ¡Algo necesita cambiar! Yo creo que necesita haber balance entre los padres, educadores y administradores. Creo que yo puedo ayudar a proporcionar ese balance por lo cual ofrezco mis servicios para esa causa.

2. Soy un hombre de negocios y un padre de cuatro. Soy un producto de las escuelas públicas y, además, un graduado de Keene State College en gestión de aptitud. He tenido más de 30 años en construcción y la administración, la resolución de problemas, la negociación y presupuestos son unos de mis mejores atributos. ¡Traigo una cabeza nivelada justa y razonable a cualquier situación! Con el estado actual del mundo, estos talentos son desesperadamente requeridos. Lo más importante, ¡siempre estoy aprendiendo! Ejercitando la mente y el cuerpo… ¡la educación nunca se acaba!

3. Siendo parte de Roaring Fork Valley por más de 35 años, estoy completamente comprometido en su futuro. Teniendo tres hijxs graduadxs de Aspen High School y unx preparándose para entrar a la escuela secundaria en Basalt, lo cual me mantiene comprometido. Soy dueño de un gimnasio en Carbondale y he sido muy afortunado en educar a muches jóvenes en el valle. En lo bueno y en lo malo, esa es mi conexión con el distrito escolar: les estudiantes y sus padres.

4. Desafortunadamente, no puedo apoyar los protocolos de COVID. ¡La información completa no proporciona suficiente evidencia! Si escoges la información para que se adapte a tus resultados deseados, eso no sería usar la ciencia de manera efectiva. Para llegar a la conclusión óptima, se necesita hacer más investigación y las respuestas instintivas son usualmente ineficaces.

5. Los desafíos más grandes que enfrenta el distrito son la falta de personal, número uno, y el presupuesto. Estos dos problemas están interrelacionados. Sin un buen personal y maestres, el éxodo masivo de escuelas públicas continuará y quizás acelere. Esto resulta en una disminución de fondos federales, lo cual ya está muy bajo. La contratación de personal y el mantener personal en nuestro valle es muy costoso, por lo cual viviendas asequibles necesitan ser el objetivo principal aquí.

6. Tenemos un gran perro excepcional (170 lbs). Su nombre es Grizzly. Él es un Leonberger de cuatro años. Es un gigante muy gentil con una personalidad más humana que muchos humanos. Es nuestro gran oso pardo.

7. Esta es una pregunta extremadamente crítica, importante y delicada. El respeto es recíproco, ¡no exigido! Respeto es el resultado de una acción. Empieza con nosotros mismos. Es muy enseñado con ejemplos. Cuando nuestros padres, mentores e ídolos muestran respeto mutuamente, dejamos un camino. Muy a menudo hoy en día, vemos a la gente gritar y exigir respeto en vano. Presencia, postura y comportamiento puede tener un respeto imponente a través del uso de señales no verbales. Por ejemplo, si muestras respeto, es muy probable que te regresen ese respeto. Necesitamos levantarnos los unos con los otros, enseñar confianza e infundir seguridad, la cual impulsará el autoestima… resultando en respeto a ti mismo.

8. El tema de salud mental fue lo que me impulsó a decidir en postularme para el consejo escolar. Nuestro valle sufre con muchos estudiantes que viven con depresión, desesperación y pensamientos suicidas. El ambiente, no físico sino que emocional, es un contribuidor a este estado de salud mental. La pregunta #7 tiene mucho que ver con este problema también. Pero el distrito en su totalidad tiene la responsabilidad de proporcionar oportunidades y recursos para ayudar a combatir estos síntomas. Necesitan encontrar una manera de infundir esperanza, inspirar autoestima, enseñar habilidades de enfrentamiento para obstáculos de la vida, mostrar el ejemplo y dejar que los estudiantes sepan que siempre hay una solución, y que no hay situación que no tenga esperanza… balancea la marea. Necesitan prestar atención, tomar acción, ser compasivos y lo más importante… ¡estar presente!

9. Actualmente, no apoyo la recaudación extraordinaria de impuestos. La razón es que no he investigado todas las opciones que enfrenta el distrito escolar. Creo en vivir dentro de tus posibilidades y a veces eso significa tomar decisiones difíciles entre los deseos y las necesidades reales. Ser frugal es un camino sabio cuando se depende de otra persona (como contribuyentes) para tus necesidades. Si soy elegido, trataré lo mejor para lo que sea mejor para les estudiantes, y les residentes del valle, por medios de proporcionar un método justo, racional, razonable y de sentido común a todos los problemas que la junta escolar se enfrente.

