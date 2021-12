Chisme del Pueblo – 2 de diciembre

Email

Traducción por Jacquelinne Castro

Vacía los refugios

El BISSELL Pet Foundation, una organización con el propósito de la reubicación de mascotas a través del país, comenzará su campaña “Empty the Shelters–Holiday Hope”. Refugios a través del país, incluyendo Colorado Animal Rescue en Glenwood Springs, están participando con rebajas en costos de adopción comenzando el 6 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Visite www.bissellpetfoundation.org para más información.

Swift en venta

La empresa matriz de Glenwood Springs Post Independent y The Aspen Times, Swift Communications, está vendiendo sus medios de comunicación local y negocios de publicación a Ogden Newspaper, localizado en West Virginia. Esto fue anunciado por las compañías el martes, 30 de noviembre. El trato está programado para cerrarse el 31 de diciembre. Después de esa fecha, Swift cambiara su nombre a Questor Corp.

Luces de Carbondale

“¿Que tiene seis millas de cables, 282 rollos e hilos de 30,000 luces individuales?” pregunta un comunicado de prensa. ¡Light Up Carbondale, por supuesto! El primer viernes de mes, 3 de diciembre, el hombre barbudo con un traje rojo encenderá las luces navideñas en la calle principal, comenzando en el edificio de Servicios Forestales alrededor de las 5:30 p.m. Chocolate caliente y galletas serán servidas en Fourth Street Plaza con una hoguera y cantando villancicos. El mercado festivo Deck the Walls del Launchpad permanecerá abierto hasta las 7 p.m. con espectáculos en vivo por Roaring Fork Youth Orchestra.

Colorado River District

En noviembre del 2020, la propuesta de ley 7A fue aprobada con un apoyo bipartidista. Esto creó el Community Funding Partnership, haciendo $4.2 millones en subsidios disponibles para proyectos acuáticos en la ladera occidental cada año. Más de $3 millones han sido otorgados este año a 23 proyectos diferentes, incluyendo $100,000 para un trabajo en el Crystal River en Carbondale. Para saber más acerca de las asignaciones de fondos, visite www.coloradoriverdistrict.org/

Pérdida de murciélagos

Un nuevo estudio acerca de los murciélagos en el oeste de América del Norte por la Universidad de Waterloo en Canadá reveló que la pérdida de agua durante la hibernación puede ser la clave para entender el impacto del síndrome de nariz blanca, una enfermedad que ha devastado poblaciones de murciélagos en el lado este de América del Norte. El estudio evaluó el patrón de hibernación en 13 especies diferentes de murciélagos a través de diferentes climas y encontró que la pérdida de agua por medio de transpiración fue la variable más grande que afecta la hibernación. Para saber más, visite: www.uwaterloo.ca

480 Donegan

Una organización de base, Glenwood Springs Citizens for Sensible Development, está buscando firmas para intentar anular, por medio de un referéndum, la ordenanza de la ciudad del 4 de noviembre para anexar la propiedad de West Glenwood conocida como 480 Donegan. El grupo cita seguridad, disminución de disponibilidad de agua y problemas de tráfico como preocupaciones de la propuesta de desarrollo del sitio. Para aquellos interesados en saber más acerca de esta iniciativa, se pueden referir a la página de Facebook del grupo: Glenwood Springs Citizens for Sensible Development.

Posada

Wilderness Workshop y Defiende Nuestra Tierra organizan un evento bilingüe de cosecha de árboles navideños en el terreno de White River National Forest el 10 de diciembre de 10 a.m. a 2 p.m. El evento concluirá con una posada tradicional, sirviendo bebidas calientes y tamales. Para más información visite www.wildernessworkshop.org

Temporada de esquí

La 75va temporada de Skico está en marcha con Aspen Mountain y Aspen Snowmass abiertos. La víspera de acción de gracias trajo una tormenta de sorpresa lo que permitió a Aspen Mountain poder darle la bienvenida a los esquiadores con 100 acres en operación (el 14% de la superficie de acres disponibles en la montaña). Mientras tanto, Snowmass estaba limitado a siete acres. Buttermilk y Highlands están programadas para abrir el 11 de diciembre y Sunlight Mountain Resort el 10 de diciembre.

Noche de padres

Los estudiantes de Roaring Fork High School están “regresando el favor” y ofreciendo un cuidado de niños para que los padres puedan tomar la noche libre el viernes 10 de diciembre de 5 p.m. a 8 p.m. Los padres pueden dejar a sus hijos en Crystal River Elementary School y recogerlos después de una noche de diversión. Para más información e inscripción de niños, contacte a Mary Kate por teléfono al 781-454-6834 o por correo electrónico a madams@rfschool.com