Sale el Sol para el beneficio de todes

Email

Por Dyana Z. Furmansky

Traducción por Dolores Duarte

Así, de repente, un adjunto de cuatro páginas llamado “el Sol del Valle” apareció en medio de The Sopris Sun el pasado mes de marzo. Desde entonces, el adjunto se ha convertido en un elemento semanal de The Sun. En él se publican artículos de opinión escritos en español, algunos artículos originales en inglés de The Sun que se traducen y Chisme del Pueblo, que anuncia succecidos locales en español. Aunque la sección El Sol contiene publicidad en español pagada, su entidad matriz, The Sopris Sun, es sin fines de lucro.

“El Sol hace que sea mucho más fácil enterarse de lo que ocurre en el valle, desde Aspen hasta Glenwood”, dice Miguel López, quien dirige The UPS Store en Willits. Dice que lo busca todas las semanas, pero que el adjunto, que también se distribuye por separado, desaparece rápidamente. Su número de lectores, aunque pequeño y no contabilizado formalmente, tiene espacio para crecer. Según un censo del condado de Garfield de 2019, los residentes latinos representan el 28% de la población del condado, de unos 60,000 habitantes.

“Es un gran beneficio para las personas que, como mi madre, no hablan inglés”, dice Jacquelinne Castro, traductora de Chisme del Pueblo. Dice que le gusta hacer la traducción porque “mejora tanto mi inglés como mi español”.

Otra traductora de El Sol, Dolores Duarte, no vive en Carbondale, pero su hermana Eloisa Duarte sí, y se enteró por ella. Dolores Duarte se puso en contacto con el editor de The Sopris Sun, Raleigh Burleigh, para ofrecer sus servicios como traductora. “A otras personas se les solicitan donaciones, pero esto es algo que yo puedo hacer para ayudar a conectar a la comunidad latina con Carbondale”, dice Duarte. Al vivir en una ciudad de Idaho donde la población latina es pequeña y no está bien integrada, Duarte dice que entiende la importancia de tener una vía para involucrarse en la comunidad local. Duarte, madre de dos hijas quien tiene un título en ingeniería química, dice que espera con gusto los artículos semanales para traducir del Sol porque mantienen su mente activa.

“Fue una sorpresa muy grata encontrar el Sol”, dice Lizdebeth Núñez, que se enteró de su existencia por unos amigos. Núñez es asistente de maestro bilingüe en la escuela primaria de Basalt. “Me gusta mucho, muchísimo”. Su hija Fernanda Gonzales, que asiste a la Universidad de Oregon, estuvo en la entrevista telefónica tripartita con The Sopris Sun para traducir.

Burleigh, quien es bilingüe, también traduce artículos del Sun para el Sol. Cuando asumió el cargo de editor del Sun en enero de 2021, su “prioridad era crear un adjunto semanal en español como componente regular del periódico. Mi esperanza es atraer a los talentos locales de habla hispana en reportajes, ventas, arte y más, tomar la infraestructura y hacerla lo más representativa posible”.

Como director de noticias de KDNK antes de unirse al Sun, Burleigh dice que se dio cuenta de la falta de cobertura de los medios locales en español durante el incendio de Lake Christine en 2018. “Me encontré con una familia en Sopris Park, bañando a un bebé en la fuente de agua”, dice. “Habían sido evacuados del parque de remolques de El Jebel la noche anterior, y desconocían por completo a dónde podían dirigirse. Los guié al centro de evacuados de la Cruz Roja en la high school local”. La falta de medios impresos en español dice Burleigh, también es un problema durante las elecciones. “Los votantes de habla hispana no pueden encontrar información necesaria para votar de acuerdo con sus valores”.

Burleigh dice que eventualmente quiere contratar a un periodista nativo de habla hispana “para dirigir la visión editorial y ayudar al periódico a crecer en su propia identidad única, fiel a las necesidades y deseos de nuestras comunidades locales de habla hispana. Creo que el componente de las historias locales es clave”.

El recibimiento en la comunidad latina ha sido “muy positiva”, dice. “Nuestro mayor obstáculo es dar a conocer que The Sopris Sun es ahora un periódico bilingüe, y siempre incluye una sección en español con al menos cuatro páginas de contenido local, y reportajes originales en español”.

The Sopris Sun está ahora buscando contratar a alguien bilingüe para vender anuncios y ayudar a aumentar el Sol (para aprender más, mándale un corre electrónico a todd@soprissun.com).

“Es muy importante”, dice Núñez, “porque el Sol motiva a la comunidad latina a leer los artículos y a tomar conciencia de las oportunidades en Carbondale. Al asistir a estos eventos creamos un puente de invitación entre anglos y latinos y creamos una comunidad unificada”.

Publicar las mismas historias locales en inglés y en español tiene otro beneficio. Permite a los hablantes nativos de inglés repasar su español. Y viceversa.