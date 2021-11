¡Donaciones se cuadruplican!

Email

Por Todd Chamberlin

Traducción por Dolores Duarte

The Sopris Sun vuelve a participar en la campaña ColoradoGives de la Community First Foundation. Este año es especialmente importante, porque tenemos varias oportunidades de donaciones equivalentes que estamos tratando de alcanzar. En total, estamos intentando recaudar 100,000 dólares en los dos últimos meses del año para 2022. Es un objetivo muy elevado, pero tenemos grandes planes para 2022 y sé que podemos lograrlo con tu ayuda. Así que, sea cual sea el nivel en el que puedas dar, es muy apreciado.

En 1786, Thomas Jefferson escribió: “Nuestra libertad depende de la libertad de prensa, y ésta no puede ser limitada sin perderse”.

Fue tal vez con un sentimiento similar en mente que la junta directiva de The Sopris Sun en 2021 amplió nuestra declaración de misión, “para informar, inspirar y construir la comunidad mediante el fomento del periodismo diverso e independiente”.

2021 fue también el año en que The Sopris Sun vio entrar a un nuevo liderazgo. Raleigh Burleigh asumió el puesto de editor y yo el de director ejecutivo. Junto con un equipo de talentosos escritores, fotógrafos, columnistas, ilustradores y diseñadores independientes, nos hemos tomado a pecho nuestra ampliada misión.

Dentro de los primeros meses de 2021, lanzamos nuestro suplemento en español, el Sol del Valle, con la ayuda de varios patrocinadores. Además, reactivamos nuestro programa de radio, Everything Under The Sun en KDNK. A medida que avanzaba el año, fuimos ampliando poco a poco la impresión regular de números de páginas. Nos enfocamos en aumentar nuestros puntos de distribución en los cuatro condados en los que distribuimos: Garfield, Eagle, Pitkin y Gunnison. Seguimos apostando por la ecología ofreciendo copias gratuitas descargables del The Sopris Sun en línea. Además, en colaboración con la Asociación de Prensa de Colorado, apoyamos a un becario universitario que estudia periodismo y nació nuestro boletín semanal. Por último, en septiembre lanzamos nuestro programa de periodismo juvenil para estudiantes de high school locales, que se centra en la tutoría de la próxima generación de periodistas.

En un área donde hay otros tres periódicos gratuitos, la expansión no es fácil. Nos enorgullecemos de centrarnos en lo que importa a nuestros lectores: las noticias comunitarias y locales. En The Sun no encontrará noticias nacionales o internacionales. También somos diferentes porque somos el único periódico sin fines de lucro de la zona. Entre otras cosas, esta condición de organización no lucrativa nos permite controlar nuestro propio destino y no estar en deuda con accionistas. Los miembros de nuestro consejo de administración, el personal y los colaboradores autónomos son todos lugareños que se preocupan profundamente por esta comunidad.

También somos mucho más que un periódico, somos una plataforma y un recurso comunitario que ayuda a fortalecer nuestra comunidad. En los últimos años, hemos regalado decenas de miles de dólares en publicidad gratuita a organizaciones no lucrativas de la zona. Cada una de estas organizaciones benéficas ayuda a elevar nuestras comunidades, desde Parachute hasta Aspen. También hemos ayudado a pequeñas empresas en dificultades con espacio publicitario gratuito y ahora ofrecemos anuncios gratuitos de “se busca ayuda”. De cara a 2022, estamos explorando otras formas innovadoras de apoyar aún más a nuestras comunidades a través del The Sopris Sun y el Sol del Valle.

Deseo expresar mi gratitud a nuestros anunciantes, donantes y contribuyentes que han ayudado a convertir a The Sopris Sun en la organización que es hoy. El aumento de los costos de producción del periódico hace que nuestro trabajo sea más difícil. Si se equilibran los gastos, la producción de cada número semanal de The Sopris Sun cuesta casi 8,000 dólares y cada ejemplar impreso cuesta unos 2 dólares (sólo en el último año ha aumentado 20 centavos). Históricamente, la publicidad promedio en un tiraje sólo cubre el 50-70% de los costos totales. Otro 5% proviene de contribuciones y el resto de las donaciones de personas como usted que creen y apoyan a The Sopris Sun como una voz libre e independiente.

Puede programar su donación para el Colorado Gives Day en cualquier momento o antes del 7 de diciembre en www.coloradogives.org/thesoprissun

Además, si decide establecer una donación mensual recurrente para 2022, todo el año se acreditará a donaciones equivalentes.

Si prefiere no donar en línea, las donaciones con cheque, efectivo o tarjeta de crédito también serán equivalentes. Las donaciones pueden enviarse a: PO Box 399, Carbondale, CO, 81623

En nombre de nuestra junta directiva y del personal, ¡gracias por apoyar a The Sopris Sun! Estamos muy agradecidos por su apoyo.

También nos gustaría expresar nuestra gratitud a NewsMatch, Colorado Media Project, Facebook y ColoradoGives por sus contribuciones de fin de año. Siempre estamos buscando colaboradores que quieran ofrecer una donación equivalente o un patrocinio publicitario anual equivalente. Para más información, póngase en contacto con Todd Chamberlin en Todd@soprissun.com o al 970-510-0246.