Encontrando tesoro en la basura

Por Dyana Z. Furmansky

El lanzamiento de la aplicación Love Zero Waste en abril de 2020 es una de las pequeñas buenas noticias que se vieron truncadas con el estallido de la pandemia mundial, cuando prácticamente las únicas noticias que se daban eran sombrías y relacionadas con el COVID-19. “No tuvimos la cobertura que esperábamos”, recuerda Alyssa Reindel. Con su esposo, David Reindel, co-fundó la empresa Evergreen ZeroWaste, creadora de la aplicación.

El COVID y sus variantes estarán en el planeta por algún tiempo. También lo hará, al parecer, la app gratuita Love Zero Waste de la empresa, útil para los residentes de la región de Roaring Fork que se preocupan por la salud de nuestro planeta.

La aplicación Love Zero Waste digitaliza y amplía la guía de reciclaje impresa de Evergreen ZeroWaste de 2016, dice Reindel. Ella había querido convertir la guía en papel en una app “viva” para que pudiera actualizarse con sugerencias y, por supuesto, no añadirse a la acumulación de cosas físicas en el mundo. Sin embargo, Reindel tardó en convencer a la empresa canadiense Recollect, que construye plataformas comunitarias de reciclaje en línea para determinados municipios. Reindel pidió una modelo regional para su aplicación “Love Zero”.

“Queríamos que la gente pudiera buscar un artículo en particular que quisiera reciclar y averiguar qué instalaciones podían aceptarlo entre Aspen y Rifle”. Después de que Evergreen ZeroWaste ganara el premio Recycle Colorado’s 2019 Recycler of the Year Award, “supongo que llamamos la atención de Recollect”, dice. Según Reindel, hay unos 5,000 usuarios de Love Zero y 8,000 materiales que han encontrado nuevos fines. Tras el lanzamiento de la primera aplicación regional, Evergreen ZeroWaste creó una también para el condado de Mesa.

Reindel quería que la aplicación ayudará a la gente a decidir si sus cosas eran reciclables, compostables, reutilizables o, como último recurso, iban al vertedero. Elaborar una lista exhaustiva de los artículos que podían desviarse de los vertederos y de los lugares alternativos que los aceptarían, “fue sin duda un trabajo muy intenso”, admite Reindel. Tres miembros del personal de Evergreen ZeroWaste contribuyeron con muchas horas, mientras que la empleada Tessarae Mercer trabajó en el proyecto a tiempo completo durante cuatro meses.

Mercer dice que hizo “cientos de llamadas telefónicas”, y llegó a más de 300 artículos y docenas de organizaciones centradas en la reutilización donde se podían dejar las cosas a lo largo del corredor de 68 millas que cruza los condados de Pitkin, Eagle y Garfield. El trabajo relacionó los tipos de materiales con “flujos de residuos” separados. Los neumáticos de coches y camiones, por ejemplo, requerían su propio flujo, dice Mercer. Las “cámaras y neumáticos de bicicleta” también tienen un flujo propio.

La aplicación Love Zero Waste, que es bilingüe, permite a los usuarios buscar un artículo que quieran reciclar, e incluye sugerencias de otros artículos y lugares de reciclaje si no encuentran lo que buscan. También muestra las búsquedas más populares, que actualmente son televisores, residuos de alimentos, pilas y follaje. Hay una pestaña para ver qué va a parar a cada sitio, y un calendario de eventos de desviación de residuos en cada comunidad.

“Me sorprendió mucho descubrir cuántos artículos pueden evitarse en los vertederos”, dice Mercer. “Un enorme porcentaje sí tiene otro lugar al que ir”. ¿Algún artículo que la sorprendió? Un viejo traje de neopreno que suponía que iba a ir a parar al vertedero podía enviarse a un centro de reciclaje textil. Y los teléfonos móviles viejos pueden depositarse en una caja de reciclaje en el ayuntamiento de Aspen, dice.

“Aprendí mucho del enfoque holístico de Evergreen ZeroWaste en cuanto a la desviación de residuos, y mis conocimientos de cero residuos crecieron realmente”, dice Mercer. En parte, su éxito en el cumplimiento del deseo de Evergreen ZeroWaste de adoptar un enfoque regional para la desviación de residuos le valió un nuevo trabajo como coordinadora nacional de sostenibilidad para Chipotle, con sede en Newport Beach, California. Mercer se trasladó a Los Ángeles para ocupar el puesto el pasado mes de mayo.

“Estoy muy orgullosa de Tessarae”, dice Reindel. “Está en búsqueda de su propia aventura”.