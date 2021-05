Clases de danza en español con Dance Initiative/Spanish Language Dance Classes with Dance Initiative

Clases de danza en español con Dance Initiative

Dance Initiative ofrece una serie de clases de danza en español para niños los sábados por la mañana durante el mes de junio, en el césped situado en la parte trasera de la biblioteca de Carbondale.

Todas las medidas de seguridad en torno a COVID-19 deben ser respetadas por los participantes.

Gratis y abierta al público, esta serie es parte del Desafío de Lectura durante el Verano en las bibliotecas del condado Garfield.

Saturday mornings in June, Dance Initiative hosts a series of four Spanish language dance classes for children on the lawn outside the Carbondale Branch Library.

Social distance, mask, and hand sanitizing procedures will be followed.

Saturdays in June

10:00 am