Kathryn Kuhlenberg

1. Primero que nada, soy muy apasionada por nuestro distrito y la educación de nuestres estudiantes. Mis tres hijxs apenas están empezando sus carreras estudiantiles con RFSD y, como una familia, tenemos alrededor de 17 años por delante de nosotros en nuestras escuelas públicas. Nuestro distrito depende de miembros voluntarios comprometidos de la junta escolar para dedicar su tiempo, energía y esfuerzos hacia nuestro mismo objetivo comunitario de éxito estudiantil, y siempre he querido ofrecer más a nuestro distrito. Por el momento, estoy en un punto de mi vida y carrera donde tengo tiempo y energía para servir a la comunidad de esta manera. Nuestra junta necesita estar compuesta de un grupo dinámico de individuos que puedan mover montañas con el fin de elevar la educación. Si soy elegida, haré exactamente eso.

2. Tengo un historial extensivo de educación y experiencia profesional relacionada con la educación, pólizas de educación, empleos, finanzas y niñes. He dedicado muchos años estudiando educación y me he involucrado en varias capacidades. Tengo una licenciatura en pólizas de educación y psicología infantil, además de una licenciatura en leyes con especialidades en pólizas de educación y derechos civiles. Mis roles profesionales incluyen: maestra, administradora, abogada laboral, defensora de los padres, interna en el departamento de educación de EE.UU., abogada representando estudiantes y maestres en una demanda contra un distrito escolar y adobada aconsejando distritos escolares en aspectos de empleo. Actualmente poseo, operó y enseñó en una preescolar que ha servido a más de 50 familias en cualquier momento dado. Mi vida y carrera entera ha sido enfocada en la educación. Estoy lista para usar todo esto en servicio a nuestro distrito.

3. Mi esposo y yo tenemos un hogar en Basalt y tenemos tres hijxs — mayor tiene seis años y está en primer grado en Basalt Elementary, del medio acaba de cumplir cinco y entrará al jardín de infancia el año siguiente, y más joven acaba de cumplir dos y entrará al jardín de infancia en el 2025. Nuestrxs hijxs tienen muchos años por delante en nuestras escuelas públicas y estoy emocionada de estar más involucrada mientras crecen, aprenden y se conectan con nuestro distrito.

4. Apoyo totalmente los esfuerzos de nuestro distrito en mantener a nuestres niñes en clases, y realmente siento que esta es la fuerza impulsora detrás de estas pólizas. Aferrándose a las recomendaciones de nuestras agencias de salud pública local, estatal y nacional me parece ser apropiado y razonable en este momento. Obviamente, este es un problema que está en la vanguardia en este momento, pero hay muchos otros problemas que enfrenta nuestro distrito que merecen la mayoría de nuestro tiempo y atención.

5. Podría hacer una lista de problemas que todes veremos y sentiremos: preocupaciones de presupuesto, bajo personal, salarios bajos, éxitos, preocupaciones de salud mental, perdida de aprendizaje COVID. Pero eso no sería lo que escucho repetidamente de parte de los padres y maestres como la preocupación más urgente. Es muy difícil identificar este problema, pero es representante de nuestra gran sociedad. Parece haber una gran división en nuestro distrito y una ruptura en los canales de comunicación. Esto ha impactado nuestra habilidad de comunicarnos y trabajar juntos hacia solucionar los problemas comúnmente identificados. Como miembro de la junta escolar, trabajaré para resolver este problema y construir confianza de arriba hacia abajo. Voy a reevaluar como la junta está recopilando información y difundiendo información. Estoy comprometida a desarrollar canales de comunicación claros, consistentes y frecuentes para que podamos reparar la división y podamos mover nuestro distrito adelante juntes.

6. Si, tengo un gato de tres años llamado Cheese y un perro de 10 años llamado Penny. Adoptamos a ambos en el refugio local y ambos son miembros de nuestra familia.

7. Respeto y compresión son el resultado de relaciones de confianza que se desarrollan y sostienen con el tiempo. Esto no puede ser completado en un instante y todos necesitan entender que será un proceso largo. Siento que es apropiado interactuar con maestres, padres y estudiantes para determinar exactamente dónde está la ruptura y poder crear un plan para abordarlo. Mientras nos movemos adelante, la comunicación es fundamental. La mayoría de problemas pueden ser abordados al sentarse con les participantes involucrades y discutir dónde está el tema en común y trabajar desde ese punto de partida. Yo alentaría comunicaciones abiertas y frecuentes y desarrollar un plan comprensivo basado en los problemas identificados por las partes interesadas.

