El poder del agradecimiento

Por Crystal Mariscal

Piensa en tres cosas de las que estás agradecido, ¿cuáles son? Escríbelas en algún papel, o en las notas de tu teléfono antes de continuar. Créeme, las necesitarás después de leer esto.

Ahora sí, proseguimos.

La gratitud le da sentido a tu pasado, trae paz para el hoy, y crea una visión para el mañana, esta frase es de Melody Beattie, y en estas fechas hace tanto sentido.

Agradecimiento ¿cada cuanto lo practicas? Si eres como yo y — el día a día solo me enfoco en mi rutina diaria y me espero hasta en fechas para pararme y reflexionar sobre TODO por lo que tengo que estar agradecida — entonces quizás me entiendas cuando digo que no conozco de la historia detrás de la celebración de Acción de Gracias. Algunos hablan de genocidio, otros de una masacre cubierta con “buenas intenciones”, la verdad es que en mi casa tomamos el tiempo de AGRADECER. Incluso lo más doloroso nos trae una enseñanza. Y no, no es que intente ser solo positiva, es que el mismo esfuerzo que me tomara enfocarme en todo lo malo es el mismo esfuerzo que me tomara en dedicarme a aprender y crear resiliencia.

Al inicio te preguntaba sobre las tres cosas por las que estás más agradecido, solo tres cosas. Bueno, pues esas tres cosas representan tus prioridades. Quizás, en estos momentos estés cuestionando si fue tu mejor elección o estás pensando que no lo pensaste bien al momento de decidir…

Podrán ser muchos tus pensamientos, pero la realidad es que esas tres cosas son tus prioridades. Yo también fui de las que se sorprendieron y hasta se molestó por no haber pensado mejor la respuesta. Cuando mi querida amiga Dina Prieto me hizo la pregunta, mis respuestas inmediatas fueron; trabajo, mi casa y mis hijos. Tal cual en ese orden. Así que, cuando me dijo que esas eran mis tres prioridades y en ese orden, pues algo dentro de mi se reveló. ¿Cómo puedo poner a mis hijos al final? ¿Mi trabajo es más importante que lo demás? ¡Mi conexión con Dios y mi salud ni siquiera aparecieron en la lista!

Mil ideas pasaron por mi mente. Incluso yo me quise molestar con mi amiga por no avisarme de las reglas de la pregunta. Claro, de haber sabido el final mi respuesta hubiera sido; Dios, familia y mi propósito en la vida. De la abundancia del corazón habla la boca, es un versículo en la biblia, así que no, no puedo cambiar respuestas según mi sentido de ánimo. Pero en el fondo del corazón, la realidad es otra. No busco hacerte sentir mal, por eso es que también me atrevo a contar mi propia historia.

Ahora bien, si no estás contento, ¿qué piensas hacer? En mi caso te cuento que agregue un par de alarmas a mi teléfono, solo para tomar el tiempo de pasar agradeciendo a Dios por él amanecer, la comida, el agua, la vista… Por cada cosa que mi corazón bendice. Llevo un par de semanas haciéndolo y el cambio en mí también se puede ver en mi modo de ser.

En algún momento, un desconocido sonrió al ver que en una cafetería local tomaba el tiempo de dar gracias por mi taza de café, y me dijo; “eso es adicción al café”, a lo que respondí “No, eso es agradecimiento a poder saborearlo, perdí el sabor con las secuelas del COVID y ahora que puedo volver a saborear agradezco a El Creador por otra taza de café”. El desconocido se fue pensando en lo que le conté.

Mi querida Dina contaba que su hija había tenido un accidente automovilístico. Al ver las fotos de cómo quedó el carro, me dio un fuerte dolor en el estómago, con eso te darás cuenta de que fue un horroroso accidente. Ella agregó que su hija salió solo con rasguños menores, y que ella agradece al Cielo por que si hubiese sido ella la del accidente quizá no hubiera salido caminando como lo hizo su hija. Claro, el susto no fue algo menor, sobre todo porque el alma de una madre siempre estará amplificando cualquier cosa que pase con sus hijos. El agradecimiento que ella tenía de saber que su hija estaba bien era refrescante, yo quise comentar sobre las pérdidas económicas, pero obviamente NADA podría comprar el bienestar de su pequeña.

Cuántas veces nos enfocamos en lo que se perdió, en lo que no fue o en lo que ya no podremos cambiar. Quizá una mala decisión, una mala inversión o creer en la persona con las intenciones incorrectas. Solo nos queda guardar el dolor, vivir en amargura, en lo que pudo haber sido, o tomamos el paso de levantarnos en sabiduría, estableciendo el terreno, parándonos en victoria, procesando y reflexionando. Cambiando lo aprendido y con sanidad en el alma agradecer todo lo que sí tenemos.

Este miércoles, antes de la noche donde se sirve el pavo, cumpliré un año más de vida, mis hijos estarán en un evento y mi hija mayor en Washington. No pasaré con mi madre, ni con mis perros. El día de mi cumple tomaré tiempo a solas para agradecer por mi vida y mi propósito en este mundo. El 25 de noviembre lo pasaré ayudando y sirviendo, no sin antes tomar tiempo de agradecer a ustedes, mis fieles lectores, a mis amistades por sus vidas y sus enseñanzas. Desde ya agradezco estar en este valle todo este 2021 y agradezco la lucha de cada uno de los que creemos en un mundo mejor, con mejores oportunidades y donde el odio cae ante el poder del agradecimiento. Únete conmigo a agradecer y no te canses de agradecer. Lo que para ti es poco para otros podría ser la oración que están pidiendo.

Oye- gracias a Alpine Bank y River Center, estamos recaudando fondos para ayudar a madres y padres solteros a continuar con su educación, sin importar su edad, raza o idioma. Se puede aprender más en www.rivercenternewcastle.org