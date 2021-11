Día de los Muertos en Carbondale

Email

Más de cien personas asistieron a las festividades de Día de los Muertos de Carbondale el 5 de noviembre. La tarde empezó con una dedicación de mural aficionado por FirstBank. Después, una procesión guiada por Baile Folklórico de Aspen Santa Fe Ballet caminó hasta la calle principal donde hubieron varias performancias. Fotos a la derecha por Sarah Overbeck/Carbondale Arts. Estela García tomó el papel de La Catrina, una figura interpretada por artistas contemporáneas como José Gualupe Posada y Diego Rivera. Foto de arriba por Klaus Kocher. Otras fotos por Sarah Overbeck/Carbondale Arts.

Hundreds of people attended Carbondale’s Día de los Muertos festivities on Nov. 5. The evening began with a mural dedication sponsored by FirstBank. Then, a procession led by Aspen Santa Fe Ballet’s Baile Folklórico program walked from the Third Street Center to Main Street for various performances. Estela García played the role of La Catrina, a figure depicted by contemporary Mexican artists like José Gualupe Posada and Diego Rivera. Top photo by Klaus Kocher. Other photos by Sarah Overbeck/Carbondale Arts.

Lead artists for the new, community mural at Fourth and Main.