8. Como comunidad, pienso que todos podemos estar de acuerdo con tener una demográfica de estudiantes saludables es crítico — eso incluye salud mental de les estudiantes. El último año y medio pasado no ha afectado a todes, pero especialmente a nuestres estudiantes y maestres. Como un distrito, es importante que continuemos el trabajo que ya hemos hecho antes en proporcionar apoyo de salud mental para nuestres estudiantes y que participemos con les padres en este tema y explicar completamente la importancia de reconocer los problemas y ofrecer la ayuda necesaria. También pienso que es importante participar con les padres porque las preocupaciones de salud mental son muy a menudo el resultado de varios factores y estos ocurren en varios ambientes — en el hogar, en la escuela, en actividades extracurriculares, etc. No podemos ver este tema en el vacío. Respondiendo a preocupaciones de salud mental de les estudiantes es un tema que creo toma mucha importancia y todos debemos reconocer y entender el valor para que, como un equipo, la escuela y les padres puedan proporcionar a les estudiantes unas habilidades que les puedan ayudar para toda la vida.

9. Apoyo completamente la recaudación extraordinaria de impuestos y trabajaré diligentemente para asegurar que cada dólar sea usado efectivamente y eficazmente. El sistema de educación pública de nuestro valle está en medio de un gran problema — nuestras escuelas están escasamente financiadas. Simplemente no hay suficiente dinero para ayudar al nivel de educación que todes queremos y necesitamos para nuestres estudiantes. Colorado actualmente ocupa el 47o puesto en la nación de financiación por estudiante; hemos recibido casi menos de $3,000 por estudiante que el promedio nacional. A la misma vez, el costo de vivienda en Roaring Fork Valley es el 30% más alto que el promedio nacional. Nuestres maestres necesitan y merecen aumentos de salarios que tengan relación con el costo de vivienda en el valle. Más allá de eso, necesitamos apoyar al personal que está presente para nuestres niñes — que les preparen el almuerzo, que les lleven a casa, que mantengan las escuelas limpias. No podemos hacer eso sin estas personas, y no podemos atraer ni retener a estas personas sin dinero para pagar sus salarios. Proporcionar educación de calidad es directamente dependiente de reclutar y retener un personal de alta calidad, profesional y comprometido.

Distrito A

Chase McWorter

Desafortunadamente, McWorter no contestó a varias solicitudes para su participación antes de nuestra fecha límite.

Kenneth “Kenny” Teitler

1. Durante mis 26 años trabajando como maestro en RFSD en Basalt y Carbondale, pensaba muy seguido lo genial que sería tener la perspectiva de un maestro en consejo escolar. Ya habiéndome retirado de enseñar hace dos años, me siento emocionado de poner estas experiencias y perspectiva que he acumulado al estar en un salón de clases en uso.

Entiendo como las pólizas a nivel del distrito afectan a las escuelas y a les maestres, y, como resultado, en el aprendizaje de les estudiantes. Trabajaré para asegurar que las decisiones del distrito ayuden a la eficacia de les maestres, la productividad de les estudiantes y el logro académico para todes les estudiantes.

También me estoy postulando para poder ayudar con la dificultad asociada con el reclutamiento y retención de maestres estupendes, para poder cerrar la brecha de logros que existe entre nuestros aprendices anglosajones y Latines, y poder construir un puente entre la comunidad y nuestras escuelas.

2. Adicionalmente a mis 26 años de experiencia en un salón de clases, mi historial de educación también es pertinente para estar en el consejo escolar. Tengo un certificado de licenciatura en lingüística y diversidad cultural y mi maestría con un énfasis en estudiantes de segundo idioma.

También tengo mucha práctica en educación que podría beneficiar a nuestro alumnado en el distrito. He enseñado clases de “Inglés como Segundo Idioma” además de haber enseñado en clases bilingües en Basalt y Carbondale. Hablo español fluido y he llevado a cabo reuniones con padres en español a lo largo de mi carrera. Sé lo importante de cómo el idioma y la cultura se conectan, y trabajaré duro para asegurarme que les padres de nuestres estudiantes Latines se sientan cómodos al participar en actividades escolares y en procesos de cómo tomar decisiones.

Actualmente, enseño clases de GED dos veces a la semana en Colorado Mountain College (CMC).

3. Durante mis años enseñando en RFSD, estuve involucrado en muchas posiciones de liderazgo que me ayudaran a ser un miembro eficaz del consejo escolar. Fui miembro del comité de responsabilidad escolar en Basalt Elementary School, Crystal River Elementary School y en Carbondale Middle School y también ejercí en el comité de responsabilidad del distrito. Estuve en varios comités de contratación de director y en un comité para contratar un superintendente previo. Fui un representante de maestro en un comité curricular y desarrollo en matemáticas, desarrollo y lectura de idioma inglés.

Adicionalmente, tengo dos hijas que recientemente se graduaron de Roaring Fork High School después de haber ido a las escuelas públicas de Carbondale K-12. Haber participado en el sistema escolar como un padre me da otra perspectiva que podría beneficiar al consejo escolar. Ya que mis hijas se han graduado del sistema escolar, seré capaz de ver problemas objetivamente, y no estaré tomando decisiones basados en lo que es mejor para mis hijas, sino más bien para el mejor de todes les niñes.

4. Sí, apoyo el Plan de Salud y Seguridad de COVID del distrito. Yo creo que la primera frase del plan resume muy bien lo que se espera lograr. Dice, “nuestra meta para responder a la pandemia este año es esforzarse en regresar a la normalidad mientras priorizamos la salud, seguridad y el aprendizaje en persona”.

Con este resumen en mente, si apoyo el plan del distrito en alentar las vacunas y requerir mascarillas en lugares cerrados a estudiantes y personal hasta que un criterio específico se haya alcanzado seguramente a la normalidad. Estos criterios han sido resumidos, y también son específicos y mensurables.

5. Creo que el problema más importante que se enfrenta con el distrito escolar es asegurar el éxito académico para todes les estudiantes. Nuestro distrito tiene una variedad de necesidades de aprendizaje y necesitamos una programación eficaz para poder satisfacer esas necesidades. El distrito necesita continuar ofreciendo una expansión en cursos de nivel avanzado y clases de inscripción simultánea a través de CMC. El distrito necesita ofrecer una programación eficaz para cerrar la brecha de rendimiento para nuestres estudiantes de segundo idioma, mientras se continúa en promover programas como el Seal of Biliteracy y literatura de idioma nativo que valora el bilingüismo. También me gustaría ver que el distrito continúe explorando más oportunidades de vocación educacional para sus estudiantes. Encima de eso, el reclutamiento y el retenimiento de maestres son importantes para asegurar un crecimiento estudiantil positivo.

6. Mi esposa y yo no tenemos mascotas por el momento. Hace un par de años, perdimos a nuestro gato Pahca, quien vivió hasta la edad de 20 años. Habiéndome jubilado recientemente, nos gusta viajar, acampar y explorar, lo cual no nos permite estar en casa por días de vez en cuando, así que hemos decidido esperar para tener otra mascota.

7. El respeto y la comprensión se alcanza al construir una comunidad. Esto es posible al mostrar apreciación con la perspectiva de otros y sus experiencias. Es esencial para RFSD poder fomentar un ambiente de empatía y celebrar su diversidad. Aprendemos el respeto y la comprensión al escuchar a otres, valorando las ideas y opiniones de otres que piensan de manera distinta a la nuestra, y construyendo consenso.

Como un buen oyente que valora múltiples perspectivas, ayudaré a crear relaciones positivas con otros, y luchar en promover respeto y compresión.

8. Una buena salud mental es muy importante para una experiencia exitosa escolar. Al proporcionar servicios de salud mental, les estudiantes aprenderán cómo ser tenaz y cómo poder construir conexiones positivas con otres estudiantes y adultos. Sucesivamente, esto ayudará a crear una cultura escolar positiva en el cual los estudiantes se sientan seguros y preparados.

Creo que el distrito necesita continuar fortaleciendo la ayuda que ofrece a través de sus especialistas de prevención y enlaces familiares, y continuar identificando comportamientos de alto riesgo. En los cursos más altos, es importante que las encuestas de estudiantes analizen tendencias en comportamientos que puedan ser cumplidas con intervención temprana y programación educacional apropiada.

Adicionalmente, necesitamos expandir el modelo presencial de centros de salud mental que tiene el distrito en Basalt y Carbondale y crear este mismo tipo de programa en Glenwood. Eliminando barreras para poder permitir a los estudiantes un acceso a los servicios de salud mental es primordial para que puedan recibir la ayuda que necesiten.

9. ¡Apoyo la recaudación extraordinaria de impuestos! Les maestres son el alma de nuestro distrito, y merecen ser compensados como corresponde. De acuerdo con la página principal en línea de RFSD, el distrito escolar de Roaring Fork tiene el tercer más alto costo de vida entre los distritos escolares en Colorado. A la misma vez, nuestro distrito es el 37o más alto en Colorado en cuanto salarios para maestres. La gran mayoría de estos impuestos son dedicados a aumentar los salarios de les maestres. Estos impuestos ayudarán al distrito a mantenerse competitivo en reclutar y retener maestros de alta calidad.

Las escuelas de Roaring Fork y la Asociación de Educación Comunitaria de Roaring Fork ayudarán a organizar un foro de candidatos de la Junta de Educación de 5:30 p.m. en la Oficina de Distrito de Carbondale (400 Sopris Avenue). Los asientos son limitados y las mascarillas serán requeridas. El público puede compartir sus comentarios en preguntas hacia los candidatos a través de un formulario en inglés y en español. El moderador del foro dirigirá las preguntas basado en los comentarios de la comunidad. El foro también será transmitido en YouTube por medio de GrassRoots Community Network. La reunión regular de la Junta de Educación comenzará inmediatamente después del foro a las 6:30 p.m. y será presentada solamente en persona.